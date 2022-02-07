理財Q&A／2021年度十大抵稅項目 不可不知

問：請問今年度哪些項目可抵稅？

答：「抵稅」(tax credit)與「稅收減免」(tax deduction)容易混淆；抵稅是直接降低納稅額，稅收減免是降低應納稅收入。抵稅影響很大，2021年度大致有10個抵稅項目與多數人息息相關。

有些抵稅額可退還，抵稅額超過應納稅額可退稅 ；有些不可退還。

正因抵稅影響巨大，抵稅項目多設有收入門檻或其他限制。

常見抵稅項目概分四大類，包括大學費用抵稅、家庭抵稅、收入符合資格的家庭抵稅、投資 抵稅；四大類又細分十個項目。

第一大類：大學費用抵稅

有二細項，其一是美國機會抵稅(American opportunity credit)，抵稅額最大；受撫養學生的家長及獨立學生大學部前四年可獲每學生2500美元抵稅額，可退還金額最多1000美元。

學生每學期至少須註冊一半、攻讀學位或其他公認教育證書、之前不曾申請這類抵稅或「希望抵稅」( Hope credit)超過四個納稅年度。合格費用包括學費、雜費和其他上課費用。

已婚夫婦共同報稅收入須低於18萬美元，其他人收入須低於9萬美元。

其二是終生學習抵稅(Lifetime learning credit)。抵稅額等於合格教育費用20%，每年最高2000美元，已婚夫婦聯合報稅經調整後總收入不超過13萬8000美元、單身收入不超過6萬9000美元。抵稅申報年數不限 、課程未必要有學位。

第二大類：家庭抵稅

有三細項。其一是兒童稅額抵免(Child tax credit)；2021年加倍優惠，6-17 歲兒童抵稅額從2000美元增至3000美元，6歲以下3600美元，抵稅資格也放寬，政府2021年下半年按月寄出的款項相當於一個家庭預期抵稅額一半，且可全額退款。有資格獲全額抵免的人將把剩餘款項沿用到納稅表中，有些人收到預付款實則沒有資格享用抵稅，也許可因家庭收入而保留該款項。

2022年度將恢復疫情前的規定，抵稅額小、限制較嚴。

其二是子女及受扶養人抵稅(Child and Dependent Care Tax Credit)。2021年抵稅額也增加，以往最高抵稅額是每一孩子合格費用3000美元、二個或多孩子合格費用6000美元的35%，但僅在2021年，合格費用增至8000、1萬6000美元。

合格費用包括托兒費及照顧13歲以下兒童、身體精神無法自理的配偶或其他無法自理且符合條件的個人，受照顧者須與納稅人生活超過半年。

其三是領養抵稅(Adoption credit)。 除了合格領養的1萬4400美元抵稅額，如果雇主支付合格費用，納稅人2021年應稅收入可扣1萬4400美元；至於收入門檻，2021年調整後總收入不得超過 21萬6660 美元可完整享用抵稅，收入25萬6660美元抵稅額遞減、取消，抵稅不可退，但餘額可跨年轉用，達五年。

第三大類：收入符合資格的家庭抵稅

有三細項。其一是收入所得稅抵免(Earned income tax credit)。2021年，至少有三孩子的家庭最高抵稅額為6728美元，實際金額取決於收入和有多少孩子。收入上限從沒孩子的單身納稅人2萬1430美元、到有至少三孩子的共同申報已婚夫婦 5萬7414美元不等；納稅人當年投資收入不得超過1萬美元。抵稅可退還。

其二是保費抵稅(Premium tax credit)。對象是透過政府健保市場買保險、收入條件符合的家庭，抵稅額可退還，金額取決於收入和所在地健保價格。假如前一年收入明顯增加，可能須償還部分或全部抵稅額。

其三是紓困金 退稅(Recovery rebate credit)，疫情下政府發出三輪紓困金，符合條件但未獲付款者可在 2021 年納稅申報表申請紓困金退稅，但只限錯過第三輪紓困金者，錯過2020年第一或第二筆紓困金者，須提交或修改2020年稅表。第三輪紓困金的收入限制是已婚共同申報收入須低於16萬美元，戶主收入上限12萬美元、其他人8萬美元。

第四大類：投資稅收抵免

有二個細項。其一是外國稅收抵免(Foreign tax credit)。假如投資外國基金，股息可能繳納外國稅款，應列於1099稅表，可抵稅。

其二是退休儲蓄抵稅(Retirement savings contribution credit)。適用滿18歲但非全日制學生的獨立納稅人，為IRA、雇主贊助退休計畫或智力殘疾者專用ABLE帳戶提供10%、20%或50%抵稅額；獲全額抵稅的收入上限是已婚夫婦共同申報調整後總收入3萬9500美元，收入增加，抵稅額遞減。