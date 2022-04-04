理財Q&A／水電費好貴 該如何節約

問：水電及暖氣費用都在上漲，請問有什麼辦法壓低成本？

答：最重要的是確實估算每月水、電、上網等費用，這些項目都是基本開銷，容易被忽略，卻會顯著增加生活費用，尤其1月能源價格較一年前大漲27%、通貨膨漲率達到40年來最高水準，負擔更重。

估算成本時，不妨參考專家三大建議，包括針對電纜(cable)、電和空調制訂務實預算 、向相關人士提出正確問題以盡可能精準預估費用、將其他變數納入考量。

第一項： 針對有線電視、電和空調制訂務實預算

信用諮詢機構建議以年收入5%到10%推估公用事業預算。

搬家資源網站Move.org指出，公寓租戶每月應為電纜、電和天然氣 等公用事業至少準備240美元預算。

根據Move.org，獨棟房子公用事業預算每月應接近400美元，分別是電費114.44美元、天然氣63.34美元、水費70.93美元、垃圾和回收費14.03美元、寬頻電纜59.99美元和串流媒體服務47.43美元。總共370 美元。

這些數字是平均值，每個人實際花費與居住州、住在獨棟房或者公寓息息相關，如今飆升的燃料價格也會推升水電費。

電：所有公用事業中，電力費用最多，帳單金額將根據能源價格、季節和使用情況而變動；為避免電費帳單出現驚人數字，可採「等額計費」(equal billing)或稱「預算計費」(budget billing)、「餘額計費」(balance billing) 、「均等計費」(even billing)，每月支付相同費用，年底結算若須補繳可年底額外付款、或轉記入來年1月帳單。（公用事業公司將過去一年電費總額除以12推算每月金額）

暖氣和空調：天然氣漲價導致冬天電費和取暖費驚人飆。根據消費者物價指數，1月電力比上個月上漲4.2%，創2006年以來最大單月漲幅，較前一年同期上漲10.7%。1 月家庭燃氣較前一個月下降 0.5%，自 2021 年 1 月以來上漲近23.9%。

網路和電纜：上網速度加快導致帳單金額增加。Move.org 研究顯示，25Mbps網速平均月費35美元，100 Mbps 網速月費增至47美元、1000Mbps更增至77美元。

可選用較慢網速以降低成本，假如不常播放電影或玩視頻遊戲，網速慢一點也無妨；假如預算吃緊卻非得選用高網速，可能需要考慮放棄有線電視和串流媒體來省錢。

第二項：向相關人士提出正確問題以盡可能精準預估費用

直接向相關人士詢問可免預測公用事業費用。

第一類詢問對象是房地產 經紀人。即將搬家、而且沒有機會與前屋主交談，可詢問房地產經紀人，經紀人可向賣方經紀人索取公用事業費用紀錄，也可查看類似的房屋年度公用事業費用並據以提供合理預估。

第二類對象是電力公司、自來水公司、廢物管理公司等；芝加哥公寓管理業者Downtown Apartment Company聯合創辦人兼租賃總監里奧斯(Ericka Rios)舉例，可致電當地有線電視供應商以推估網路和有線電視服務費用，另可聯繫電力公司，請求提供類似房屋和公寓的電費數據。

第三類對象是房東或公寓經理。里奧斯說，許多新公寓社區意識到公用事業是新入住居民的關心重點，根據單位面積將水電等公用事業費用計入租金，許多公寓社區將主要公用事業費用如供暖、空調、燃氣、水、垃圾清理等包含在同一月費中，省得住戶猜測，電、上網和電纜費用不包括在內 。

第三項：將其他變數納入考量

影響公用事業成本的其他要素包括居住地點、屋齡、電器新舊程度。

地點：高成本地區的公用事業費用較貴。根據美國能源訊息署(U.S. Energy Information Administration)2021年數據，全國平均零售電價為每千瓦13.75美分。北達科他州和阿拉巴馬州電費最便宜，單位電費各9.35美分和9.79美分，夏威夷最貴，每單位35.57美分，主因是夏威夷大部分電力由進口石油燃料產生。

屋齡：

老房子水電費較高。隔熱不佳、外面空氣易滲入導致取暖費用高於平均；針對管道，如果管道舊且洩漏，水費可能變高。

電器新舊程度：紐約市Warburg Realty房產經紀人托塔羅(Christopher Totaro)說，舊電器會增加費用；他建議買能源之星(Energy Star)電器，有年度使用成本估算，也建議改用LED燈泡、通過第三方供應商購買能源、安裝可程式化恆溫器或智慧型恆溫器，藉此每年節省至少10%成本。