理財Q&A／不靠專家 自己理財不難

問：我想好好理財，但不想花錢找專家代勞，該怎麼做？

答：就連財務顧問也承認，許多個人投資 者和家庭並不需要花錢雇用專業資金管理人。

相對的，有些自助理財策略反倒更實用，可順利擺脫債務、避免風險過高的投資決策、進而增加財富並力保財務穩定。自助理財通常簡易而且操之在己，還可避免雇用財務顧問衍生的成本和風險。

理財軟體業者Ripsaw Wealth Tools董事長兼聯合創辦人康恩(Stanley Kon)表示，自助理財不僅可行，甚至是最好的方式；若將潛在利益衝突、管理風險和超額費用納入考量，靠自己比委託專業人士理財成效更好並非不可能，也沒那麼困難。

打造財務計畫

根據嘉信理財(Charles Schwab)2021年現代財富調查(2021 Modern Wealth Survey)，全美僅33%的人有書面財務規畫，這些人較可能定期檢視並調整投資組合、備有應急金，從不跨月累積信用卡餘額、按時付款或零債務。

如果想打造足可媲美專家的理財計畫，重點是掌握所有基礎常識。首先，設定具體目標，例如65歲之前退休、買第一個住房備足頭期款6萬美元；接著要綜觀財務狀況、審查資產和負債，並寫下實現這些目標所需要的步驟。

為實現財務目標，還需要有強大的基本籌碼，如足以應付三到六個月費用的應急基金、基本遺產規畫文件和因應任何風險的保險。

自己理財非常耗時。所幸目前市面上可輕易取得許多免費資源，例如藉助Mint、Goodbudget等免費工具或簡單電子表格可輕易建立預算，此外，可花一點時間上網研究、到附近圖書館查閱資金管理書籍，藉以了解更多理財訊息。

善用稅賦利益

每年都有許多降低所得稅的機會，例如在個人理財帳戶IRA或Roth IRA存放退休金 ；提早開始、終其一生中不斷存入一些錢的長期成效非常可觀，即使分期存入的金額微小，最後也會累積成大數目。

康恩認為，把存入退休帳戶的金額拉到最大是最有用的自助理財策略，尤其是雇主提撥搭配款(matching)的退休帳戶更要這麼做，成效驚人；這些是自律儲蓄 的重要來源，當下可做、報酬零風險。

此外，其他稅收優惠帳戶如健康儲蓄帳戶(health savings account)和籌措高等教育費用的529 計畫也都是自助理財寶貴工具。

投資並長期持有

活躍管理的共同基金收費高、資本利得稅成本也高，與被動管理的指數基金相比，投資續效反而不佳。根據財務評等機構晨星(Morningstar)的分析，2020年末和2021年初，近3000活躍基金中僅47%表現優於被動基金平均獲利。

從歷史看，股市歷經大起大落，一直持續走高，自助打理投資可考慮購買緊跟股市行情、成本便宜、在任何市場波動中堅持到底的指數基金。

退休策略顧問業者Retirement Income Strategies創辦人芬弗洛克(Kristian Finfrock)說，12年來，金融市場基本上行情直線上升，賺錢並不難，市面上有Robinhood這樣的應用程式更大有幫助，行情看起來上下波動，但長期看漲。

芬弗洛克提醒，選擇自主投資組合仍需獨自抵禦市場風險、調整，行情低迷時控制情緒、理智因應。

聆聽自己的感受

涉及財務決策時，自己的意見最重要；必須設定目標並確定風險承受能力。

康恩說，如果想避免因自助理財而出錯付出高昂代價，關鍵是有獨立、有紀律的投資過程，根據自己的投資目標和風險承受力採行相匹配的低成本、多樣化投資策略。

向財務顧問求助

在某些情況下，專業財務顧問大有幫助，例如擁有一個或多個企業、是複雜房地產的受益人等，理財相對複雜。

財務顧問除可協助管理投資，還可幫您與其他專業人士，如註冊會計師和遺產規畫律師牽線，確保實現目標、免因犯錯付出代價。

芬弗洛克說，因應稅法和市場趨勢變化對個人來說不容易，尤其逼近退休時，一旦退休、沒有薪水，看到投資組合中一大部份化為烏有，顧問介入可提供協助；當您準備制訂更全面的財務計畫、或開始認真考慮退休計畫(也許五年內退休)、已積累大部分財富、準備認真考慮提領資金和更全面的稅收計畫時， 尋求專業幫助是明智之舉。