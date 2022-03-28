遇職場年齡歧視 4技巧因應

年齡歧視 是勞動力市場最不公平的一種繆論，人們數十年努力工作，到頭來卻因為資深而受懲罰。

美國退休人員協會(AARP)調查發現，近80%年長工作者在職場看到、或親身經歷年齡歧視，創2003年開始這項問卷以來最高比例。

即使全美經濟正從疫情 中復甦，年長工作者仍求職不易。2月，找工作至少27周的長期失業求職者中，55歲以上超過36%，16歲至54歲占23%。

著書反對年齡歧視的作者阿普爾懷特(Ashton Applewhite)說，一些條件相當合格的人曾發送成百上千電郵求職卻石沈大海，他們士氣非常低落。

受歧視確實影響心理。根據世衛 組織(WHO)，全球約630萬例憂鬱症與年齡歧視有關。

很多人遭到年齡歧視，專家說有因應之道。

了解內化的情緒

阿普爾懷特說，大環境不斷灌輸衰老的負面信息，許多人因變老而沮喪悲傷。

世衛組織全球打擊年齡歧視運動經理恩特-努涅斯(Vania de la Fuente-Nunez)說，研究顯示，潛意識有負面年齡觀念的老人認知和執行任務時更可能表現不佳，對年長抱持積極自我認知的人較健康長壽。

人們對年齡的內化刻板印象直接影響自我期望。認為老人處理科技工具的能力較差，一旦自己年老，就可能自認無法學習和掌握某些數位技能，甚至不去嘗試。

阿普爾懷特建議對老人無用論等普及概念持疑、多了解衰老的事實，以便消除悲觀情緒、避免負面後果；對年老了解越多，越不害怕，目前人們的焦慮與現實不成比例，例如，老年人對於全美65歲以上僅2.5%住療養院大感到驚訝。

研究顯示，記憶力和處理速度會隨著年齡增長而衰退，但理解、閱讀和詞彙是學習而來的能力，將保持穩定，甚至進步。年老其實也有收獲。

聚焦於成長進步

多倫多大學(University of Toronto)研究偏見的教授查斯汀(Alison Chasteen)研究發現，疫情期間，一些老人專注於仍可成長進步的事物，整體表現優於其他人。

職業轉型教練塔諾夫(John Tarnoff)說，比起過去，如今年長員工可藉助更多工具持續進步，除影音平台 YouTube上無窮盡的免費內容，Coursera、Udemy、Skillshare和專對50歲以上族群開設的GetSetUp.io 等平台也都提供網路課程；人們也可直接聯繫技術或軟體供應商。

塔諾夫提醒，有些年長員工過度擔心欠缺的特定技能，反而忽視職業生涯中所累積、無法從視頻學習的智慧和經驗，等於賣空自己。

對年齡歧視做好準備

既然年齡歧視如此普遍，專家建議年長工人做好準備去面對。

假如應徵面談時擔心主管介意年齡，阿普爾懷特建議正面回應，主動表示自己知道如何使用軟體、或者習慣和年輕團隊一起工作等等。

此外，塔諾夫說，招聘經理經常問年長應聘者是否「資歷過高」，對此，不妨直截了當說：「這份工作對我而言不是墊腳石，在這個階段，這就是我想做的事。」

通過招聘後，可能繼續遭年齡歧視；面對的方式很重要。

查斯汀研究發現，以非指責的方式回應比被激怒來得好。例如，某位年長工作者正要處理自己可完成的工作，旁人出手協助，堪稱「仁慈的年齡歧視(benevolent ageism)，這時，年長者說「謝謝你，我自己可以應付。」這種溫和方法顯示提供不必要協助的人沒有惡意，也讓年長者證明能力。

考慮舉報

俄亥俄州民權律師瓦達羅(Jeff Vardaro)說，重點是記錄反覆經歷的年齡歧視事件、並舉報，有些州要求在一定期限內舉報。

紀錄力求具體詳盡，與其記下老板說了哪些刻薄話，不如具體說明他在幾個場合問您打算什麼時候退休。公司人資部門應是投訴第一站，但人資部門往往是年齡歧視文化的一部分。

如果內部投訴沒有下文，可向美國平等就業機會委員會(U.S. Equal Employment Opportunity Commission)舉報；瓦達羅說，在許多州，提交聯邦投訴便自動啟動州投訴，因州而異。

瓦達羅提醒，對政府投訴後，老闆施以處罰是違法的，但仍可能以不同形式報復。

阿普爾懷特說，年長者反對年齡歧視的最有力方法之一是不隱藏真實身分；面對歧視後就覺得必須染髮、捏造簡歷，假裝比實際年齡小，等於助長年齡歧視。