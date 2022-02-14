理財Q&A／夫妻該合併or獨自報稅？

問：我去年剛結婚，婚後今年第一次報稅 ，請問該跟太太聯合報稅還是分開報稅？

答：多數已婚伴侶聯合報稅可得到較多好處，但也有些人各自報稅比較有利。

康州註冊財務會計經紀阿姆斯特朗(Morris Armstrong)說，去年他幫許多已婚伴侶單獨提交納稅申報表，數量之多未曾有過，預計新的2021納稅年度情況相去不遠，主要是因為得到政府紓困金、兒童稅優惠預付款(advance child tax credit)。他以兩種方法為客戶分析哪一種最有利，有孩子的夫婦、以及夫婦倆其中一人比另一人收人高得多的配偶特別要用心比較。

採用兩種模式各有理由。合併報稅主要是為了可能享用較低稅率、可享較多扣稅額(credit)或應稅收入抵免(deduction)、可存放羅斯IRA(Roth IRA)；獨立報稅則主要因為兩人收入差不多、醫療帳單驚人、學生貸款依收入計算還款金額、彼此不想為對方承擔稅賦責任。

合併報稅理由如下：

其一，可能享有較低稅率

報稅軟體公司TurboTax註冊會計師格林-路易斯(Lisa Greene-Lewis)說，多數已婚夫婦會共同報稅，可採較低稅率，而且必須共同申報才能獲得一些稅收優惠；考慮聯合或單獨申報時，最重要的是考量稅率、收入以及有資格使用哪些應稅收入扣除額和抵稅額。

其二，可享較多抵稅額或應稅收入扣除額

如果已婚，唯有提交聯合申報表才可享某些稅收減免，例如，分開報稅者將失去收入所得稅抵免(Earned Income Tax Credit)、美國機會抵免(American Opportunity Credit)和終身學習抵免(Lifetime Learning Credit)，此外，也不能享用學貸利息扣除。

會計師事務所畢馬威(KPMG，在台灣名為安侯建業)註冊會計師合夥人瑞佛斯(James A.J. Revels)補充，多數情況下，分開報稅無法申請受撫養人護理抵稅額(dependent care credit)，除非與配偶合法分居。此外，已婚夫婦通常需要共同申報才能享用領養費用抵稅額，有些情況例外。

其三，可存放羅斯IRA

共同申報的已婚夫婦存放羅斯IRA退休金 的收入上限高得多，修改後聯合報稅調整後總收入只要低於20萬8000美元(2022 年為21萬4000美元)，便可將錢存入羅斯IRA帳戶，收入超過19萬8000美元(2022年為20萬4000美元)，存入金額逐步下調，相對的，如果已婚並在一年中任何時候與配偶同住，收入低於1萬美元才能存入羅斯IRA。

獨立報稅理由如下：

其一，兩人高薪且收入差不多

依現行稅級，兩人都是高收入的夫婦如果分開報稅，可能採用較低稅率；相對的，如果收入較低的夫婦分開報稅，可能繳更多稅。專家建議用TurboTax的TaxCaster計算器推估，以兩種方式計算，加以比較。

其二，醫療帳單驚人

單獨申報也許有助於減免稅賦，好比說，逐項列出扣除額，可扣除超過調整後總收入7.5%的未報銷醫療費 ，所以，配偶一方有大筆醫療費且收入較低，單獨申報可能更容易越過7.5%收入門檻以扣除費用。瑞佛斯提醒，這些醫療費須高於調整後總收入7.5%、並高於標準扣除額才能受益。

2021年已婚夫婦共同申報的標準扣除額為2萬5100美元、單身納稅人和已婚個人分別申報的標準扣除額為1萬2550美元，因此，採用逐項扣除額的人更少。請注意，一個配偶逐項列出扣除額，另一人也必須逐項列出。

其三，學生貸款依收入計算還款金額

單獨申報可能也有助於減少用於推估學貸支付款的收入，如果有幫助，值得單獨報稅。

其四，彼此不想為對方承擔稅賦責任

瑞佛斯說，配偶間若缺乏信任，單獨報稅有助於保護無辜配偶免受潛在法律或稅務問題。

阿姆斯特朗強調，共同報稅時，每個人都要對稅表的準確性及未來可能到期或評估的稅款支付負責，例如，稅表上大部分收入和錯誤都來自先生，妻子401(k)退休帳戶中的60萬美元可能被國稅局扣押以補繳稅款。

瑞佛斯說， 夫妻離婚過程通常分開報稅，可免除彼此為對方背負納稅責任。