理財Q&A／年終10抽獎 千萬別錯過

問：年底節日將屆，請問有沒有什麼抽獎活動可試試運氣、增添過節樂趣？

答：抽獎看似簡單、而且沒什麼害處，但還是要先了解注意事項。

最重要的一點是，獎品價值越高，連帶要繳納更多稅；依現行法規，只要贏得超過600美元獎金就要納稅。

詳讀細則也可避免白忙一場，好比說，您每天都參加抽獎想贏得獎品，沒想到除了第一次抽獎算數，其他400 次都不算。如果主辦單位允許多次抽獎，就該經常參加，增加中獎機會。

此外，要提防受騙。尤其是通過電郵得知抽獎活動，遇到詐騙的機會很大。請牢記，參加抽獎活動絕對不該掏腰包花任何一分錢，務必堅持參加信譽良好業者舉辦的抽獎活動。

跨入2022年，專家推薦十個抽獎活動，不妨試試運氣。

第一，沃爾瑪 (Walmart)跨年抽獎(今年11月到明年1月28日)

將送出五張1000美元的沃爾瑪禮卡和750張100美元沃爾瑪禮卡。可參加抽獎次數達78次，抽獎者必須是全美50 州、哥倫比亞特區或波多黎各合法居民，至少年滿 18 歲或屆滿所居住州的成人年齡。

第二，冷凍乾燥機業者Harvest Right小型家用冷凍乾燥機抽獎活動(明年2月15日止)

這家業者的冷凍乾燥機號稱可將新鮮食物保存25年之久，營養毫不流失，但單價高達2500元，很多人負擔不起，參加抽獎可免費得到一台小型家用機種。只能抽獎一次。全美50 州、哥倫比亞特區及世界上任何地方的人都可參加，獎品將運送到府。

第三，迪土尼樂園年度許願抽獎The Year of Wishes Sweepstakes(2022年3月31日截止)

有50個大獎，包括四人免費搭乘迪士尼Wish遊輪遊巴哈馬三晚、飛往奧蘭多的機票、地面交通、搭遊輪前一晚旅館住宿、客艙和所有餐點(僅限成人餐點)及預付小費、稅、其他費用和港口費。

可透過臉書(Facebook)、Instagram 或推特(Twitter)等社群平台參加抽獎，各平台、每人每天可抽獎一次，除提供電郵，務必閱讀相關條款，還必須將照片發佈到您的社群媒體 帳戶。參加者須是全美50州、哥倫比亞特區和加拿大(不包括魁北克)合法居民、年滿18 歲或所在州成人年齡。

第四，戶外活動用品業者Reeds Family Outdoor Outfitters五十週年抽獎(明年4月30日截止)

有機會贏得近3萬5000美元的多功能全地形車2021 Polaris Ranger 、以及每月戶外裝備；每人每月可透過電郵抽獎一次，每月都會送出獎品，包括烤架。參加者須是全美50州和哥倫比亞特區居民、年滿18歲(阿拉巴馬或內布拉斯加州年滿19歲)。

第五，芝加哥披薩業者Home Run Inn抽獎活動(明年5月15日截止)

有機會贏得1萬5000美元獎金，中獎者保留一半獎金，另一半捐給自選慈善機構；每人每天可抽獎一次，如被發現以不同電郵多次抽獎，將被取消資格。對全美50州和哥倫比亞特區合法居民開放。

第六，食品業者General Mills現金抽獎(明年 6月30日截止)

共有四份5000美元現金獎、數百份300至299美元不等的即時獎。每人每天可透過電郵抽獎一次，每個促銷贈品期結束前定期開獎。也對孩子開放，須年滿7歲，並且是50州、哥倫比亞特區或波多黎各合法居民。

第七，酒品業者Seagram非酒品抽獎活動(明年7月31日截止)

主辦者雖然是酒品業者，獎品卻不是酒，而是JBL Pulse 4可攜式藍牙擴音器。截止日期前將多次抽獎。全美50州和哥倫比亞特區合法居民都有資格，須年滿21歲。

第八，連鎖咖啡店星巴克 (Starbucks)顧客經驗抽獎活動(2022年9月30日截止)

這是年度抽獎活動，每月將送出若干100美元星巴克禮卡。每人每月可透過電郵抽獎一次，參加者須是全美50州或哥倫比亞特區居民、年滿18歲。

第九，西蒙大型購物中心(Simon Malls)千元禮卡抽獎活動(明年10月31日截止)

這是西蒙地產集團(Simon Property group)旗下的購物中心，據點遍及各地，將送出四張價值1000美元的西蒙購物中心禮卡。可通過不同輸入模式最多參加抽獎五次，包括提交表格或發送手機簡訊等。向全美合法居民開放，羅德島州除外，須年滿18歲。

第十，EZTRUNK公司吉普車Jeep Wrangler抽獎活動

由金屬安全折疊後車廂業者 EZTRUNK 贊助，該後車廂是吉普車Jeep Wrangler的配件；參加抽獎便有機會贏得2萬8475美元的吉普車Jeep Wrangler。基本上對全美居民開放，阿拉斯加、佛羅里達、夏威夷、紐約和羅德島州居民除外。