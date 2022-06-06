理財Q&A／物價飆漲 如何守住預算？

問：最近物價上漲，該如何訂出並守住合理預算 ？

答：物價走高時，堅守合理預算難上加難。根據消費者物價指數，過去12個月在家用餐的成本上漲10.8%，創1980年以來最大漲幅，肉類、家禽、魚和蛋漲幅更大，超過14.3%，創1979年5月結算以來的最大年增幅。

食品價格上漲之下，消費者更需要牢記預算準則，據以擬訂預算並控制支出。

雜貨預算多少？

根據美國農業部 ，2020年全美每人食品支出平均占可支配個人收入的8.6%。

勞工統計局2020年數據顯示，全美家庭平均年雜貨成本4942美元、每月約411美元，對某些家庭來說合情合理，但對其他家庭而言不合理。

因此，農業部每月隨著物價波動公布月支出、周支出預算，依每家庭財務狀況概分為「節儉計畫」(thriftyplan)、「低成本計畫」(low-costplan)、「中度計畫」(moderate-costplan)和「自由計畫」(liberalplan)。

例如，四口之家的中等預算(假設孩子6到8歲、9到11歲，父母19到50歲之間)是食品雜貨每周282.5美元；隨著孩子長大，食物預算增加，14至18歲的少年平均每周食物雜貨預算是82美元，如果屬於「低成本計畫」，每周預算降為64.6美元，「自由計畫」則是95.1美元。

農業部的預算規畫男女有別。例如，中度預算下，十幾歲女孩每周雜貨預算是65.4美元，比同齡男孩少17美元；19至50歲成年男性每周食物預算80.4美元，同齡女性為68.2美元。

堅守預算5招

訂預算並非難事，守住預算才是大挑戰。亞利桑那州打理生活的高手羅斯(EileenRoth)寫了一本書「為傻瓜組織」(OrganizingforDummies)，提出堅守預算的妙方。

第一招是列購物清單，到店裡之前先瀏覽冰箱和儲藏室物品，庫存量僅三分之一的物品才列入清單；第二招是建立餐飲習慣，有了規律，容易預測花費，羅斯舉例。可固定每周三晚餐吃義大利 麵、周五吃魚等等；第三招建立購物習慣，一旦每周同一天在同一家店購物，將很容易知道店裡有什麼、擺放在哪裡，省時又省錢。

第四招使用折扣券不要失去理智，切忌因為有折扣券就非得使用不可，以免不省反浪費；第五招是特賣時選購商器，很多商店星期三打廣告，不妨密切注意報紙，此外，節日過後往往有很多折扣，諸如情人節過後買糖果、感恩節過後買火雞都可撿到便宜。

此外，針對外出用餐，盡量減少，根據農業部省錢建議，外食費用(包括外賣)應不超過月收入的4%到5%。

雜貨省錢之道

購買雜貨用品也有省錢訣竅。

第一招是網購代替店面購物。提供家用食譜的網站TheForkedSpoon站主蘭德哈瓦(JessicaRandhawa)經常以亞馬遜(Amazon)應用程式網上訂購全食品(WholeFoods)雜貨，網購可從容挑選、比價；第二招善用優惠券，洛杉磯健身教練德爾普雷特(AudreyDelPrete)建議從郵件找紙張優惠券、上網搜尋數位優惠券；第三招是列出購物清單，只買馬上用得到的物品。

第四招是到經常光顧的商店申辦積點方案，長期下來可積點折算成優惠；第五招是選購商店品牌(storebrands)，比起專業知名品便宜、品質不遜色；第六招化整為零分批選購，與其一、二個星期到超市一趟大採購，不如拆分成幾天跑一趟，這麼一來，每次只會買接下來幾天用得上的東西，而不是預購未來一、二周的物品，這樣會較精準、不浪費。

除此之外，還有層出不窮的省錢招術。好比說，如果是某些餐館的忠實顧客，可下載餐廳應用程式、加入忠誠計畫，獲得特定地點用餐的折扣，又如，與其選擇送貨到家，不如選擇網購之外到店取貨，雖然出門花油錢，卻可能因此省下購買雜物的錢。