理財Q&A／通貨膨漲 負擔增多少？

問：最近大家都因為通貨膨漲叫苦連連，到底會對生活產生什麼樣的影響？

答：「通貨膨漲」(Inflation)是指因物價上漲而隨著時間喪失購買力，以百分比顯示，通常會影響食品、能源等常見家庭開支。

租屋而住、並將大部分收入用於基本必需品的人往往最先感受到通貨膨漲威力。與通貨膨漲相關的成本漲勢顯而易見，無論到加油站加油、到雜貨店買生活用品都可明顯看到價格上漲，此外，也可能以「影子通貨膨漲」(shadow inflation)的形式感受到，也就是，價格穩定不變，商品分量或品質卻悄悄下降，實質價值縮水。

除了低收入家庭，手中不持有股票的人(大約相當於全美44%人口)所面臨的風險最大。

投資管理業者Power House Assets創辦人芬恩(Alice Finn)寫了一本書叫《聰明女人愛錢》(Smart Women Love Money)，她說，通膨下，把錢投入股市、讓股市為您服務賺錢比平時更重要，這時如果仍把錢存在銀行帳戶裡肯定虧本，即使購買債券，如今也有風險。

經濟學家通常依消費者物價指數 (CPI)追蹤歷史通膨率；該指數用以衡量城市消費者在一定時間內為各式消費物品和服務所支付價格的平均變化。

自從有CPI以來，跨年比變化幅度最大的是1917年，大漲17.8%，創歷史新高，距今較近的高通膨出現在1970、1980年代，通膨率1980年達13.5%高水平。

專家提醒，評估通膨率時，以消費者物價指數衡量往往會較當前經濟狀況略微落後。

以倫敦為基地的智庫凱投宏觀(CAPITAL ECONOMICS)資深經濟學家亨特(Andrew Hunter)說，消費者物價指數旨在反映家庭生活成本，不是完美的通膨衡量標準。在CPI計算依據中，住房是重要組成元素，連帶成為通膨數據的影響要素，就聯邦勞工統計局(BLS)官方標準而言，其走勢往往非常緩慢。

歷史通膨趨勢的另一個衡量依據是個人消費支出價格指數(personal consumption expenditures price index,PCE)，衡量所有消費品的價格變化，不僅僅是消費者自費支付的商品價格，所以，當其中一項商品變得更貴，PCE可說明相類似商品之間的替代情況。

根據CPI，今年截至4月的年通膨率比去年高8.3%；若根據PCE，截至今年3月，通膨率比去年高6.6%。

專家多半將目前高通膨部分歸因於供需不平衡。隨著新冠疫情封鎖措施鬆綁，消費需求激增，正值供應鏈運作出問題導致商品供應無法滿足不斷增長的需求、進而推升價格。

消費者開始預期未來價格會上漲，對通膨的擔憂會變成「自證預言」(self-fulfilling)，不自覺按已知預言行事，最終讓預言成真；芝加哥規畫中心(The Planning Center)資深財務規畫師巴克斯利(Andy Baxley)建議消費者在試著了解和因應當今通貨膨漲時，優先關注可以控制的事情。

巴克斯利建議創建「文氏圖」(Venn diagram)，畫一個圓圈，代表重要事情，另一個圓圈是可以掌控制的事情，重疊部份就是要專注的重點；就算CPI上漲9%，也不表示每個人顯現的通膨壓力都那麼大，因為您對自己購買的商品握有極大主控權。

食品、房屋和能源是通貨膨漲率最高的三大項目，對大多數消費者影響最大。

第一：食物

5月CPI數據顯示，過去12個月全美食品平均價格上漲10.8%，創1980年11月以來最大年增幅。

第二：房屋

根據房地產網站Zillow的租金 指數Zillow Observed Rent Index，全美目前每月租金平均約1904美元，高於2020年3月的1609美元；該指數依特定地區所有房屋和公寓租金40%至60%範圍內的平均值推估。

租房者特別容易受到通膨影響，紐約軟體業者Six Trees Capital執行合夥人兼現金管理網站Max My Interest.com創辦人齊默爾曼(Gary Zimmerman)說，擁有房屋的人可能會看到房屋以通膨相同的速度增值。

第三：能源

根據CPI，過去12個月平均天然氣 價格上漲43.6%。

無論是天然氣、食品或者房屋，價格上漲都可能歸因於供需不平衡。

齊默爾曼說，當今所面對的通膨環境很可能由供應衝擊造成、而不是需求疲軟，了解這點很重要，假如因供應不足(源於工人短缺、港口後備不足等)而導致價格上漲，貨幣政策將無法解決問題，反而可能讓問題惡化。