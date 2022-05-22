如何教導孩子用錢存錢？

問：我女兒今年6歲，我打算開始教她金錢觀念，該怎麼做？

答：在適當時機讓孩子有金錢概念會讓他受益無窮，將來可能精通理財而不必向父母伸手要錢，不僅幫助孩子，也幫助自己。

找出教導孩子財務常識的方法絕非易事，牽涉到幾歲開始教？ 教到多深入？用直接告知還是循循善誘？

如何教孩子認識金錢？

父母的想法最重要，此外也有一些規則可參考。

規則一：和孩子談論金錢。加州財富管理業者Capital Intelligence Associates 創辦人 克勞斯(Mitchell Kraus)呼應許多專家，認為教孩子養成良好財務習慣的上上策是討論父母親的理財決定；他建議父母與孩子談一談對支出和儲蓄 的想法、回顧曾做過的決定，讓他們理解父母親的價值觀。

規則二：考慮給孩子零用錢。 有些專家不贊成因為孩子幫忙做家務就給零用錢，不過克勞斯說，給孩子一點點零用錢可讓他們學會如何用錢。

規則三：不論孩子多大都該持續討論財務問題。談論理財不該是一次性對話。克勞斯說，不同文化都有「富不過三」之說，第一代努力工作，在緊張的預算下努力創造財富，第二代親眼看到長輩辛勤工作和犧牲、深切明白必須做出理財抉擇，到了第三代，打從出生就富足，從來沒聽過大人在飯桌上為金錢爭吵，不明白金錢的價值而輕易浪費， 有必要時時提醒孩子。

規則四：讓孩子參與慈善捐贈。例如和孩子為慈善籌款；財富管理業者Bartlett Wealth Management認證理財規劃師科恩(Ross Cohen)說，這麼做可透過親身實踐方式分享家庭價值觀、教導儲蓄和回饋。

規則五：比賽賺錢。 南卡金融服務業者Noel Taylor Agency執行長布拉漢姆(Lamar Brabham)建議把賺錢變成一場比賽，儲蓄最多的孩子可獲最大殊榮或獎金；他說，成人多半覺得金融理財乏味艱難，讓孩子從小以有趣的方式學習金融知識將大有幫助。

孩子賺錢的方法包括照顧嬰兒、幫鄰居打理庭園、鄰居遠行時幫忙看顧寵物、在網站賣自製手工藝品、利用車庫或庭園舉辦舊貨出售、冬天幫鄰居鏟雪、幫鄰居洗車、收集回收物資變賣、擔任家教等。

教導不同年齡層的孩子方法不同

教導孩子金錢常識越早開始越好，不同年齡層的孩子要用不同教導方式。

2,3歲幼兒：到麵包店、玩具店時，讓他們把現金或信用卡 交給收銀員，可幫他們理解金錢交易，這是與金錢相關的基本核心概念；在家裡可讓孩子玩遊戲幣，模擬付錢換取物品，可在一定預算內模擬在店裡購物或買房子。

南達科他州理財業者 Ascend Financial 總裁傑克(Kris Jerke)推薦用軟糖豆充當現金，也可想其他替代現金的工具。

小學生：棋盤遊戲是有趣方式，伊利諾伊州理財業者ECL Private Wealth Management 創辦人理克(Aaron Leak)推薦玩大富翁(Monopoly)；孩子大一點時可處理更複雜的金融交易。理克有個13歲女兒，他在女兒做家務後將錢轉入她的帳戶，女兒持有銷帳卡 (debit card)已至少一年，而且有自己的投資帳戶，父女經常討論如何操作投資。

青少年：許多金融專家說，這階段的孩子兼職賺錢並非壞主意，可照看孩子、修剪草坪等等，年齡大一些還可到零售業或休旅業打工。

孩子該持有銷帳卡嗎？

這取決於父母。

不過，商學院Pepperdine Graziadio Business School金融學教授埃弗里特(Craig Everett)甚至認為大學生或25歲以下的人不該持有信用卡，理由是，將當前行為與長期後果聯繫起來的額葉(frontal lobe) 20 多歲才發育完成，而信用卡是先消費後還款，可能對未來產生重大負面影響，大腦發育未全便刷用信用卡恐造成災難性經濟後果。

埃弗里特建議父母鼓勵成年子女25 歲前只用銷帳卡，但不主張讓幼兒(尤其是 8 歲以下)擁有銷帳卡；他說，卡片是抽象概念，用銷帳卡教導幼小孩子效果有限，教幼兒理財，硬幣是最有效的工具，大小和重量都不同，很容易理解抽象的價值。