理財Q&A／想賺被動收入 6招可行

問：我的正式工作收入很少，有什麼辦法可賺外快？

答：只要勤奮、具有創新精神，有很多方法可賺取「被動收入」(passive income)，這是您在做另一件工作之餘的收入。

同樣一個收入來源，因為不同的操作方式而有「主動」、「被動」收入之分。以賣T恤為例，嘉年華活動期間賣T恤，您全程守著攤位，銷售而得到的收入是「主動收入」(active income)，如果在網路上銷售，顧客可在您從事其他工作或睡覺時下單購買，這樣的收入是「被動收入」。

被動收入看似較輕鬆，其實未必，有些被動收入需要事先投入很多心力。

專家列出20種可賺取被動收入的常見管道，包括出租房間、出租車道、出租儲物空間、在車上打廣告、經營部落格、在網路上開課、出租老房子、寫書、打造產品銷售、創業賺取被動收入、成為不發言的事業夥伴、設計T恤、幫他人看顧寵物、幫他人看房子、進行退休投資 、投資加密貨幣、開設儲蓄帳戶、製作YouTube 影片、還清債或降低費用、申辦有優渥紅利回饋的信用卡。

以下幾項被動收入管道格外引人矚目：

一、出租物產

住屋分享網站Silvernest.com執行長布克哈特(Wendi Burkhardt)引述數據說，出租房間平均年收入1萬美元；若要出租車道，Neighbor.com和Spacer.com可代租，月收入20至400美元不等，在車位難求的都會區有賺頭；出租儲物空間可藉助Neighbor.com、ShareMySpace.com及StoreAtMyHouse.com等網站張貼照片展示，每年收入300至3000美元；出租老房子適合剛買房需要錢付貸款的人，佛州房地產 投資公司FL Cash Home Buyers董事長萊納(Omer Reiner)認為，購買房地產這樣的資產往往獲利兩次，一是房地產本身升值，二是出租有收入。

二、開設部落格

需要投入很多心血，如果能吸引足夠的人造訪、甚至點擊部落裡的廣告鏈結，板主便可得到收入，重點是要經常添加新內容；佛州勒布朗(Jessica LeBrun)在經營繪圖設計事業之餘開設部落格OnMoxieandMotherhood.com，曾經幾乎一整年沒碰部落格，卻照樣透過廣告鏈結和聯盟營銷(affiliate sales)而得到收入，她說，清淡時一個月收入200至300美元，情況好時可達800甚至1200美元。勒布朗收入算是不錯的，有些人或許忙了半天，一個月收入才20美元。

三、開設網路課程

如果您是特定領域裡的專家，可藉助一些網站推銷網路課程，包括DigitalChalk和Click4Course；只要有足夠人對您的課程有興趣且願意付費，就可不斷重複賺取收入，不過，如同經營部落格，事先需要很多準備工作。

四、自製產品銷售

部落格板主勒布朗腦筋動得快，她在網路零售平台Etsy有一家商店，每當她為孩子或家人設計行為圖表或者生日邀請卡等作品，便添加到Etsy商店銷售，只要上載相關資訊一次，之後再也不必做什麼，顧客下單購買後，數位產品便自動發送給買家，收入隨之入帳。

五、創業賺取被動收入

自助洗衣店算是很棒的被動收入事業，顧客自助使用服務，您身為老闆，可能雇一個人看店即可；不過，前置投資不可免，可能需要9萬950至27萬4100美元。此外，自助洗車和自動販賣機也是依賴被動收入的企業。

六、拍YouTube影片

就算幾乎沒賺半分錢，也往往樂在其中，而且朋友和家人可能也喜歡觀看您拍攝的影片。

佛羅里達州居民斯克里布納(Ryan Scribner)就是一例。他2016年開設一個YouTube頻道，非常成功，第二年便辭去正式工作、全職經營YouTube頻道，此外還推出兩個部落格FarmlandRiches.com和InvestingSimple.com，與投資有關，目前每年收入超過100萬美元，部落格和YouTube頻道各半。

斯克里布納說，開設頻道並且落實運作需要很多準備工作，剛開始的幾個月，收入不到40美元，折算成每小時時薪大約僅17美分；如今每周工作30小時，賺很多錢。