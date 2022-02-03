負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

美國36歲女性漢娜琳（Julie Haneline）在五年內還清學生貸款 、信用卡債和車貸等共計3萬7000美元的債務，她透露能成功還債、甚至購入房產的關鍵是「減少不必要的開銷」。

漢娜琳表示，20多歲時的消費習慣很差，打工的錢完全無法支應開銷。她在2007年決定立下一項挑戰以擺脫債務：除了生活必要支出外，不要花錢添購任何東西。

漢娜琳為了省錢，還和爸媽或親友一起住。漢娜琳說：「20多歲時跟別人同居並不理想，但這麼做能讓我還債並存購屋資金。」

漢娜琳到2014年已還清學生貸款和卡債，並有足夠的購屋資金。買下第一棟房後，她開始出租房子賺租金 ，並開始投資 房地產。

漢娜琳2019年買了第二棟房子並入住，同年又買了二棟房子出租。她目前唯一的債務是她的房貸，但這部分能以租金收入支付。

漢娜琳總結自己的儲蓄祕訣包括：

盡量不要花錢：

不外食、不購物，終止不必要的訂閱付費會員開銷。盡量少做頭髮和指甲，只在商店購買料理食材或健康零食。漢娜琳強調千萬不能有「我以後可能需要這個」的念頭。

改變生活方式：

漢娜琳建議減少購買零食等不必要的食物，並提前規畫餐點內容。她還提到湯和鑄鐵鍋燉菜料理便宜，一次可多做幾份。

開兩個獨立的帳戶：

漢娜琳將購物、旅行和禮物等這類「娛樂開銷」規在一個帳戶，另一個帳戶則用來處理瓦斯等各類帳單。

漢娜琳還說，在買家具等大型物品或昂貴衣服前，請給自己24小時「緩衝時間」好好想一想自己是否真的需要。