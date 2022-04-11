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里程扣抵額 該如何申報？

文／周芳苑

問：我擔任志願工作者時常自費開車，報稅時是否可申報里程扣除額？怎麼做？

答：答案是「可以」。

申報里程扣除(mileage deduction)規定近年來趨嚴。

銀行應用程式Albert認證財務規畫師和諮詢專家皮爾斯(Durriya Pierce)說，2017年減稅和就業法案(The Tax Cuts and Jobs Act of 2017)取消一些雜費逐項扣除，在此之前，員工可申報開車里程和未報銷費用扣除。

稅改法令也明顯縮小搬家費里程應稅扣除的適用範圍，目前只有現役軍人因新命令搬遷才能申請，除此之外，自雇者營業用里程、醫療預約里程、非營利組織志願服務里程也可申請扣除。

自雇者中里程大獎

個人自雇者是里程扣除最大贏家。

針對2021納稅年度，個體自雇者可申請里程扣除額為每哩56美分，與客戶會面、前往工作地點或跑腿取貨的交通里程都可累積。

自雇工作者的里程也不受門檻限制，無論為了上班開多少哩，都可扣除，如果同一輛車用於商務和私人行程，只有商務里程可扣除；但是，營業里程僅限從個人主要營業地點出發。

皮爾斯進一步解釋，從住家開車到主要營業地點被認定為通勤，通勤里程不可扣除，自雇人士或小企業主也是如此；只有將家庭作為主要營業地點的人，才能將開車往返住家視為與業務相關、里程可扣除。

自雇者可在附表C(Schedule C)稅表上申請里程扣除，或者可申請車輛維護、修理和燃料等實花費用，公私混用同一車輛時，只能針對業務用途按比例扣抵費用。

賓州會計師事務所CGNCPA合夥人紐坎莫(Wendy Newcomer)說，里程扣除額最可觀。

皮爾斯提醒，最好弄清楚想使用哪一類抵減並堅持下去，從里程轉換為實際費用可能有困難，因為須考慮折舊；國稅局網站稱，如果想採標準里程扣除，必須在車輛作為商業用途的第一年就這麼做。

醫療和慈善採列舉

自雇者以外的人也可申請里程扣除，以醫療和慈善工作里程為主，須提交附表A(Schedule A)並逐項列舉。

網站MerchantMaverick.com稅務分析師伍德沃德(Shelli Woodward)說，自雇者之外的人申報里程扣除額不那麼可觀，實質幫助有限；主要是因為，醫療和慈善里程扣減率遠低於商務旅行，而且有門檻和其他限制。

開車往返就診、藥房和醫院所累積的里程都可計入醫療扣除，2021年度每哩扣除16美分，但是僅超過調整後總收入7.5%的醫療費用(包括里程和其他帳單)可扣除。

紐坎莫說，很難超過門檻，但假如去年有大筆醫療費用，便值得累計年度就診里程、提高扣除額。

如果自費開車為非營利組織擔任志願工作者，行車里程可作為慈善捐款一部分而申報扣除。國稅局允許志願者每哩申報扣除額14美分，必須本人做志願者，開車載孩子參加志願者活動不可申報。只要合格，申領里程扣除額沒有門檻要求。

國稅局查看紀錄

如果申報里程的旅行時間沒有具體紀錄，請三思而行；萬一被稽查，國稅局將查看日期、目的地和旅行原因等紀錄，更重要的是包括精確里程數。

紐坎莫說，納稅人應全年經常更新紀錄，最簡單的方法之一是在車裡放老式日曆，在日曆上記載里程等細節，也可善用手機應用程式，諸如MileIQ、TripLog和Everlance，可自動檢測並紀錄每趟車程，之後依用途分類、進而申報扣除，其他應用程式如ItsDeductible，可追踪里程，但需要用戶手動輸入行程。

伍德沃德說，事後再追補紀錄將加倍困難。

被稽核時，納稅人須提供車行時間和原因等證明，通常可根據銀行明細表上的消費紀錄、日曆上的活動甚至手機GPS將這些訊息拼湊起來；事後拼湊仍有方法，但不保證國稅局全盤接受事後編制的文件，所以最好一開始就保留日誌。

如果不確定是否有資格申報里程扣除額，最好諮詢稅務專業人士。

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