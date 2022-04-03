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不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

聯合新聞網／綜合報導
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

儲蓄是一項美德，不過想要存下大筆財富，就必須找到正確的方法，才能夠累積地有效率。日本網站「サンキュ」最近就分享，那些能夠存下超過一千萬日幣（約8萬美元）的人，認為哪些儲蓄習慣，其實都是應該避免的行為。

1.不隨意模仿雜誌分享的省錢妙計

有時一些生活類型的雜誌，會分享省錢達人妙招，讀過之後難免會想要效仿。然而不是每種省錢方法都適合自己，如果因為失敗自暴自棄，反而更會破壞原有的儲蓄習慣。

2.不節省餐費

許多人一想到省錢，就會從餐費方面著手。然而吃飯錢大同小異，再怎麼節省也很難存到多少。其實只要設個標準，以不超過多少錢為原則，防止餐費無止盡擴張即可。

3.有錢不用先急著都存光

當拿到薪水或其他收入時，或許有些人會趕快存起來，以免拿在手上不小心就花掉。雖然有這樣的儲蓄也有一定必要，不過也別勉強自己都把錢存光，使得皮夾裡頭空空如也，否則到時需要時，終究還是得提領出來花，失去本來的存錢目的。

4.記帳不用太細

如果想要控管錢財，並不需要從一開始就仔細的記帳，而是在觀察一陣子後，擬定出生活大概的預算表，在可接受範圍內掌握錢財出入即可。如此一來，也不容易到一半就因為厭煩而前功盡棄。

5.不刻意追求特價品

如果說是看到某必需品在哪天特價，因此特別安排那天採買，那麼這樣的購買行為自然無傷大雅。但如果是為了特價跑去爆買，或者人擠人排隊搶購，那其實就沒有太多必要。

6.避免衝動購物

現代社群網站發達，有時滑臉書、Instagram，難免會看到一些讓人心動的商品，或者感覺很不錯的餐廳等等。此時最好先冷靜想想，搞清楚自己是不是真的需要，或是喜歡那些東西，再考慮要不要把錢花在上頭，才是明智的作法。

儲蓄 社群網站 預算

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