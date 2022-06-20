理財Q&A／經濟前景看壞 如何理財？

問：在通貨膨漲走高、經濟前景看壞下，手頭現金該如何打理？

答：目前經濟情勢不佳，打理手頭多餘現金確實是一道難題。

無論是獲得工作獎金、遺產或者銷售房地產獲利而突然握有一大筆現金，抑或只是在搜尋新的儲蓄 策略，在目前這樣的經濟環境下都很棘手。

目前的情況究竟有什麼難題？首先，投資 有風險，此外，由於待售屋供應不足，許多人無法透過買房地產保值；投資和買房這兩條路如果行不通而選擇保留現金，卻又碰到高通貨膨漲率，手頭現金的價值不斷被稀釋、實質購買力下降。

依目前通膨率推估，去年以來，現金已經貶值超過8%，Bankrate數據顯示，0.06%的平均儲蓄帳戶收益率幾乎無法抵消通膨的現金價值稀釋力道。

理財業者Magnus Financial Group資深主管坦尼(Michael Tanney)說，現金留在手上、什麼都不做，便自動產生風險，他認為，現金的波動性比人們所能意識的大得多，一般人看不到銀行帳戶的現金數值上下波動。

當然，談論理財的第一步是先掌握財務基礎，也就是至少存妥相當於三到六個月生活費的應急金、償還高利債務、確保將收入的至少10%留作退休之用(包括儲蓄和雇主匹配款)。專家提醒，未來一兩年內需要的錢仍然屬於流動儲蓄帳戶，可以隨時輕鬆取用。

前列幾個基礎項目如果一一妥當掌握，接下來便可以透過許多途徑打理額外的現金，假如短期內不需要動用，更可以好好規畫、投資，相對的，萬一未來一兩年內打算動用這筆現金，那麼，保持其流動性、或者存放在高收益儲蓄帳戶裡應該是最好的短期理財之道。

紐約布碌崙理財業者My Financial Planner註冊理財規畫師暨創始人根金(Stephanie Genkin)說，理財之道很多，關鍵問題是要保有流動性、還是收益至上？

以下是目前適合的理財選項，值得考慮；無論哪一個方式，都有優缺點。

一、I-bonds債券

這是美國政府發行的債券，在目前通貨膨漲率下，截至去年11月為止購買的I-bonds至少在持有的前六個月可獲息9.62%，之後利率將根據通貨膨漲調整。

優點：I-bonds是很好的通膨對沖工具，目前很難有其他投資提供9.62%的保證報酬。

缺點：只能透過財政部(TreasuryDirect.Gov)直接購買I-bonds，每人每年限額1萬美元，購買後第一年完全無法動用這筆錢，假如買入屆滿五年之前贖回，將喪失購回日近三個月的利息。

二、稅收優惠投資帳戶

這類帳戶有很多種，每個人應根據自己的財務狀況選擇。

如果任職公司的401(k)帳戶未存入最高額，今年最多可以存入2萬500美元，一旦屆滿50歲，還可以額外存入6500美元。

假如想幫孩子或孫子籌措教育費用，可考慮529大學儲蓄計畫。存入款的規則因州而異，但存入資金的收益可免稅、日後提領用於支付合格教育費也可免稅。

如果工作場所有高自付額(high-deductible)的保健計畫，可以將錢存入健康儲蓄帳戶(health saving saccount)，用以支付眼前、或者將來的健康醫療相關費用。

優點：免稅和延稅既可降低目前的稅單，又可進一步提高未來複合增值的好處。

缺點：萬一想把帳戶裡的錢用在帳戶目的用途以外，可能要補繳欠稅和課罰款。

第三項：多元化經紀帳戶

如果有些現金至少未來幾年內用不到，不妨趁著行情低迷時以較低價格買進投資標的，等待日後增值獲利。

理財顧問業者St. Croix Advisors總裁安德森(Brett Anderson)說，保有流動性旨在善用有利的資產售價，無論是股價、債券價格或者房價。

優點：經紀帳戶中的持有金額沒有上限，對於提領日期、以及帳戶裡的資金用途都不設限。

缺點：共同基金有多種資產組合、可分散持股及投資風險，相對可保護投資利益，而且從歷史經驗看，收益可觀，但投資報酬率無從擔保。