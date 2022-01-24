理財Q&A／收到禮卡 如何上網轉賣？

問：聖誕節收到好多禮卡，有些實在用不到，有沒有辦法轉賣變現？

答：有些禮卡確實不符需求，好比收到五金器材店禮卡，偏偏自己壓根不會動手製作家用品，又或者正努力培養健康飲食習慣，卻有一大堆速食店禮卡。這些禮卡無用武之地，隨手被塞進抽屜裡，久而久之就過期了，實在太可惜。

只要稍微花時間，就可上網變賣禮卡、轉換成現金。

查價網站BrickSeek發言人霍拉斯(Bethany Hollars)說，很多網站以接近面額的價格收購禮卡，可多方比價；多數網站提供換卡選項，您可把不用的禮卡換成用得上的零售商 禮卡。她提醒，不要忘了電子灣(eBay)和臉書市集(Facebook Marketplace)等網站，常可以稍低於面值的價格賣卡。

近年來，禮卡銷售網站物換星移，有些被合併，有些因打擊詐欺受到連累，有些疫情下未能倖存。

目前較受歡迎的八個禮卡買賣網站和應用程式包括CardCash、GiftCash、Raise、ClipKard、Gameflip、QuickcashMI、GiftCardBin、CardSell，可多加利用。

CardCash

在這個禮卡買賣網站可出售禮品卡、或換取特定零售商的購物憑證。售卡時，賣價與面額之間的比例依禮卡所屬零售商而不同，例如，25美元目標市場(Target)禮卡也許可獲20美元報價，通常頂多可獲面額的92%，永遠不可能 100%。

GiftCash

與其他禮卡網站一樣，只須簡單輸入想出售的禮卡及價值。如果是目標市場或上選(Best Buy)等熱門商店的禮卡，賣價可能逼近面額，約85%至90%出頭之間；該網站接受的禮卡價值最低25美元、最高2500美元。

Raise

Raise網站不收購禮卡，而是提供平台讓賣方與買方交易並從中抽佣金；賣卡人自行定價，在網站免費張貼求售訊息，一旦有人買、成交，需支付15%佣金。求售的禮卡可不足額，但實體卡餘額至少10美元、電子卡餘額至少5美元，最高餘額不得超過2000美元。

ClipKard

ClipKard有報價工具，可顯示禮卡是否會被接受並推估價值，如果覺得估價合宜，可用郵局(USPS)預付郵資標籤將禮卡寄給ClipKard。在該網站買賣禮卡都可積點，買賣面額50美元禮卡獲50點，累積滿1000點，將來購買禮卡可享10美元折扣。

Gameflip

這是以數位支付系統進行交易的網站，主供遊戲玩家買賣禮卡，在此交易的禮卡多樣化，包括網路零售商亞馬遜 (Amazon)、連鎖咖啡店星巴克 (Starbucks)等，還有Google Play、PlayStation Network和Xbox Live等遊戲廠商禮卡。買賣禮卡時，必須先創建Gameflip個人資料，而後列出待售禮卡並標示售價，Gameflip建議將以面額折扣 2%至15%訂價，將扣8%佣金和2%數位費用，一旦售出禮卡，款項將轉入Gameflip錢包，而後以Wise、Payoneer、Skrill或Bitcoin等數位支付系統提領賣卡所得。

QuickcashMI

網站名稱中的MI代表密歇根州，總部設在當地；該網站收購各家禮卡，包括服飾店潘尼百貨(JCPenney)、餐飲店IHOP 和亞馬遜等等。

賣卡時先輸入您想要的售價，QuickcashMI將還價，成交金額取決於禮卡所屬品牌是否廣受歡迎，同樣面額100美元的禮卡，成交價可能從25到75美元不等。

GiftCardBin

不在網站直接收購禮卡，持卡人可在網站輸入郵遞區號，從600個合作夥伴的據點擇一前往兌換現金；兌現時須出示身分證件。

CardSell

這是應用程式，透過程式驗證後便可售出，成交現金48小時內存入PayPal帳戶。

轉贈或捐贈

假如不想花時間費神轉賣禮卡，不妨轉贈給親朋好友、或者捐給慈善機構。

有些機構提供捐卡服務。例如前面提到的禮卡收購網站CardCash，可代捐給兒童醫院St. Jude Children's Research Hospital；CharityChoice抽10%費用支應其行政成本；Gift Card Bank也是非營利機構，可將禮卡代捐給陷財務困境的人。

原店退卡行不通

基乎所有零售商都規定禮卡售出不可退貨，只有極少數店家例外，例如目標市場，只要禮卡原封不動沒用過可以退貨，但要附上當初的購買收據，處理起來有些麻煩。