理財Q&A／如何選擇專業報稅人員？

問：今年我想找專業稅務人員幫我報稅 ，該如何選擇？

答：佛羅里達州金融業者CBIZ MHM 稅務總監詹森( Steven Janssen )說，最好的報稅人員不僅幫顧客填表，還要找到省稅之道、協助進行審計並給予全年指導和支持。

不妨依循以下步驟，就近尋找適合的稅務專業人士。

第一步，了解自己的報稅需求

有些人只要提報基本的納稅申報表，另一些人則需要可處理複雜報稅情況並全年提供諮詢的專業人士。

弗里德曼會計師事務所(Friedman LLP)邁阿密辦事處稅務合夥人博爾曼(Benjamin Bohlmann)建議找連鎖報稅業者，他說，全美最大連鎖報稅業者H&R Block是不錯的選擇；連鎖報稅公司可為簡單報稅的人提供低成本服務。

不過，如果報稅情況較複雜、或者想獲得個人化建議，可能需要找個別的註冊會計師，註冊代理人(enrolled agents)和一些律師也有資格提供服務。

未必每位註冊會計師都適合為您報稅。有些註冊會計師主攻審計、有些專注其他特定領域如個人、商業或房地產稅，所以選擇專人報稅前要先了解自己需求何在，尋找能滿足您需求的稅務人員。

第二步， 從自己的人脈網找人推薦

亞特蘭大註冊會計師蘭茨伯格(Michael Landsberg)說，問問家人和朋友沒有什麼壞處。

值得信賴的律師或保險代理人可能認識一些經驗豐富的稅務專業人士，不妨詢問看看，也可向自己同行的人打聽，這麼做必然比直接上網搜索更耗時，卻比較能確保找到適合人選。

如果靠人脈找不到合適的報稅人員，只好求助網路搜索。博爾曼說，這麼做有點冒險，他建議到所在州註冊會計師協會(ICPA association)網站搜尋，通常會有會員目錄。

第三步，查看並確認稅務人員的憑證

收費幫人報稅的人至少會有「準備者稅號」(PTIN)，持有這項憑證才能向國稅局提交報稅單；不過，幾乎任何人都可取得PTIN，而且不保證能妥善提供您需要的服務。

詹森說明，市面上有報稅員(tax preparers)、也有稅務專家(tax professionals)；報稅員也許可處理簡單的報稅表 ，但未必接受過足以提供高深稅務指導的培訓，好比Jackson Hewitt和Liberty Tax等報稅連鎖業者的工作人員便是。

如果報稅較複雜、或者想要想方設法將納稅額降到最低，請尋找註冊代理人、註冊會計師或稅務律師等專業人士。

第四步，要求與真人談話互動

從網路評論可學到很多，但無法取代與真人對話，假如您想找長期合作的稅務專業人士，面對面溝通格外重要。

稅務專人在報稅期間非常忙碌，談話時間有限，但至少要通電話5到10分鐘。對話時，務必詢問對方如何保持數據安全？固定費用或按小時收費？一年完成多少報稅個案？幫人報稅是獨自完成或者另有助手？是否採電子報稅？

除非例外，國稅局要求每年提交至少11份報稅表的報稅人採電子報稅，所以，採用紙本申報表的人可能只是兼職代人報稅，值得進一步觀察是否適任。

第五步，比價

有些稅務人員按小時收費，有些按件和申報時間表計酬。

根據美國國家會計師協會(National Society of Accountants)調查，2020年至2021年間，不採逐項列舉扣除額的1040稅表申報平均收費220美元，採逐項列舉則上增到323美元。自雇者平均支付192美元請人申報附表C稅表。

如果報稅內容非常單純，好比說只有W2稅單、毫無投資收入，也許可考慮自行申報，通常藉助報稅軟體即可輕鬆完成，省掉一筆費用。

第六步，注意警訊

有些人聲稱是報稅人員，其實不合法，有蛛絲馬跡可循，應視為警訊，諸如承諾為您爭取遠超過以往的大筆退稅 、拒絕在申報表上簽名、只有暫時性的辦公室或者沒有網頁、依照退稅金額收費，此外，如果您直覺不對勁，也是一大警訊，千萬不要忽略、輕率付費委託報稅，寧可再花一點時間多方物色其他更適合的報稅專業人員。