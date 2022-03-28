理財Q&A／婚前協議優缺點有哪些？

問：我女兒快結婚了，請問她和未婚夫該不該簽婚前協議？有什麼優缺點？

答：許多離婚專業律師認為，步入紅毯前理智簽婚前協議(prenuptial agreement)、取得決定離婚時分割和保護資產的法律文件，是明智的財務決定。

當然，簽署離婚協議有優點也有缺點。

優點一：有助確保良好關係

夫妻離婚的原因百百種，舉凡個性不合到不忠出軌，來自理財的壓力和分歧肯定位居首位。

離婚律師米勒(Katherine Miller)認為，簽署婚前協議至少可迫使夫婦兩人談論如何理財；多數人花很多時間談論婚宴餐巾顏色，針對真正影響伴侶關係的重要議題卻沒有花足夠時間討論，透過婚前協議，雙方不得不面對許多與金錢相關的議題和期望。

米勒列出具體討論項目，包括信貸和債務、儲蓄 、退休 規畫、婚後繼續工作或者在家帶小孩子、子女大學儲蓄計畫、買房或租房、日常費用支付等。

婚前協議的一大重點是萬一婚姻失敗該如何處理財務。如果在眾人面前說「我願意」之前簽協議，有機會談論夫婦倆都工作時誰來照顧孩子？或者兩人中有一人當全職管家只有另一人工作賺錢有何優點？並非壞事。總之，兩人簽署婚前協議可能激發對話，有助於確保持久而幸福的婚姻。

優點二：降低離婚成本

說穿了，婚前協議的背後邏輯是為最壞情況做準備，以防萬一。

北卡州自營家庭法和離婚調解事務所Claire Samuels Law律師塞繆爾斯(Claire Samuels)舉例，購買屋主保險時，沒有人會考慮再三，而且如此審慎並不表示您的房子會被燒毀，只不過，萬一將來發生災害將有萬全準備，婚前協議也是同樣道理。

喬治亞大學和州立大學(Georgia College and State University)商法助理教授克里爾(Nicholas Creel)看法類似，認為這些法律文件只是為了在最壞情況發生、沒有心神鎮定且正確思考時有一個安全網，可提供清晰指引 。

生活中陷入痛苦處境時做什麼事都可能付出高昂代價，據離婚資訊網站DivorceNet.com，離婚律師平均每小時費用達270美元。

克里爾補充，離婚成本高昂主因之一是人們無法以最佳身心狀態處理事情，因而花費大量時間在雜亂腦海裡思考，與離婚律師的對話次數節節增加。

克里爾說，如果事先簽署婚前協議，便可在困境來臨、情況最壞且必須終結婚姻時，以更快、井然有序、低成本方式處理。

優點三：保護朋友和家人

維吉尼亞州 律師事務所NOVA Legal Professionals創辦合夥人瑟金(Corrie Sirkin)專攻家庭法和離婚，她和公司合夥人都離婚，兩人相互承諾，日後任何一人再婚一定要簽婚前協議，否則只要有一人發生爭議性離婚，瑟金或她的合夥人可能會讓另一方置於危險中。

婚前協議也可保護您留在家庭中的寶貴資產，如果這是雙方任一人的第二次婚姻、而且有了孩子，婚前協議可確保萬一日後離婚，子女生活不會那麼複雜。

優點四：資產可自主決定

堪薩斯州理財業者Kaylin Dillon Financial Planning財務顧問迪隆(Kaylin Dillon)說，如果未簽訂婚前協議，州法可幫法院決定離婚如何公平處理相關資產，但每個人情況不同，州法根本無法真正公平。

優點五：讓婚姻更牢固

塞繆爾斯說，導致夫婦倆衝突的未必是缺錢，擁有數百萬美元的夫婦仍可能爭論不休，重點在於如何理財；「溝通」是美好婚姻的關鍵，婚前協議會引導兩人談論挑戰性話題。如果對感到不舒服不自在的話能自在坦然，兩人的關係就越牢固。

缺點一：可能僅有利其中一人

瑟金曾有客戶要求她代為審查似乎一面倒的婚前協議，她隨後與客戶合作、對協議內容力求公平；如果有優秀律師從旁協助，可確保公平。

缺點二：婚前談離婚煞風景

即將步入紅毯理應浪漫甜蜜，硬是要談論婚前協議不免煞風景。迪隆承認，討論婚前協議確實可能讓兩人關係顯現問題，如果兩人關係沒有堅固到可以針對財務問題進行尷尬但健康的溝通，冒然觸及婚前談判確實有風險。

迪隆建議，可先討論計畫婚後如何分攤費用、分享或不分享收入，接著，希望能自在討論婚前協議。