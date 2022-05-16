理財Q&A／子女大學學費 越早存越好

問：我小孩今年開始讀小學，我打算現在就開始存他的大學學費，該怎麼做？

答：趁孩子小就開始為他們存大學學費是明智之舉，越早開始越好。

根據《美國新聞》(U.S. News)年度調查，2021-2022學年大學平均學費從私立大學的3萬8185美元到公立及州內大學1萬338美元不等，大學費用持續看漲。

為攻讀大學存錢有很多方法，專家列出若干選擇。

通常由各州政府贊助，旨在鼓勵及早存教育 費用。存入帳戶裡的資金可扣抵應稅金額(deduct)，將來從帳戶領錢出來付大學學費也不必納稅。

您可將錢存入居住州的529計畫、也可選擇任何其他州，沒有限制。

負責監督北卡NC529計畫的非營利組織College Foundation Inc副總裁摩根(Laura Morgan)鼓勵父母在孩子還小的時候就開始儲蓄，錢擺在帳戶的時間越長，孩子上大學時可用的錢就越多。

開戶不需要很多錢，以北卡的NC 529計畫為例，投入25美元就可開戶。之後更重要的是每年最好固定按月存入一些錢，如果不持之以恆，帳戶裡的錢將無法大幅累積、增值。

方法二：把錢入存入符合條件的儲蓄債券(Eligible Savings Bonds)

可在財政府所屬網站TreasuryDirect.gov購買儲蓄債券，不再發行紙本形式。

E&M Consulting認證財務顧問艾爾曼(Ryan Eyerman)說，買這類債券後，將來贖回並用以支付高等教育費用(食宿除外)，債券獲利收入可扣抵年度總收入、應稅收入隨之降低。

艾爾曼補充，這個方法有條件限制。其優點是受到政府擔保、風險幾近於零，但缺憾是利息極低，目前財政部的個人債券Series EE savings bonds固定利率僅0.1%。

方法三：教育儲蓄帳戶(Coverdell Education Savings Account)

英文簡稱ESA，是延稅信託帳戶，存入款需課稅，增值部份及提領用以支付教育費時不課稅，適用範圍包括小學、中學和高等教育費用，甚至包括食宿；所有資金30歲前須使用，否則將課稅處罰。

方法四：開立羅斯IRA帳戶(Roth IRA)

佛州投資諮詢業者Asher Levi Financial創辦人南達爾(Laurence Namdar)說，羅斯IRA帳戶的錢未必只有退休用途，只要適當提用，羅斯IRA是確保增值免課稅的絕佳工具。

與529計畫最大不同是，同一529帳戶可接受多位家庭成員的資金，羅斯IRA只有一個存款人。

方法五：將錢存入託管帳戶(Custodial Account)

這屬於儲蓄帳戶，也稱為UGMA和UTMA(Uniform Giftto Minors Act and Uniform Transfers to Minors Act)，持有現金、股票和共同基金等資產，UTMA還可以持有房地產等實物資產。投入資金不設限，孩子滿18歲依法可自主支配帳戶裡的資金。

方法六：投資共同基金(Mutual Funds)

這筆錢的用途不限於上大學，獲利須納所得稅，股票獲利還要納對資本收益。要注意，擁有共同基金可能降低獲得財務資助的機率。

方法七：購買永久壽險 (Permanent Life Insurance Policy)

加州理財業者Talon Wealth Management財務顧問本特利(Bryan Bentley)說，這通常是富人的大學儲蓄策略。永久壽險是傳統壽險，但保費的部份金額將成為亡故撫卹金，有些錢進入延稅儲蓄帳戶。

買永久壽險好處之一是可隨時以任何理由動用，不限大學費用，申請財務資助時，壽險不算資產，不會影響申請結果。

本特利說，該不該買永久壽險取決於家庭財務狀況。

密歇根州退休規畫業者Stable Retirement Planners總裁盧比奧(Rafael Rubio)也認為以永久壽險資助大學教育是好主意，比529計畫更靈活。不過，也有缺點。其一，保單費用會蠶食收益，現金價值需要很長時間才能超過所付保費；其二，有些壽險的獲利依賴市場指數，市場回報不佳可能破壞預期用途。

方法八：使用房屋淨值貸款(Home Equity Loan)

這個方法確實有風險，不過也可能效果不錯。

本特利說，房屋淨值通常是人們最大資產，有些家庭藉以償還房貸，也可用來存大學儲蓄；他坦承，以房屋淨值貸款並非籌大學資金的上上策，但如果別無他途而且急著籌學費，不失為一個方法。