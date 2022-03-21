理財Q&A／房產遭徵收怎麼辦？

問：我朋友居住的社區聽說要被政府徵收房屋，這樣合理嗎？該如何應對？

答：政府確實有權基於公用利益考量徵收居民房地產 。

住戶想維護最大權益，關鍵點是請託專門處理公用徵收的律師(eminent domain lawyers)，還要找這方面經驗的估價師(appraiser)，確保對房產進行最大化估價，委託一般估價師可能低估、平白損失。

紐約律師事務所Uniondale Farrell Fritz合夥人費爾德曼(Arthur Feldman)說，多數處理徵收案件的律師採「成功酬金」(contingency basis)模式，事成才收費。

紐約另一律師事務所Herrick , Feinstein聯合主席波洛維茨基(Jennifer Polovetsky)補充，首次公聽會前找到律師可盡一切可能為屋主取得最大成果。

除了找專業人士出面協助，屋主也要對房地產徵收有基本認識。

●康州里程碑個案

康州新倫敦市(New London City)克洛(Susette Kelo)接獲徵收令後花了七年向政府抗爭，最終敗給最高法院，寫下「克洛與新倫敦市」里程碑個案。

加州 律師事務所Wendel Rosen合夥人桑頓(Robin Thornton)說，政府有權徵收私有房產，只要用於公共用途並提供補償；法源是美國憲法第五修正案，規定「在沒有公正補償下，不得將私有財產用於公共用途」。

克洛與新倫敦市案裁決後，公共用途的定義確定包括經濟發展，一旦確定地產新用途符合公眾最佳利益，便為地產徵收打開大門。

●基本認識

徵收財產牽涉到兩個專用詞，分別是公共徵收(eminent domain)和強制徵收(condemnation)；公共徵收是政府將私有財產作為公共用途的權力，強制徵收則是執行過程。

波洛維茨基解釋，強制徵收就是強制所有權人出售，但政府多半會嘗試用談判出售代替強制徵收，避免上法庭，如果無法達成協議，將向法院申請強制徵收，一旦獲准，則會強制出售。

全球建築諮詢業者Turner & Townsend資深副總裁裡默(Jennifer Rimmer)說，徵收標的也許只是一個地役權(easement)，是地產的一小部分，為了安裝公用管線或水井，好比紐約州 進行深水隧道計畫就是這種情況，政府徵收地役權，但屋主並未看到或感受到施工。屋主地產位於地表，所有權卻向下延伸到地底深處。

●徵收理由何在？

強制徵收權的適用項目因州而異，通常很廣泛，幾乎包括任何對公眾有利的項目。

建設基礎設施是動用強制徵收的常見原因，但不僅限於高速公路、鐵路和水電公用事業管線，桑頓舉例，如果您居住地環境或狀況很差、對大環境不利，政府可聲稱日後將開放建造新公寓，以此為由徵收既有屋主的房產。

加州明文規定，強制徵收只能為公共用途；但有些州允許動用強制徵收權來振興或改良某些地區。

●強制徵收過程

房產一旦被列為徵收目標，屋主事先通常會看到跡象，費爾德曼說。在多數州，流程開始時會舉行公聽會、通知受影響的屋主。

桑頓說，工程計畫和收購之間有一條線，唯有當計畫準備就緒要動工了才動用公共徵收。

流程開始之初，參與計畫的政府機構可能與屋主協商出售，若無法達成協議，將向法院請願要求強制徵收，財產所有人可能爭辯，例如辯稱用途不符合要求、或者徵收金額太低。

費爾德曼說，財產所有權人有權獲補償，價值應根據最高和最佳用途推估，徵收者不僅占用土地、並占用開發權，根據法律，使用者要為財產最高價值付費。

針對付款，協商過程因州而異。波洛維茨基說，在紐約，徵收者可先取財產後付款，在其他州必須先付款。

裡默說，無論在哪個州，強制徵收地產都可能曠日費時，如果上法庭，往往耗上好幾年。

●「反徵收」是什麼？

有時，政府未行使徵收權，卻因採取某些行動而對所有權人的財產產生負面影響，桑頓形容這形同奪取物產，好比說，政府進行某項工程後導致土地淹水、或者切斷進入房產的通道，所有權人可提出反徵收並要求賠償。

波洛維茨基說，反徵收很難證明。相關機構通常採取一些行動盡量減少負面影響，但不會支付財產全部價值，例如，住宅附近建鐵路，政府可能幫忙安裝隔音窗戶減輕損失。