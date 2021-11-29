理財Q&A／拜登對富人加稅 怎麼課？

問：最近常看報導提到美國 政府打算對有錢人加重課稅，具體作法究竟是什麼？

答：拜登 政府10月29日發布「重建美好未來」(Build Back Better)計畫，將對高收入者徵收新附加稅(surtax)，卻省略真正的財富稅(wealth tax)。

為打破貧富不均，積極人士不斷推動對富人徵稅，直到最近幾年，課徵財富稅的想法才真正備受關注，「重建美好未來」應運而生。

在該計畫下，政府打算對高收入者徵收新的附加稅，並推動其他稅法改革，以支應各項支出，包括氣候變化相關的5500 億美元，還有延長擴大兒童稅收抵免、推行免費學前班等等，總計1兆7500億美元。

對富人徵稅可採多種形式，目的都是彌補漏洞、善用可能避稅的未實現收益。金門大學教授兼註冊會計師懷特(Greg White)將富人避稅方法歸結為「買、借、死」策略。

懷特說，在美國有所謂的兌現體系(realization system)，賣出股票 前不必納稅；懷特又說，有現金才能成為億萬富翁、買遊艇和噴氣式飛機，但真正富有的人是借錢而不賣股票，他們不拿工資，拿工資的人必須納普通所得稅，高於有錢人賣股票時支付的資本利得稅。

美國人稅收公平(Americans for Tax Fairness)執行董事克萊門特(Frank Clemente)說，直到最近幾年，美國人才廣泛意識到億萬富翁的避稅手法。

克萊門特說，回溯到2020年民主黨初選時，各種解決富人避稅問題的方案紛紛出籠，有伯尼計畫(Bernie's plan)、沃倫計畫(Warren's plan)，參選的拜登(Joe Biden) 以及紐約前市長彭博(Mike Bloomberg)也提計畫，民主黨人士都聲稱要認真對富人徵稅，前所未見，真的直到最近兩年才成為重要的公開辯論。

●富人課稅策略

對有錢人課稅的方法很多，有一些被納入「重建美好未來」方案，但未納入的還多得是，財富管理業者 Buckingham Wealth Partners規畫長萊文(Jeff Levine)說，推動富人課稅的努力尚未結束。

萊文認為，有關富人課稅，普通納稅人應知道兩個重點，第一，基本上毫髮無損，影響很小；第二，退休帳戶相關規定如後門羅斯IRA(backdoor Roth IRA)等似乎被取消，但今年稍晚或明年將推出SECURE Act 2.0、已獲兩黨支持，將來可望被納入或轉變成其他形式。

●對富人課稅的構想如下：

一、增收附加稅

「重建美好未來」方案包括對調整後收入1000萬美元以上徵收5%新附加稅、收入2500萬美元以上加收3%附加稅，這些是在既有的最高37%普通所得稅基上外加課徵，課稅目標是大富翁。

這麼做也可將有些人迴避3.8%醫療保險稅的漏洞補起來。

經調整，最高聯邦稅率將由目前37%上調為48.8%。( 37% + 5% + 3% + 3.8% = 48.8%)。

二、提升國稅局效率

依重建美好未來方案，未來十年將對國稅局額外撥款440億美元，提高稅法改革效率。

三、提高資本利得稅率

剛公布的方案不包括提高普通所得稅稅率和資本利得稅率。

稍早提議包括將最高所得稅稅率從37%提高到39.6%，最高稅率適用對象是個人申報所得40萬美元起、或已婚夫婦聯合申報45萬美元起。 民主黨人士還考慮將長期資本利得最高稅率從20%提高到25%。

四、開徵富翁稅

這種構想是，在收益實現前便對資產收益課稅。

懷特舉例，假設年底時，馬斯克所持股票價值1億美元，年初僅值9000萬美元，一年間價值增1000萬美元，報稅時即使未出售股票，也要對帳面增值1000萬美元課稅。

這麼做可望利用原本可迴避課稅的財富，但批評人士稱，可能違憲。

五、取消成本墊高稅法

「成本墊高稅法」(Step Up in Basis)是指，繼承人所繼承資產價值等同於亡者死亡時的市價，而非亡者更早之前取得該資產的成本，繼承人日後變賣遺產時將以較高成本推估變賣利潤，依此課稅金額較小。為了對富人課稅，拜登總統提議對個人變賣所得超過100萬美元、夫妻超過250萬美元取消成本墊高稅法。

六、暫停羅斯IRA

羅斯IRA對高收入者存款設限，2021年為單身申報者收入超過14萬美元，已婚聯合申報者收入超過20萬8000美元者受限，藉助後門和超級後門羅斯IRA這樣的手段，可讓高收入者將稅後資金存入傳統IRA帳戶，之後再從IRA帳戶轉存到羅斯帳戶，轉換時免納稅，一旦暫停，將影響很多人。