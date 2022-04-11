網購雜貨精打細算 6家最優惠

問：如果想網路訂購雜貨日用品，選擇哪些網站最省錢？

答：近二年多新冠疫情 讓很多人使用雜貨配送服務，如今疫情紓緩，是否仍值得採用這類經常外加運費的服務？

美國新聞(U.S.News)撰稿人、個人理財和購物顧問沃洛克(Andrea Woroch)在他的個人網站AndreaWoroch.com表示，線上購物確實可能附加運費等費用，但相對有助於限制衝動購物，因此整體而言，網購較容易守住預算。

沃洛克說，到實體店面購物可能省掉幾美元運費，卻因為衝動購物反而花費更多；不僅如此，她建議善用CouponFollow.com等網站，多方搜尋優惠券，可省運費和一般商品費用。

專家推薦以下六個網購應用程式和服務。

Instacart

這個普及化的雜貨應用程式在美、加多數地區都可使用，顧客下單後，由眾多雜貨店、酒類商店和藥店、乃至於好市多(Costco)和BJ'sWholesaleClub等大宗倉庫商店送貨。該應用程式會員年費99美元或月費9.99美元，運費不一。

會員購物滿35美元就免付運費，即使從多家商店訂貨，也無需額外付費，一次下單可買不同來源的商品。

如果不想加入會員，購物滿35美元運費3.99美元，訂單不及35美元的運費不一，但至少要10美元才送貨；非會員還可能要支付其他費用如服務費、酒水服務費或超重費。

網購便利性沒話可說，但Instacart網購價格較貴，對重視時間的人來說值得。

Amazon Fresh

零售網站亞馬遜 (Amazon)的Amazon Prime會員可訂購Amazon Fresh食物，Prime會員年費139美元，運費不一。只要訂單滿35美元或50美元可免運費，取決於居住地點，若要一小時送貨到府，訂單滿35美元運費4.99美元、訂單低於35美元則運費9.99美元，一小時現場取貨，訂單滿35美元免費、低於35美元收費1.99美元。

根據亞馬遜網站，Amazon Fresh不送貨到宿舍，大學生住宿無法使用這項服務。

沃爾瑪送貨到家

一旦註冊Walmart+會員，月費12.95美元或年費98美元，將可享免費雜貨配送服務，但必須訂購滿35美元，訂單不到35美元須付5.99美元運費，使用Express Delivery可在兩小時內送貨到家，運費10美元。

如果未註冊Walmart+會員、而且只想到店取貨和使用送貨到府服務，各需要支付7.95美元或9.95美元運費，取決於是次日、或者當日送貨或取貨。

好消息是，購物商品沒有加價，網路商店和實體店面標價一致。

Shipt

下載Shipt應用程式或直接造訪其網站後，可輸入所在地的郵政編碼，查看Shipt是否提供服務。會員年費98美元，非會員運費10美元。

若經常使用Shipt，成為會員較划算，購物滿35美元就無需付運費，訂單不滿35美元須付10美元運費，下單和送貨到府同一天。

Shipt網購需要有人代您選購，所以商品會加價。藉由應用程式可找到優惠，還可搜尋Shipt優惠券代碼，省更多。

Hungryroot

這是長期食品計畫，專門提供健康食品；顧客填問卷，Hungryroot根據結果將適合食品放入購物車，顧客也可自行選擇食物。會員周費至少65美元，免運費。

Hungryroot幾乎全美都提供服務，阿拉斯加和夏威夷除外。因為以健康食品為導向，有些雜貨食品不在服務之列，例如牛奶。

Imperfect Foods

出售美味可口食品，但賣相未必最好看，可能有形狀奇特的西葫蘆、或者看起來不怎麼樣的蘋果。Imperfect Foods的食物比超市便宜，又可避免食物浪費。免會員費，運費4.99元至8.99元。

一旦成為會員，Imperfect Foods每周選擇固定一天送貨，Imperfect Foods會預先在您的購物車裝滿他們認為您可能喜歡的商品，您可在送貨前增減、甚至選擇停送幾個星期。

無論選用哪個網站，有些通用訣竅可省錢。包括避免小額訂單、確實了解會員制規定、注意商品是否加價、根據預訂送貨日謹慎推估訂貨日期。