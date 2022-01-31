理財Q&A／在家接案如何報稅？

問：去年5月開始我在家接案工作，自己是自己的雇主，該如何報稅 ？

答：自雇者要學會如何報稅，放任不管最終將積欠大筆稅款。

自雇者須了解「自雇稅」(Self-Employment Tax)。這是由社安稅(Social Security)和醫療保險稅(Medicare)組成，自己身兼老闆和員工就需要繳自雇稅。

自雇稅率為15.3%，包括社安稅12.4%、醫保 稅2.9%。2021年度，須針對淨收入的前14萬2800美元支付12.4%，並就所有淨收入支付0.9%醫保稅，無論納稅人收入是14萬2800美元、142萬美元或者更多。

金額看來驚人。如果在公司上班並預扣社安女稅，雇主將代您支付部分稅款，自雇者身兼兩種角色，須同時繳納兩方的社安稅和醫保稅。

國稅局 對自雇者有明確定義，重點之一是，收入超過400美元可能還需要繳納自雇稅。如果自雇淨收入滿400美元，必須提交所得稅申報表，收入低於400美元仍須報稅，但可免納自雇稅。

收到1099表格是需要納自雇稅的另一個依據。在公司上班會收到W-2表格、據以報稅，以全職或兼職自雇則會從付酬勞給您的公司或個人那裡收到1099表格。

國稅局網站稱，個體經營者通常需要提交年度申報表並按季繳納預估稅(Quarterly Estimated Taxes)。但有例外，假如推估某年收入將低於1000美元，則無需付季度預估稅。如果未按季付預估稅，報稅時可能因少報稅而被課罰金，而且如果等到4月報稅時收到一筆巨額稅單，可能無法一次支付所有稅款，按季線預估稅是明智之舉。

多數州今年的季度估計稅付繳納日期分別是1月18日、4月18日、6月15日和9月15日，甚至可註冊和使用電子聯邦納稅系統，按月納稅。

今年依規定須於4月18日前報稅。申報自雇稅可採以下步驟：

第一：決定是否雇用專業人士

稅務專業人士可幫您避免多繳或少繳稅款。至於聘請費用，美國國家會計師協會(National Society of Accountants)對1009名成員和準成員進行調查，稅務專業人員代辦1040表格和州申報表、無逐項扣除額，平均收費220美元，個體經營者報稅較複雜，找專人的費用更高。

第二步：備齊文件

主要包括1040表格、Schedule C/F/ SE、1099表格。針對1099表格，如果有若干客戶支付酬勞，您可能收到好幾份1099表，理應2月之前收齊。1099表格分為1099-NEC、1099-K、1099-MISC，依收入性質不同而定。

註冊會計師兼報稅軟體公司TurboTax發言人格林-路易斯(Lisa Greene-Lewis)表示，即使不會收到1099表格，仍得仔細紀錄追蹤所有收入，因為無論是否收到表格，都要報告所有收入。

可能要申報費用、需收集單據，例如電腦設備或印表機墨水，經常開車的人須追蹤里程數，也許還可扣除相當大的醫療費用。

格林-路易斯提醒，不要忘記善用家庭辦公室扣除額(home office deduction)，這是最大扣除額之一，諸如租金、房貸利息、財產稅和公用事業費用。專家又說，獨立包商或自由職業者可扣除許多業務費用，例如Lyft或Uber司機可扣除汽油、停車費、汽車維修費、車險以及其他汽車相關費用。

第三步：計算稅額

如果決定自己報稅，就要自己計算。

首先加總2021年所有收入，可在1099表格上查看；而後減去業務費用。

通常，92.35%淨收入需納自雇稅，不妨查看國稅局附表SE說明，有助於計算自雇淨收入應繳稅款。而後，將待繳稅的淨收入以15.3%稅率推估稅款，再除以四，得出每季應向國稅局支付的金額。

必要時可使用自雇稅計算器，TaxOutReach.org、求職網站Fiverr都有相關工具；國稅局也有關助工具。

第四步：申報

可直接提報給國稅局、或交由專業人士代為提報。

第五步：為來年自雇稅準備

現在就可開始為2022年申報自雇稅準備，重點是今年按季納自雇稅。

麻州稅務顧問公司Kozlog Tax Advisors老板洛根(Beth Logan)說，個體經營者須納聯邦稅、州稅以及社安和醫保繳款，自雇者既是雇主又是員工，一旦包括社安稅、聯邦稅和州稅時，即使是中等收入，所欠稅額往往達25%到40%，負擔不小，因此她建議，立即開始處理明年所得稅，日後更安心。