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理財Q&A／付醫療費前 先自問8問題

文／周芳苑

問：我父親年紀大了，經常出入醫院，醫療帳單總讓我眼花撩亂。該怎麼做才能避免醫療費計算錯誤？

答：協助人們進行長期醫療保健決策的Lifecare Affordability Plan創辦人衛斯特(Tom West)說，醫療帳單出錯率很大，有時是不小心、有時是蓄意詐欺。

懂得查看醫療報告是為醫療費失誤把關的關鍵之道，如能及時找出錯誤、更正，便可免花冤枉錢。

專家建議，付醫療費之前先問自己以下八大問題：

第一，我需要帳單明細嗎？

許多健保業者提供的帳單過於簡化，主要只包括到期總額，其他內容很少。

私人健保市場eHealth個人和家庭計畫總經理洛佩茲(Anthony Lopez)說，醫療帳單或聲明的醫療服務敘述刻意模糊，是為了遵守保護患者醫療隱私的嚴格規定。

如果單次到診所看病，帳單欠缺詳細訊息並無大礙，但如果接受費用龐大的複雜醫療程序，值得要求仔細查看明細，健康儲蓄帳戶供應商Lively聯合創辦人烏拉里爾(Shobin Uralil)建議打電話要求醫療機構說明費用。

有些醫療供應者讓查詢很容易，甚至只要上網登入帳戶就可看到電子帳單明細。

第二，我認得帳單上的全部費用嗎？

烏拉里說，帳單由編碼系統處理，代碼由手工輸入，有出錯風險，但也可能是保險問題導致帳單有誤。為醫療機構提供服務的管理公司R1RCM副總裁賴利(Will Reilly)說，患者須清楚問題與醫療機構的帳單有關？還是與保險公司對醫療機構的付款有關？

如有問題，可聯繫醫療機構的計費部門，如果要針對帳單提出異議，也要聯絡保險公司。

第三，日期和醫療提供者是否正確？

除了查看費用，還要仔細檢查帳單上的日期和醫療供應者名稱，如牽涉住院，這點尤其重要，醫生每次查看病患都衍生帳單。洛佩茲說，如果明明沒有接受服務卻被收費，請致電醫療提供者，如果有爭議，請致電保險公司。

第四，是否看到帳單詐騙警訊？

一些詐騙者可能發送看似合法、實則謊報服務的帳單。除了仔細查看日期和醫療提供者名稱，也要查看帳單地址，如果被要求提供敏感訊息如社安號碼、或者接獲聲稱是聯邦醫療保險(Medicare)的電話，都是警訊，正如國稅局從不打電話一樣，聯邦醫療保險通常也不會打電話聯繫患者。

第五，帳單是多久以前的醫療費？

醫療帳單寄達郵箱的時間往往比想像還要久，許多保險公司要求醫療機構及時報帳，但仍可能需要好幾個月，醫療機構寄帳單給保險公司後，須等待付款，而後再向患者收取餘額。

經過這冗長過程，自付額(deductible)可能已達設定額，保險公司將支付帳單上的全部金額；假如收到很久以前的帳單，務必詳查免賠額狀態，如果達設定額，請要求醫療機構重新向保險公司收費。

第六，我的保險是否正確計費？

如果帳單金額高於預期，務必跟保險公司確認是否正確計費。

除了帳單外，保險公司還應該提供他們從醫療機構所收每張帳單的單獨聲明，證明醫療機構已向健保業者理賠。

取得分項報表後，可與保險公司提供的福利說明書(EOB)進行比對。賴利說，善用科技和線上解決方案可輕鬆完成比對。

第七，我是否因在網外醫療機構就診而被收費？

有時候患者以為接受網內機構的醫療服務，實際並非如此，便會發生意外費用；例如被送入網內醫院，但提供服務的專家不在網內，保險公司可能拒絕承擔部分或全部費用。

近年來，許多州立法處理這樣的意外帳單，各州規定差異很大；2022年1月，聯邦《無意外法案》(No Surprises Act)生效，為全美消費者提供標準化的保護，禁止對緊急服務、緊急情況和一些非緊急服務的網外費用分攤、在網內機構工作的網外醫療提供者的網外費用給予意外帳單，如果這些服務被誤收費用，可撥打政府No Surprises專線求助或上網投訴。

第八，帳單金額可討價還價嗎？

如果到急診室就診，醫療機構可能樂於提供折扣以換取現金付款；如果爭取到折扣，務必白紙黑字寫下。

聯邦醫療保險 醫療帳單 醫療費

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