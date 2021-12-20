理財Q&A／買大型家電 4時機撿便宜

問：我想買電視機、洗衣機、電冰箱等大型家電，何時是最佳時機？

答：買大家電的費用比不上買房、買車，但也可能占去大筆預算。所幸，只要配合零售商 的大拍賣時機，可省不少錢。

專家研究後發現，一年當中有好幾次花小錢買大家電的絕佳時機。分述如下：

第一時機：9至12月

9月勞動節 往往是各類商品特賣的好時機，之後在當年剩餘時間裡，至少從歷史經驗看，購物者會一直遇到電器特賣。

總部位於加州的現金返還及積點紅利老字號公司Rakuten Rewards總裁加爾(Kristen Gall)說，主要家電品牌通常9至12月間發表新型號，零售商需要出清舊機、騰出空間展售新產品，是消費者撿便宜的好時機。

不過有些產品例外，例如冰箱等電器往往會在春季發布新型號，因此，零售商5月份在家電業者美泰(Maytag)的美泰月Maytag(Maytag month)提供大折扣。

第二時機：假期周末

假期周末的銷售量往往很大，包括總統日(President's Day)、國殤日(Memorial Day)、7月4日美國國慶日、勞動節(Labor Day)和感恩節周末(通常從黑色星期五 開始至網絡星期一為止)。

在新澤西州設有辦事處的家電業者Designer Appliances聯合創辦人兼總裁奧茲庫澤(Metin Ozkuzey)表示，各假期周末特惠折扣幅度不一。

奧茲庫澤表示，美國國慶、勞動節和黑色星期五前後優惠最可觀，其中又以黑色星期五折扣最大。

奧茲庫澤又說，國殤日和聖誕節前後的折扣幅度中等，馬丁路德金紀念日、總統日和哥倫布日前後折扣幅度相對小。

Designer Appliances聯合創辦人兼副總裁凱里(John Carey)補充，這些大特賣有製造商在背後支持，零售商更容易放手促銷；拍賣時，製造商降價20%或30%，這麼一來，就可將省下來的成本與顧客分享。

加爾說，假期周末有時甚至看到某些商店折扣幅度高達50%。

第三時機：春秋季

這時可能是購買空調或暖器的好時機。

維吉尼亞州威廉瑪麗梅森商學院(William & Mary's Mason School of Business)商業分析副教授夏女士( Yu Amy Xia)說，家電市場受季節影響，夏季冰箱和空調系統故障率更高。

夏天時，冰箱優惠有限，廠商深知不需要折扣吸引消費者購買，萬一偏偏夏天冰箱壞掉， 就算沒有半點折扣也得買。

暖器和冷卻系統春秋季銷售不那麼熱絡，廠商必須降價促銷，消費者可享折扣。

第四時機：月底及年底

庫存和日常業務考量會影響零售商是否進行促銷。除了假期周末、春秋季某些時段可享最佳折扣，有時可在月底或年底遇上折扣，例如聖誕節過後。

賓州杰尼阿塔學院(Juniata College)商業和經濟學教授王先生(Wei-Chung Wang)表示，當庫存壓力迫在眉睫，廠商往往會打折促銷，這時，零售商首重銷售額、不計庫存成本，貨品賣不出去會損害當季或年度營收。

因此，即便可依照慣例在日曆上記下一年中以折扣價買大型電器的最佳時間，仍應留意銷售情況、把握隨時出現的清倉折扣。

疫情顛覆人人生活，包括購物規則；前述慣有的折扣時機具參考價值，但如果現在看到某款電器特價，即使不屬於慣有折扣時機，就該把握當下放手買。

王教授說，疫情嚴重破壞全球供應鏈，除原材料短缺導致供應鏈中斷，大型貨船創紀錄大堵塞港口也讓即將到來的假期銷售面臨挑戰，他不看好假期家電折扣，恐怕沒有太充沛的商品。

凱里也有同感，認為此時供不應求，製造商不必靠折扣帶動需求，年底假期折扣拍賣的商品較少；他說，Designer Appliances旗下一個受歡迎的電器品牌曾為其約300 種產品提供勞動節促銷折扣，所佔比例達30%，今年僅30種產品打折，占3%。

不妨利用應用程式和網站搜尋現金回饋等優惠，加爾推薦Rakuten，可在折扣之外享更多優惠；此外，選購樓面展售機往往可省10%到20%。

此外要特別留意送貨日期，加爾說，受疫情影響，有些商品送貨可能延遲三到六個月，如果馬上就需要，只能選擇有現貨的商品。