通膨蠶食收入 5妙招省荷包

在美國，最近到超市買菜或到雜貨店買日用品，都看到標價三級跳，通貨膨漲已讓家家戶戶每月花費多了近300美元。

市調機構穆迪分析(Moody's Analytics)發現，通貨膨漲下，全美家庭每月支出平均增加296美元。

勞工部指出，穆迪推估數據是以最新的消費者物價指數(CPI)為基準；美國消費者物價指數2月較一年前上漲7.9%。

穆迪分析資深經濟學者斯威特(Ryan Sweet)負責物價分析，他說，好轉之前情況會變得更糟。

通膨壓力無處不在，幾乎全美都感覺到負擔，但是有些人的感覺比其他人更糟。

賓州大學華頓商學院預算 模式(Penn Wharton Budget Model)分析發現，假設年年購買同樣商品，2021年全美中低收入家庭支出比2020或2019年增加約7%，相對的，富裕家庭支出增加6%。

富國銀行(Wells Fargo)另一研究顯示，中產階級所承受壓力和負擔最大。富國銀行經濟學家發現，去年12 月全美中收入消費者的通膨率比收入最高和最低端的消費者高半個百分點；依種族或民族分，西班牙裔和拉丁裔生活成本增幅最大。

個人理財部落格Poised Finance Lifestyle創辦人暨貨幣專家皮爾斯(Sahirenys Pierce)說，對通貨膨漲、疫情和戰爭的恐懼正在挑戰後代的美國夢。

眼前通貨膨漲勢不可避免，唯有從生活上想方設法克服。以下是專家建議的抗通膨五方法。

方法一：事先規畫

為了省油省開支，使用汽車時要有策略。 總部位於麻州沃波爾的理財顧問業者Sound View Financial Advisors認證財務規畫師林奇(Misty Lynch)建議，如果非得外出跑腿，盡量集中一趟完成，而且選擇人流不多的離峰時段，可避免塞車。

到雜貨店購物時，應備妥事先制訂的一周餐食計畫。林奇認為，假如很清楚自己要吃什麼並持之以恆，有助於省錢。

皮爾斯偏好使用應用程式，例如藉助Flipp等查找雜貨店廣告；她事先制訂一周涵蓋打折食材的餐食計畫，並在每周日準備其中三餐。她認為，為一周的剩餘時間制訂計畫可避免外賣或吃速食餐。

皮爾斯說，這種作法讓她和家人確保無債一身輕，而且在疫情期間、乃至於目前高通膨時期節省數百美元。

方法二：聰明購物

若未必要買特定品牌商品，不妨到折扣雜貨店購物、可省不少錢；到好市多(Costco)或BJ's等倉庫量販商店購物也許有助於因應通貨膨漲壓力。

如果要比價，請查看商品單位價格，例如，罐頭食品可能按盎司訂價、紙製品可能按片材或呎訂價，有時某一產品單價乍看可能比較便宜，但平均攤算成單位價格未必如此，所以，比較價格應以單位價格為依據，而非標籤價格。

在實體店面和網站上善用優惠券也是聰明購物妙計；也許可透過零售商獎勵計畫或信用卡 獲得優惠券，此外，Rakuten和Honey等瀏覽器擴展程式會在網路購物時自動搜索優惠券代碼、進而在結帳時套入計費，可省不少錢。

方法三：每周查看預算

皮爾斯說，價格頻頻上漲，每周重估預算大有幫助。重點是檢視手頭的錢花到哪裡去了？並藉此全盤檢視，試著降低某些項目預算、確保收支平衡。

降低成本的重要方法之一是減少不必要的消費，諸如訂閱服務，林奇並建議向服務商爭取降低有線電視費或汽車保險等費用。

日常生活也有諸多省錢之道，例如不用電器時拔下插頭、或使用帶有開關的電源板節省能源，能源部估計，這樣做可節省5%到10%住宅能源使用量，調低暖氣熱度也有助於省錢。

方法四：注意信用卡債務

靠著刷卡度過財務難關也許很誘人，但是信用合作社全國協會(Credit Union National Association)資深經濟學家凱貝德(Dawit Kebede)說，千萬不要這麼做。

根據CreditCards.com資料，信用卡利率已經很高，平均超過16%。聯準會今年為了遏制通貨膨漲而加息，預料信用卡利率還會上升，積欠高額卡債後果不堪設想。

方法五：退休儲蓄不中斷

林奇說，針對退休儲蓄最糟糕的事情就是停止把錢投入退休金 帳戶，顧著把錢拿來應付眼前支出；她說，從現在起20年，物價會貴一倍，所以千萬不要停止投資，因為投資是被證明足可對抗通貨膨脹僅有的少數方法之一。