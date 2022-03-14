我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

理財Q&A／大學生打工需報稅嗎？

文／周芳苑

問：我是大一學生，半工半讀，請問該報稅嗎？怎麼做？

答：大學生通常處於兒童和成人間的過渡階段，可能遠離家鄉，但經濟上仍依賴父母，或者像您一樣上課之餘還打工賺取收入。針對所得稅，也處於過渡階段，有些人可在父母親的報稅表上申報，有些人就算沒有被要求也可能想自行報稅。

身處這樣的尷尬階段，大學生報稅問題特別多，必須確實釐清幾個不可不知的重點。

重點一：大學生需要報稅嗎？

取決於大學生的收入以及薪資是否預扣稅款。

單身且2021年收入超過1萬2550美元標準扣除額的學生必須提交所得稅申報表，這裡的1萬2550美元包括透過工作的勞動收入和來自投資等非勞動收入。

報稅業者Jackson Hewitt稅務長斯特伯(Mark Steber)說，假如非勞動收入(包括失業金、利息和股息以及作為退休計畫受益人的收入)超過1100美元、或者自雇收入超過400美元，也必須報稅；可參閱國稅局(IRS)學生稅務訊息指南(Tax Information for Students guide)。

即使沒有被要求，大學生也可能想自己報稅。加州註冊會計師和個人財務專家特蘭克(Michael Trank)說，如果工資低於1萬2550美元，學生仍應考慮報稅以便從聯邦和州預扣稅中獲得退稅，如果從薪資中扣繳所得稅，可申報並取回退稅款。特蘭克建議查看工資單以確認工資是否預扣聯邦所得稅。

重點二：是否被列為父母親的受撫養人？

主要取決於年齡、學生身分、以及由誰付帳單。連鎖報稅業者H&R Block稅務研究所Tax Institute資深稅務研究分析師本森(Brittany Benson)說，19歲前可被列為受撫養人，全日制學生的年齡上限提高到24歲；其他要件包括父母提供多少資助。本森舉例，全日制大學生未滿24歲、自己提供的資金不超過一半，通常可列為受撫養人。

斯特伯說，屆滿19歲非全日制學生恐怕不能被列為受撫養人；假如是非全日制學生、超過19歲、工作且收入超過4300美元就不可被列為受撫養人。相關訊息可參閱國稅局出版物501 Dependents, Standard Deduction and Filing Information。

一旦父母將就讀大學的子女列為受撫養人，有資格獲「美國機會抵稅額(American opportunity credit)，抵稅項目包括高等教育前四年學費、書籍和用品費用，2021年抵稅額最高2500美元。要件是學生須至少註冊一半時間並攻讀學位或其他公認教育證書。斯特伯說，如果沒有資格被列為受撫養人、但是符合其他要求，也許可以自行採用該抵稅額。

就讀研究所、或就讀時間未滿至少一半時間，也許有資格獲「終身學習抵稅額」(lifetime learning credit)，抵稅額最高可達合格費用的20%或2000美元　如果父母將這樣的子女列為受撫養人，可由父母使用該抵稅額。

前述兩項抵稅額都有收入限制和其他要求；可參閱國稅局出版物Publication 970 Tax Benefits。

重點三：採用哪一種稅表？

基本上要使用1040表格申報聯邦所得稅，如有自雇收入，可能還要附其他表格如附表C；年初應會收到載明全年收入和預扣稅款的W-2稅單、列有自由工作者年收入的1099s表格、還有顯示所付學費的1098-T表格、學貸利息支出的1098-E 表格，若有投資，將從經紀公司或銀行收到1099表。

大學生報稅通常很單純，可善用免費報稅服務；調整後總收入不超過7萬3000 美元者可通過國稅局免費報稅平台IRS Free File報稅，藉助TaxSlayer等免費軟體報稅。

報稅軟體業者TurboTax也為不需提交額外稅表的1040納稅人提供免費軟體，還可使用H&R Block的免費線上軟體。

假如需要一對一協助，可透過與國稅局合作的志願者所得稅援助計畫(Volunteer Income Tax Assistance program,VITA)免費報稅，通常在校園或社區提供服務；此外，可委託報稅業者H&R Block、Jackson Hewitt或個別報稅專業人員報稅，不妨善用國稅局的報稅專業服務目錄尋找合作對象。

一邊求學、一邊工作之餘，別忘了趁年輕把賺得的錢存到羅斯IRA帳戶(Roth IRA)，一來存退稅金，二來將來可節稅。2021年和2022年存款上限為6000美元，多數人須在2022年4月18日前根據2021年收入存入。

報稅 國稅局 退稅

上一則

拉美股市逆勢揚 成投資人避風港

下一則

迪士尼樂園創意美食 吸客法寶

延伸閱讀

報稅指南系列五／2021年收入符合第三輪紓困 今年報稅可追討

報稅指南系列五／2021年收入符合第三輪紓困 今年報稅可追討
報稅指南系列一／今年退稅可能縮水並延遲 網上可查進度

報稅指南系列一／今年退稅可能縮水並延遲 網上可查進度
加速退稅 主計長余淑婷籲採電子方式報稅

加速退稅 主計長余淑婷籲採電子方式報稅
貝佐斯前妻關心自殺藥癮 捐1.8億給6非營利組織

貝佐斯前妻關心自殺藥癮 捐1.8億給6非營利組織

熱門新聞

俄羅斯富豪們停泊在各港口的遊艇會被扣押，但暫存在自由港的藝術品可望逃過一劫。 彭博資訊

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

2022-03-12 17:59
俄羅斯總統普亭可能才是地表上最富有的人。 美聯社

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

2022-03-12 18:22
油價還未到最高點。且美國有能力抑制。（路透）

油價飆漲，但有3個理由無須太過擔憂

2022-03-09 18:37
亞馬遜（Amazon）9日宣布股票分割計畫。 （路透）

亞馬遜宣布1股拆20股 買回100億庫藏股

2022-03-09 18:01
俄羅斯總統普亭。 路透

克魯曼：俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

2022-03-08 05:14
與俄羅斯擁有船運直達航線的錦州港(Jinzhou Port)，上海證券交易所股價從2月24日俄羅斯開戰以來，已經上揚94%。路透

CNN：莫斯科遭西方經濟制裁後 中國散戶買股相挺

2022-03-08 11:20

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世