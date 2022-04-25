理財Q&A／社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

在美國，許多人熱切期待有一天可以停止工作、正式躋身「退休 族」，不再為五斗米折腰。

然而，究竟打算幾歲退休？人人各有盤算。

調查顯示，人們希望退休的平均年齡是62歲，這也正是可以合法開始申請社安金 退休福利 的年齡。

不過要注意，62歲是「開始支領」社安金的法定起始年齡，卻不是「完全退休年齡」(full retirement age)，「開始支領」到「完全退休年齡」間都被視為提前領社安金，所獲福利打折扣，若等到完全退休年齡才申請，根據出生日期推估通常是66或67歲，才會獲得全部福利，假如繼續等到年滿70歲才開始領，過了完全退休年齡後每一年福利增加8%。

鼓勵延齡退休似乎蔚為趨勢。

眾議院不久前批准一項退休法案，將某些儲蓄帳戶最低提領年齡從目前的72歲上調到75歲，一旦參議院通過，將在2032年之前分階段逐步實施。

美國企業研究所(Amrican Enterprise Institute)資深研究員、社會安全局(Social Security Administration)退休殘疾政策前副局長沃肖斯基(Mark J. Warshawsky)說，國會提案反映出，當今許多人更健康，較長壽而且工作時間延長。

沃肖斯基認為，工作及壽命延齡的趨勢應進一步適用到整個稅法和政府計畫，將社安金計畫在內的福利制度官方年齡提高。

目前可確定，社安金計畫目前尚還無任何變化。

兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)經濟政策主任阿卡巴斯(Shai Akabas)說，這個議題極敏感，因而已經、並將繼續成為沒有人敢輕易碰觸的政治紅線。

但避而不談不表示這個議題沒有急迫性。

社安局用以支付社安金的信託基金預計2034年耗盡，該機構去年表示，屆時只能支付原先承諾金額的78%。

為執行社安金計畫，立法者的因應之道包括：增加福利稅、提高工資稅或延後退休年齡，任何變更都可能包括這三大選項的組合。

社會保障倡議者堅決反對延後社安金計畫退休年齡。

提供社安金申領軟體的機構Covisum創辦人兼總裁埃爾薩瑟(Joe Elsasser)認為，上調完全退休年齡根本是削減福利。

事實上，社安金退休年齡之前便調整過。最近一次是1983年雷根總統(Ronald Reagan)在位時，將完全退休年齡從65歲上調到67歲，如今仍逐步實施中。

埃爾薩瑟指出，完全退休年齡光從65歲上調到66歲，福利便減少5%。

許多專家預言，未來任何政策變化都可能推高社會保障退休年齡。難得的是，去年康州民主黨眾議員拉爾森(John Larson)提出的《社會保障2100法案：神聖信託》(Social Security 2100 Act: A Sacred Trust)維持既有年齡門檻，某些福利甚至更加慷慨，但該項立法有五年期限。

社安局針對其他改變退休年齡門檻提案可能產生的財務影響進行評估。

阿卡巴斯預估，不久後，國會將對社會保障套裝計畫達成共識，其中包括調整退休年齡，也許兩年、十年，難以逆料。

專家預估完全退休年齡會上調1、2歲，可能分階段實施。

立法者還可能將申領退休福利的初始年齡、以及開始按年加碼申領退休福利的年齡各從62歲、70歲往上調。

如何規畫社安福利？

沃肖斯基說，2000年，人們平均退休年齡大約61、62歲，政府推估，20年後，平均退休年齡大約延後至66歲；人們工作時間實在真的延長了。

另外有個特殊現象，埃爾薩瑟說，隨著工作前景變化，越來越多人提前退休。

在社會福利法定退休年齡延後、人們卻趨向提前退休下，提前規畫更顯重要，唯有事先安排，才可預見退休後會是什麼景象。但話又說回來，社會保障制度可能隨時生變，很難提前規畫。

埃爾薩瑟說，已屆滿60歲的人基本上不必擔心預期外的變化會影響福利，目前介於45到60歲的人可合理預估退休福利減少5%左右，更年輕的人可預估減少10%到15%。

不論年齡為何，恐怕要假設實收福利只有原本的一小部分，退休福利削減達24%都不無可能。

埃爾薩瑟認為，提前規畫的重點在於確保退休後資金足以支應基本開銷。