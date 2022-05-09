理財Q&A／想節稅 先懂各級別稅制

問：可否摘要說明聯邦稅、州稅和地方稅的相同與相異之處？

答：人人都要申報聯邦稅，此外，根據非營利的稅務基金會(Tax Foundation)，全美多數州課徵所得稅，其中17州近5000個稅收管轄區還另收地方稅(local tax)。

全美稅制種類繁多，納稅人應花時間了解不同級別的稅制，並找出省稅方法。

目前稅率介於10%到37%，屬於邊際稅率(marginaltaxrates)，不同部份的收入套用不同稅率。

以2022年為例，某人年收入5萬美元，其中1萬275美元依10%納稅，1萬276美元至4萬1775美元依12%納稅，4萬1776美元至5萬美元，依22%納稅；接著所得稅稅率等級續增，直到收入觸及53萬9900美元，超過的部份依37%納稅。

在邊際稅率下，納稅人實付的有效稅率低於最高稅率。稅務基金會最新數據顯示，2019年平均個人所得稅稅率為13.29%，納稅金額最高的1%納稅人平均稅率25.6%，納稅額最低的50%平均稅率3.5%。

此外，聯邦政府提供許多扣除額，人們應稅收入低於實際收入。以2022年來看，單身納稅人標準扣除額為1萬2950美元，已婚夫婦共同申報標準扣除額為2萬5900美元。

各州稅制不一

根據稅務基金會，32州和哥倫比亞特區的州稅採累進所得稅，9州採單一稅率(flatincome tax)，7州不課州稅，而新罕布什爾州和華盛頓州只針對特定收入如股息或資本收益徵稅，新罕布什爾州打算完全取消州稅。

有些州課州稅以聯邦調整後總收入(AGI)為依據，其他州則另有扣除和抵免方式調整應稅金額，例如，2017年《減稅和就業法案》取消聯邦所得稅表上未報銷員工費用的扣除額，加州 仍繼續提供該項扣除。

各州對應稅收入的界定方式也可能與聯邦不同，例如有些州對退休金 收入不課稅，支領社安金或養老金不必納稅。

針對稅率，採單一稅率的稅率通常介於3%到5%。加州邊際稅率居全美之冠，2022年有10個稅級，從收入不超過9325美元的1%稅率起算，一直到最高單身收入超過100萬美元的13.3%；北達科他州稅級最低，分五級，收入不超過4萬525美元稅率1.1%，超過44萬5000美元最高稅率2.9%。

聯邦稅和州稅的差別

聯邦稅率通常較高

各州可有不同的抵稅額(credits)和稅收減免(deductions)，各州還對居民及非居民徵稅，所以在多州都有收入的人即使只屬於其中一州居民，卻要對獲取收入的每一州納稅。

許多州採聯邦調整後總收入為計稅依據，聯邦稅收減免的好處也會在申報州稅申報時反映，包括合格退休基金和健康儲蓄帳戶供款減免。

有些州則在聯邦調整後總收入上套用該州抵稅額、稅收減免推估應稅所得金額，有些項目在申報聯邦稅時可扣除，申報州稅時不得扣除，必須加回(add back)。

聯邦預扣稅與州預扣稅(Withholding Tax)

州稅和聯邦稅不同，預扣稅也可能不同。國稅局提供線上預扣稅計算器，可善加利用。

地方稅

可由市、縣、學區或其他市政府徵收，不太常見，性質類似州稅。

中西部和五大湖地區各州最可能徵收地方稅，大部分位於俄亥俄州和賓州，通常採單一稅率，介於0.5%至3%。

地方稅通常也都有居民稅和非居民稅。非居民只針對在該地賺取的收入納稅，居民則針對所有收入納稅；如果在另一課所得稅的地區工作，在居住地報地方稅也許可享抵稅額。

該不該為省稅而搬家？

ComericaBank財富規畫全國主管費瑟吉爾(Lisa Featherngill)說，許多人在家遠程工作，想搬到低稅率地區生活，應考慮整體稅收負擔，不要光看所得稅，有些州不課州所得稅，卻有高額財產稅和銷售稅。

即使搬到低州稅地區生活，仍在另一州賺錢，還是要支付賺取收入州的所得稅。

此外，各州有其居住要求；基於稅收原因，到另一州買第二套房、更改駕照地址恐不足以徹底更改居住所在地，將不得不賣掉原有房子、甚至切斷聯繫，很多人不知道須經歷許多障礙。

有些州如紐約已實施計畫以確保人們不會聲稱住在他州而避稅，特別針對高收入者。

盤算搬家避稅時最好諮詢稅務專業人士。