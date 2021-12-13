理財Q&A／遺產規畫好 不拖累子女

問：請問該如何進行遺產規畫才能讓家人受惠、而不拖累家人？

答：留遺產給家人，最大顧慮是被課重稅、或者所託非人。

針對課稅，2021年死亡時資產價值超過1170萬美元才會衍生遺產稅(estate tax)，國會目前有一項提案主張免稅額減半，將影響遺產稅負擔。

但就算免稅額減半為600萬美元，多數遺產仍可免遺產稅。財務規畫公司Moneta資深顧問特魯希略(Benjamin Trujillo)說，國會提案只影響一小部份人，有些人擔心遺產稅影響家庭農場和小企業，但法律條款有助於保護他們免受巨額稅賦。

打理遺產不僅要想辦法避免遺產稅，還要顧及繼承人可能得為繼承的某些資產和退休帳戶付聯邦稅，而且萬一規畫不當，將來遺產可能落入前配偶或債權人手中。

與會計師和遺產律師碰面商談，是解決遺產規畫這等複雜問題的最佳方法；在尋求專業協助之前，可先從一些基本步驟入門。

1、立遺囑

這是遺產規畫第一步，明確列出去世後如何處理資產。

許多人懶得起草。老人保健資訊網站Caring.com對全美2500人進行調查，僅33%受訪者表示已立遺囑，未立遺囑的人中，34%因為尚未準備好。

假如沒有遺囑，遺產將由遺囑認證法庭分配，等於交由他人決定遺產去處；但就算立遺囑，遺囑認證仍不可免。需要通過法院審查並確認遺囑有效。

佛州 遺產規畫業者Stuart Estate Planning Wealth Advisors總裁柯斯納(Craig Kirsner)解釋，遺囑認證耗時六個月到兩年，經認證的遺囑將成為公開文件，想要快速而私密轉移財富的人應考慮其他策略。

2、查看受益人

避免接觸遺囑認證法庭的方法是指定受益人，有些帳戶如退休基金和壽險 都可指定受益人。

特魯希略說，某些州甚至可立受益人契約，去世後輕鬆將資產轉移給其他人；其他帳戶也可立下死亡轉移條款(transfer-on-death provisions,TOD)，是將資產轉移給繼承人最便宜簡單的方式。

指定受益人或透過死亡轉移條款指定遺產去向的效力凌駕遺囑，所以人生有重大變化如生孩子、結婚或離婚時，務必查看受益人。

3、建立信託

假如有可觀遺產、擔心繼承人將來使用不當，可設立信託指定受託人代管。例如打算將超過25萬美元留給某人，信託可幫大忙。

設立信託有多種方式，不可撤銷(irrevocable)或永久(permanent)信託提供最大稅收優惠；錢一旦放入不可撤銷信託，資產便屬信託本身，不能課遺產稅。最終由受託人控管資金，但您可事先規定用途，活著時也可分配資金。

柯斯納說，如果希望盡可能長時間將遺產保留在家族血統中，可用王朝信託(dynasty trust)，免受離婚、訴訟和債權人索賠所影響。

信託有些複雜，最好諮詢遺產代理人處理；專業律師一般收費3000至6000美元。

4、退休金 帳戶轉為羅斯帳戶

擁有傳統401(k) 或IRA帳戶的人如不事先打理好，可能為繼承人留下巨額稅單。

所有傳統的退休帳戶提領資金時都必須繳納常規所得稅；過去，兒童等非配偶繼承人可延長提領，稀釋應納稅款，如今，配偶以外繼承人必須10 年內提領所有資金，萬一帳戶餘額、提領金額大，將以高稅率課稅。

如果想讓繼承人免稅承接退休帳戶，可事先將傳統帳戶轉為羅斯帳戶(Roth)，轉移時需繳納常規所得稅，將來提領免稅，如今稅率接近歷史低點，正是轉換最佳時機。

5、在世時贈與財產

在世時把錢捐出去就不必擔心遺產稅規畫。截至2021年，國稅局允許每人每年最多贈與1萬5000美元，贈與後，遺產價值降低，收款人也免稅。

贈與的資產如果會升值(如股票或房屋)，處理時要小心。採用遞增稅基(step-up in basis)，資產應稅金額在擁有者去世時已墊高，死後轉移資產可能有利。

已婚夫婦可用配偶終身受益信託(spousal lifetime access trust)將一大筆錢贈與另一方，將現金從遺產中轉移出來、又保持資金的可支配性，雖存在風險，卻是進行轉移的最佳方式。

慈善捐贈也可降低遺產價值，可設立捐助者建議基金(donor-advised fund)，存入的資金馬上減稅，之後分次捐款，而且可指定兒孫為繼任管理者。

忽視遺產規畫日後可能對繼承人造成負擔，即使財富不多，仍應諮詢專業人士。