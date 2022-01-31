花錢有罪惡感 源於童年經驗…專家提4招克服

北卡羅來納州 的阿達奇(Kendra Adachi)創辦網站Lazy Genius Collective，專門為讀者探討令人生懼的話題，她現年40歲，經濟狀況還不錯，但是童年省吃儉用的日子仍深印腦海。

阿達奇回憶童年說到，當時並不知道家裡窮，只記得頭幾年全家人住在拖車裡，母親兼很多工作。

阿達奇說她小時候總感覺只要花錢買非必要的東西就覺得揮霍，例如度假去海灘，她和家人只會外食一次，當時出去吃一頓飯非常稀罕，即便外出用餐，從不點餐後甜點、也不點汽水等飲料。

如今阿達奇賺了足夠的錢可盡情享受， 但因為從小在資金匱乏的家庭裡長大，這樣的成長經歷至今仍束縛著她，對恣意揮霍感到內疚。

一直到長大成人後好多年，阿達奇才告訴自己外食時可點一份開胃菜，大概已經30歲了才不覺得放手享受是不負責任。

金融治療師常在客戶身上看到內疚、焦慮與消費支出之間緊密牽扯，即使非常富裕的人也會如此。金融諮詢公司Centerpoint Advisors的關係發展總監阿格紐(Ashley Agnew)曾與百萬富翁一起工作，他們在雜貨店用銷帳卡 (debit card)領錢時會流汗。

專門研究金錢和行為關聯性的臨床醫生克萊曼 (Amanda Clayman) 說，假如購買某些商品時感到內疚，很可能受到某時期的經驗所影響。

克萊曼說，內疚感是為了遏制破壞性的行為；剛開始是身處那些情況時的合理習慣，但遠離這些情境後，內疚便是揮之不去的情緒。例如，阿達奇家晚餐時絕不訂購任何額外餐點，隨著年齡增長，財務好轉，但消費態度依舊不變。

阿格紐說，之所以如此，部份原因可能是許多人認為階級是身分定位很大的一部分，假如青春期被認定是工人階級，成年後即使進入不同階級，只要購買成長過程買不起的東西，便可能經歷認知失調。

阿格紐曾諮商過的一位女士繼承30萬美元卻說自己一直是個窮人，過去的認定根深柢固。

阿格紐又說，自認窮困的人有時對有錢人產生反感，因此，一旦意識到自己已轉變成一個有錢人反而可能迷失方向，甚至產生焦慮。

阿格紐說，關鍵在於如何在成人階段超越童年記憶。不論罪惡感源自何處，總有辦法克服。以下四種策略或許有幫助。

第一點，坦然跟自己談錢

理財業者Breaking Cycles 執行長林頓(Nashira Lynton)說，一時間很難解釋為什麼內疚，這種內心感受在餐廳和朋友交談、或在收銀台付款時通常不會顯現。

相對的，在試圖入睡或放鬆時，這種焦慮可能慢慢蔓延，所以定期抽出時間自我探索花錢這件事是明智之舉；林頓建議，找個日子自己靜下心來想想焦慮背後的恐懼或感覺，壓力可能源自不同原因，如果來自過去經歷，可進一步想想究竟那些經歷引發什麼感受？

如果不想自言自語，可寫日記，好比說寫下：「好吧，錢，這是我的感受：我覺得內疚，我不想買開胃菜，因為我覺得快沒錢了，我內疚，好像這不是我應得的。」

一旦點出產生某些感受的原因、以及內疚感來源，接著便可評估預算 。

第二點，先考慮感受，再考量資金

在查看銀行帳戶前先反思感受，有助於將焦慮與金錢脫鉤。林頓提醒，不要迴避這些感受，帳戶裡的錢將顯示是不是真如您所擔心的那樣超出預算。

第三點，為更大、盡情享受的購物計畫準備預算

克萊曼說，尋求財務協助時，針對最感糾結的項目制訂支出計畫極具變革效果，應力求具體化，例如當月專門針對三件新衣服、或上美甲店一次各準備一筆預算。

如果對花掉所有可支配的錢感到焦慮，可從小處開始一步步來。

第四點，制訂「金錢咒語」

把消極的自我對話變成積極的「金錢咒語」，對自己心裡喊話。

林頓舉例，如果花時間為所喜歡的物品或體驗準備預算，可對自己說：「我很樂意把錢花在對我來說很重要的事物上。」

也許內疚感源自於「比較」，例如一起長大的某人仍然財務吃緊、負擔不起外出吃飯，即使您財力綽綽有餘，仍會覺得不夠格享受，林頓建議對自己心裡喊話說：「我值得為自己點一道開胃菜。」

長期習慣很難說改就改，林頓說，要留時間適應心態轉變、以及內心喊話，也許這次為自己點開胃菜，下次還要多喝一杯飲料。