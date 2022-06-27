理財Q&A／代孕費多貴？如何籌錢？

問：如果要透過代孕的方式生育，大約要花多少錢？有什麼協助或籌資管道？

答：根據多位專家的意見，代孕成本約介於10萬元至20萬元之間。

組建家庭勢必要付出代價，這是不爭的事實，一旦生育子女牽涉到代孕，成本更高，動輒六位數。

透過代孕生育孩子的成本不一而足，取決於保險 範圍、代孕者和準父母所居住的地方、以及體外受精的成功與否。

各個項目分述如下：

第一項：體外製造胚胎(2萬至3萬元)。許多夫婦決定代孕之前已經與診所合作、製造胚胎。

第二項：卵子捐贈(2萬至3美元)。同性戀伴侶、甚至有些異性戀伴侶可能需要他人提供卵子，通常要支付上萬元費用。

第三項：代孕機構費(agency Fee，2萬至5萬美元不等)。這項成本依所提供的服務內容而有很大差異；有些機構將醫療檢查和法律服務全部統包在內，另一些機構則不這麼做。代孕服務機構Gift of Life Surrogacy Agency創辦人兼營運長沙姆(Zein Shamm)建議有意請人代孕的父母尋找最合適的機構，並根據所提供的服務評估費用。

第四項：法律費用(7000至1萬元)。假如代孕服務機構不提供法律服務，便須另外尋求適合的律師，委請律師打理必要文件，透過文件列出酬勞架構、以及如果出現妊娠併發症該如何因應等等，還可能需要嬰兒出生前、出生後的法律文件以及收養方面的相關協助。

第五項：代孕者酬勞(3萬至6萬元)。直接支付給代孕媽媽，用以支付懷孕和生孩子的費用，金額高低取決於代孕媽媽所在位置，及之前是否曾擔任過代孕媽媽。

第六項：代孕附加費(Surrogate contingent fees，1萬2000至3萬元)。萬一懷孕期間出現併發症，需由委託方支付，另計費用；涵蓋範圍包括意外懷雙胞胎、乃至於預期外的剖腹產。如果代孕媽媽出現重大醫療問題，費用可能更高。

第七項：保險費(1萬2000至3萬元)。多數健保 不涵蓋代孕，但準父母親家庭將為代孕者的保險計畫支付保費和免賠額；另有些保險計畫提供補充保險，準父母可代表代孕人購買，涵蓋懷孕和分娩費用，保費可能因高免賠額而昂貴。

第八項：其他費用(金額不一而足)。其他小項費用包括代孕者須從外地遠道前來的相關費用、懷孕用品如衣服和產前福利 等；此外，準父母需要開始準備嬰兒用品諸如嬰兒床、奶瓶和尿布，以便寶寶一出生馬上派上用場。

由於所費不貲，事先制定計畫很重要。計畫應包括以下要素：

其一，工作場所福利。根據風險管理暨保險經紀業者Willis Towers Watson，雇主將代孕納為員工福利不常見，但仍有9%業者2020年提供這類保險、29%正考慮提供或加強相關福利，有些人為了尋求代孕福利而換工作。提供代孕福利的業者多半將每一個代孕孩子的報鎖限額中間值訂為1萬元。

其二，健康保險。多數健保不包括代孕費，但有不少保險為準父母提供一些保險給付，而且嬰兒出生後，健保也會開始給付相關費用，因此，如果代孕者與您不住在同一州，可能要特別考慮您的健保計畫如何跨網適用。

其三，個人儲蓄。如果事先知道可能需要找人代孕，可定期在專用帳戶存入資金，即使開始與機構合作後，也要繼續存錢，通常需要12到18個月才能找到卵子捐贈者。

其四，家人朋友相助。準祖父母從旁協助支付費用並不罕見。

其五，補助款。有些組織提供補助金幫助不孕症夫婦，其中一些款項可用於支付代孕特定費用，其他款項則用於針對體外受精(IVF treatment)，可藉助Cofertility.com搜索資源。

其六，借貸。有些生育診所與私人借貸機構合作，為準父母融資；此外，也可使用房屋淨值(homeequity)或退休計畫借錢。