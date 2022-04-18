理財Q&A／6大因素 帶動電費狂飆

問：我家用電量很穩定，為什麼最近電費帳單一直增加？

答：最近，人人都支付更多電費。

電費增加的情況至少已持續一年。根據美國能源信息署(U.S.EnergyInformationAdministration)，去年全美屋主平均電費上漲4.3%，增至每小時／每千瓦13.72美分，創2008年以來最大漲幅。

這波電費上漲由眾多因素綜合影響而成。

因素一：烏克蘭危機

俄羅斯 入侵烏克蘭這個事件近在眼前。

位於賓州伯利恆的利哈伊大學(LehighUniversity)經濟學副教授拉馬德里德(AlbertoLamadrid)說，戰爭帶來天然氣 漲價壓力，而天然氣是發電的主要燃料之一。

位於賓州劉易斯堡的巴克內爾大學(BucknellUniversity)經濟學教授韋南戈(MatiasVernengo)表示贊同；他說，天然氣和石油價格由國際市場決定，戰前已大漲，緊張局勢升高後漲勢更確定，況且俄羅斯是全球最大的精煉油和天然氣出口國之一。

因素二：新冠疫情

拉馬德里德說，新冠疫情至今仍影響電費。

拉馬德里德表示，疫情爆發之初，許多天然氣生產基地關閉，之後需求重新活絡，天然氣公司想開工生產卻很難獲得所需要的零件和設備。除此之外，許多人基於各種原因辭職，形成「大辭職潮」(GreatResignation)，天然氣業者召募工人遇到困難，助長電費漲勢。

因素三：氣候

拉馬德里德認為，至少2021年電費上漲的部分原因可歸咎於氣候。去年有幾次因氣候而中斷供電或者供應發電燃料，例如去年2月德州出現冬季暴風烏里(Uri)，造成電費飆漲，而且供應鍊中斷導致天然氣價格上漲。

所幸並非全是壞消息。據美國能源信息署3月8日發布的短期能源展望，天然氣發電量將從2022年每百萬英熱單位4.16美元下跌到2023年的3.8美元。(註：百萬英熱單位MMBtu是燃料中所含能量的計量單位。）

氣候本身會擾亂供應鏈、導致電費上漲，有關單位為氣候預做準備而投注成本，也會反映在電費上漲。

電力公司面臨巨大壓力，須使出渾身解數確保氣候惡劣下不停電，為此而投資、強化電網，例如，在加州，目前許多公用事業公司正進行數十億美元投資，試圖防止電線引發野火。

總部位於加州奧克蘭的能源業者OhmConnectEnergy總裁威利(DonWhaley)也是另一能源業者DirectEnergy的創辦人和前總裁，發電業經驗豐富，他說，這些設備投資成本也由消費者分擔，”

威利說，許多公用事業公司為確保「零停電」而採取各種措施，都導致成本增加，卻未必能保證持續供電。

因素四：煤炭

威利表示，煤炭不再像以前那樣大量用於發電，但燃煤發電仍占全美總發電量的22%左右。煤價從每噸66美元飆漲到最近的336美元。

威利又說，中國和印度已朝另一方向發展，這兩國60%、75%電力來自煤炭發電。俄羅斯煤炭供應量約佔全球5.6%、石油產量占全球比重卻高達11%，該供應來源喪失對全球能源市場產生深遠影響。

因素五：通貨膨漲

通貨膨漲影響所有價格，勢必是電費上漲的原因之一。電力生成後，必須透過電網以及相關服務才能送電到家或企業，隨著時間推移，這些成本持續上升。

換句話說，不論進行什麼事，成本都會越來越高，公用事業公司的營運成本也越來越高。

因素六：其他項目(甚至包括醫療保健)

導致電費增加的原因很多，舉凡法規、供應鏈乃至於供需，無所不包。

拉馬德里德說，他居住的賓州屬於重組系統的一部分，由一個區域輸電組織PJM居中將電力買賣雙方連結在一起。因此，如果購買天然氣和石油變得更加困難，價格便隨之上漲。

除此之外，如今有更多力量交錯、導致電費飆升。

威利說，世界經濟擺脫疫情而復甦帶動能源需求回升、俄羅斯入侵烏克蘭導致能源供應來源受挫，這些都讓總體能源成本和電力成本急劇增加。

就連醫療保健費用也在一旁火上加油、推升電費。主要理由是，電力公司通常為成千上萬員工買健康保險。威利說，過去十年，美國醫療保健成本飆升，公用事業公司不得倖免其影響，這些成本便像其他營運成本一樣，最終轉嫁給消費者。