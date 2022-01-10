理財Q&A／節能7妙招 降低暖氣帳單

問：我們家暖氣費實在很高，如何降低費用？

答：氣溫下降、暖氣費率上漲，今年冬天如果像往常一樣使用暖氣，費用可能很驚人，格外需要用方法減少耗用暖氣。

美國能源信息署(The U.S. Energy Information Administration)預測，即使冬天氣溫只比平時冷一點，使用電暖氣的家庭能源費用可能上漲15%，以天然氣為暖氣燃料的家庭費用可能增加50% ，燃油和丙烷為暖氣燃料的家庭費用更分別大增59%和94%。

可參考以下方法盡可能減少暖氣耗用，進而壓低成本。

方法一：堵住家裡暖氣外漏的地方（便宜）

北卡室外建築產品製造商Cornerstone Building Brands門窗營銷副總裁霍芬斯(Steve Hoffins)說，務必確保房屋絕緣，建議查看牆壁、地板和天花板，還有門、窗、電器和其他空氣滲透點周圍，力求適當絕緣、以防暖氣外洩或者屋內冷空氣滲入。

美國環保署估計，房屋進行空氣密封並在閣樓、爬行空間上方地板和可進入的地下室邊緣接縫處增加隔熱層，平均可省15%冷暖氣成本。

萬一發現屋裡有洩漏點需要修補，未必要花很多錢，採用噴霧泡沫便可能奏效，未必能減少15%暖氣費，但可防止從家中流失熱量，有助降低暖氣帳單。

方法二：換裝新窗戶（昂貴）

如果有穿堂風貫穿進屋，問題格外棘手，恐怕免不了花錢大修一番。

霍芬斯說，市面上許多新窗戶有節能功能，可明顯降低暖氣費用。幾乎所有新窗戶都有雙層中空玻璃裝置，許多製造商甚至升級為三層玻璃，或加裝隔熱墊、甚至氬氣和氪氣填充物，達到最大供暖效率。

線上住屋改裝服務平台HomeAdvisor稱，更換一個窗戶平均成本850美元，單價介於300至2100美元。

這項投資 最終會得到回報。能源部指出，窗戶對住宅冷暖氣效率的影響程度約為25%至30%。

方法三：善用妙招（便宜）

可藉助一些材料採行臨時修復法，英國公司Stelrad Radiator Group行銷主管哈維(Chris Harvey)建議採用氣泡膜和錫紙。

哈維說，如果窗戶滲風，快速簡便解決方法是用氣泡膜覆蓋窗戶內部，讓熱氣保持在窗戶適當位置，截留暖氣並在屋內循環。外觀不完美，但暖和又省錢。

哈維另有一招，如果外牆有散熱器，不要讓寒冷牆壁吸走寶貴的暖氣，應在散熱器後面放鋁箔，鋁箔具反射特性，將阻止熱量遇牆消失、甚至反射回屋內，既簡單又非常有效。

方法四：安裝太陽能板（昂貴）

安裝太陽能電池板也是昂貴的房屋裝修。

在全美15州拓展業務的太陽能電池板屋頂安裝和能源效率服務業者Powerhome Solar創辦人兼執行長沃勒(Jayson Waller)說，太陽能系統從1萬美元到數十萬美元不等，取決於可用屋頂或地面安裝空間有多少、房屋遮陽情況以及屋主希望太陽能系統提供多少能源等等。

許多屋主都加裝電池存儲設備，初期成本高，但長遠看，萬一遇到停電有備用能源。

安裝太陽能板不便宜，人們通常貸款 安裝太陽能電池板，一旦還清，電池板產生所有能源完全免費。

方法五：購買智慧型恆溫器（便宜）

德州 休斯頓能源採購和公用事業管理業者Choice! Energy Management執行長迪克曼(Kiki Dikmen )說，智慧型恆溫器可隨時自動調節屋內冷暖氣熱系統，通常要幾百美元，日後可省電費。

透過恆溫器可省多少費用？智慧型恆溫器Nest聲稱，藉助恆溫器，一個家庭通常可省10%到12%暖氣成本和15%冷氣成本；不在家時，恆溫器可通過設定改變溫度，更省能源。

迪克曼說，其他省能方法還包括管道和整個住屋絕緣、使用LED燈泡、確保沒有任何通風口堵塞。

假如沙發正好靠在通風口，將擋住暖氣出口、屋裡更難暖和，所以移動家俱也算是節能策略。

方法六：善用天花板吊扇（便宜）

提供省電資訊的GetEnergySimply.com執行長霍布福爾(Jordan Hobfoll )說，天冷時，最好讓吊扇以最低速前進模式運行，迫使暖空氣從天花板下來。

方法七：拉下窗簾（便宜）

霍布福爾指出，拉下窗簾可減少熱氣從窗戶竄出，但也不必讓室內終日漆黑，出太陽時，朝南窗戶可捲起窗簾讓陽光照進來，即使天寒，陽光仍會帶來溫暖。