理財Q&A／大學生打工需報稅嗎？

問：我是大一學生，半工半讀，請問該報稅 嗎？怎麼做？

答：大學生通常處於兒童和成人間的過渡階段，可能遠離家鄉，但經濟上仍依賴父母，或者像您一樣上課之餘還打工賺取收入。針對所得稅，也處於過渡階段，有些人可在父母親的報稅表上申報，有些人就算沒有被要求也可能想自行報稅。

身處這樣的尷尬階段，大學生報稅問題特別多，必須確實釐清幾個不可不知的重點。

重點一：大學生需要報稅嗎？

取決於大學生的收入以及薪資是否預扣稅款。

單身且2021年收入超過1萬2550美元標準扣除額的學生必須提交所得稅申報表，這裡的1萬2550美元包括透過工作的勞動收入和來自投資等非勞動收入。

報稅業者Jackson Hewitt稅務長斯特伯(Mark Steber)說，假如非勞動收入(包括失業金、利息和股息以及作為退休計畫受益人的收入)超過1100美元、或者自雇收入超過400美元，也必須報稅；可參閱國稅局 (IRS)學生稅務訊息指南(Tax Information for Students guide)。

即使沒有被要求，大學生也可能想自己報稅。加州註冊會計師和個人財務專家特蘭克(Michael Trank)說，如果工資低於1萬2550美元，學生仍應考慮報稅以便從聯邦和州預扣稅中獲得退稅 ，如果從薪資中扣繳所得稅，可申報並取回退稅款。特蘭克建議查看工資單以確認工資是否預扣聯邦所得稅。

重點二：是否被列為父母親的受撫養人？

主要取決於年齡、學生身分、以及由誰付帳單。連鎖報稅業者H&R Block稅務研究所Tax Institute資深稅務研究分析師本森(Brittany Benson)說，19歲前可被列為受撫養人，全日制學生的年齡上限提高到24歲；其他要件包括父母提供多少資助。本森舉例，全日制大學生未滿24歲、自己提供的資金不超過一半，通常可列為受撫養人。

斯特伯說，屆滿19歲非全日制學生恐怕不能被列為受撫養人；假如是非全日制學生、超過19歲、工作且收入超過4300美元就不可被列為受撫養人。相關訊息可參閱國稅局出版物501 Dependents, Standard Deduction and Filing Information。

一旦父母將就讀大學的子女列為受撫養人，有資格獲「美國機會抵稅額(American opportunity credit)，抵稅項目包括高等教育前四年學費、書籍和用品費用，2021年抵稅額最高2500美元。要件是學生須至少註冊一半時間並攻讀學位或其他公認教育證書。斯特伯說，如果沒有資格被列為受撫養人、但是符合其他要求，也許可以自行採用該抵稅額。

就讀研究所、或就讀時間未滿至少一半時間，也許有資格獲「終身學習抵稅額」(lifetime learning credit)，抵稅額最高可達合格費用的20%或2000美元 如果父母將這樣的子女列為受撫養人，可由父母使用該抵稅額。

前述兩項抵稅額都有收入限制和其他要求；可參閱國稅局出版物Publication 970 Tax Benefits。

重點三：採用哪一種稅表？

基本上要使用1040表格申報聯邦所得稅，如有自雇收入，可能還要附其他表格如附表C；年初應會收到載明全年收入和預扣稅款的W-2稅單、列有自由工作者年收入的1099s表格、還有顯示所付學費的1098-T表格、學貸利息支出的1098-E 表格，若有投資，將從經紀公司或銀行收到1099表。

大學生報稅通常很單純，可善用免費報稅服務；調整後總收入不超過7萬3000 美元者可通過國稅局免費報稅平台IRS Free File報稅，藉助TaxSlayer等免費軟體報稅。

報稅軟體業者TurboTax也為不需提交額外稅表的1040納稅人提供免費軟體，還可使用H&R Block的免費線上軟體。

假如需要一對一協助，可透過與國稅局合作的志願者所得稅援助計畫(Volunteer Income Tax Assistance program,VITA)免費報稅，通常在校園或社區提供服務；此外，可委託報稅業者H&R Block、Jackson Hewitt或個別報稅專業人員報稅，不妨善用國稅局的報稅專業服務目錄尋找合作對象。

一邊求學、一邊工作之餘，別忘了趁年輕把賺得的錢存到羅斯IRA帳戶(Roth IRA)，一來存退稅金，二來將來可節稅。2021年和2022年存款上限為6000美元，多數人須在2022年4月18日前根據2021年收入存入。