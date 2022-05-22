食品價格上漲 做好萬全準備 不少人重拾多年不用折扣券

食品價格已連續17個月上漲，消費者拚命想辦法省錢。(Getty Images)

食品價格已連續17個月上漲，不少人重拾好幾年不用的折扣券，此外還得想其他辦法省錢。

漲幅最明顯的食品包括蛋類、雞肉、蔬菜 水果、食用油、麵包和麥類製品、牛肉豬肉。

蛋類

在可預見的未來，蛋類漲幅很可觀；根據消費者物價指數，4月蛋價比3月跳漲10.3%。

推高蛋價的主要因素是禽流感 ，其影響力甚至超過通貨膨漲。根據農牧業訊息網站 ModernFarmer.com 報導，全美 30多州發現禽流感，數百隻商用雞群被感染，導致供不應求。

不過，由全美食品零售及批發商組成的食品協會 FMI-The Food Industry Association 總裁兼執行長薩拉辛(Leslie Sarasin)認為，供不應求應不會持續太久；禽流感主要由候鳥傳播，可能在春季遷徙後消退，接下來幾個月蛋農開始重新飼養雞群，雞蛋供應的漲價壓力可望紓緩。

雞肉

禽流感推高蛋價，家禽業連帶受到衝擊；雞肉價格漲幅不像蛋價那麼大。 3到4月上漲1.4%。

蔬菜水果

新鮮蔬菜4月價格與3月間相同，不漲不跌，較去年同月卻大漲7.8%，自此明顯大漲的機率不大。密歇根州食品飲料創新和商業化集團 JPG Resources 創新和戰略業務合作夥伴休斯(Rifle Hughes)說，比起其他食物，水果和蔬菜不太需要加工，多半清洗、包裝後便完整運送到零售商。

休斯說，水果蔬菜如需要切片、混合，例如製成即食沙拉，製程複雜一些，不過，比起肉類不算太複雜。

儘管如此，仍有些因素會推高水果蔬菜成本，薩拉辛說，供應鏈瓶頸和勞力短缺下，食品零售業產品上架面臨挑戰，再加上天氣惡劣，可能導致供貨中斷。

食用油

食用油與汽油價 格漲勢似乎可相媲美。4月脂肪和油較去年同期上漲15.3%，人造黃油更漲 23.5%。

從加工產品到餐館及麵包店的食物多半都要用油，食用油價格上漲便產生骨牌效應，許多食品價格跟著水漲船高。

聯合國糧農組織(United Nations Food and Agriculture Organization)數據顯示，植物油價格1 月創歷史新高， 2 、3 月繼續創新高，迄今價格似乎趨穩，但專家說，短期內不會大跌。

休斯說，烏克蘭是全球最大葵花籽油供應國，戰爭擾亂供應，食品製造商轉而採用大豆和油菜籽等替代品，導致這些來源比之前更難買到，為求因應，轉而採用橄欖油或酪梨油等專業食用油，成本高得多。

俄烏戰爭並非唯一原因。氣候變遷也添亂， 阿根廷和巴西干旱影響大豆種植，棕櫚油成本也一直上漲。

麵包和麥類製品

休斯說，烏克蘭和俄羅斯小麥主要生產國，一場戰爭讓小麥價格上揚。

到目前為止小麥供應保持強勁，但美國農業部預測，即日起至 2023 年一整年，全球小麥產量將減少，烏克蘭、澳洲、摩洛哥、阿根廷、歐盟和中國都如此。

薩拉辛說，小麥一旦漲價，其他食品價格將隨之走高；原材料如玉米、小麥、大豆和植物油等成本上漲時，用以製作的產品如麵包和披薩價格隨之上漲，而且， 玉米和大豆漲價也導致牲畜飼料漲價、連帶推高肉品價格。

牛肉和豬肉

牛肉、豬肉今年4月價格分別較去年同期上漲14.3%、13.7%；罪魁禍首是供應鍊不順和勞力短缺，AgAmerica Lending 高階主管柯文頓(Curt Covington)，穀物供應減少導致飼料成本上漲，也助長牛肉和豬肉價格上揚。

食品價格上揚因應有道

專家建議以下幾個因應之道：

第一，尋求替代品。例如罐頭食品往往比新鮮食品便宜，肉類替代品通常較實惠。

第二，到當地農場、或者農夫市場(farmer market)購買。柯文頓說，直接向農民購物可省去中間商成本，農民也會有更好利潤，農民和消費者雙贏。

第三點，量購。加州Oak View Law Group 經常幫負債客戶解決難題的首席律師所羅門 (Lyle Solomon) 說，量購通常可享折扣，義大利麵、紙製品或清潔用品等有效期很長的物品可量購，省很多錢。

第四，規劃菜單。薩拉辛建議事先規劃要煮什麼，可善用剩菜；所羅門補充，這麼做可少去商店，節省汽油。

第五，避免包裝食物。包裝食品很方便，但比較貴。柯文頓說，食品成本增加之外，包裝、加工和行銷成本也增加；所羅門則說，預先包裝的食品是最昂貴的食品之一，諸如格蘭諾拉麥片、個人單包裝餅乾、薯條、午餐肉和餅乾組合等等。

第六，註冊雜貨店忠誠計劃。 薩拉辛說，下載雜貨店應用程式，隨時收到優惠提醒，而且可事先了解商品價格。