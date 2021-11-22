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理財Q&A／聰明追蹤 理財計畫不空談

文／周芳苑

多數人都想累積財富，而且或多或少設定目標要在什麼時候存多少錢、買車、購屋、或完成其他人生里程碑，但礙於惰性與不切實際，目標往往流為空談。

不過，只要用對方法，還是可以說到做到、一一完成目標。

專家指出，理財達標的關鍵在於「追蹤進度」，可時時注入繼續向前邁進的動力。目前市面上有很多方法可輕易執行這個任務。

加州理財諮詢公司Wealth Teams Alliance董事總經理貝克(Guy Baker)說，重點是找到適合又方便容易的工具和方法。

專家列出七個工具和方法有助於持續追蹤、進而落實理財目標。

一、下載應用程式

個人理財應用程式非常多，特別適合追求便利的人使用。Mint和Personal Capital等應用程式備受歡迎、很普遍，具有多元化功能、可滿足各種需求，諸如編列預算、追蹤個人財富增減。

其他應用程式則多半為特定理財目標而設計，好比存退休金、或為了自己或子女上大學存錢；可根據個人需求選用一款或更多款這類有特定理財目標的應用程式，時時輕鬆檢視進度。

二、編電子試算表格

使用電子試算表也是明智之舉。專門提供信用卡協助建立信用的金融技術公司Mission Lane貸款長費雪(Lisa Fischer)便善用這項工具。

費雪切身體會電子試算表的用途。她離婚後，發現前夫處理家庭財務並不坦率，到頭來不僅要自己管理金錢，還要擺脫債務，藉助電子表格，她可追蹤帳單、掌握現金流，而且每當想花錢，還可研判那筆支出是「需要」還是「想要」。

Excel和Google Sheets等電子表格應用程式的個人化彈性很大，一開始可能需要時間一步步學習，所幸網站上有很多免費教程可參考。

三、使用視覺追蹤工具

對某些人來說，用眼睛看到理財進度可挹注很大的推動力。理財網站GoFromBroke.com創辦人格雷厄姆(Natalie Graham)便是這樣的人，他喜歡採用可列印的儲蓄追蹤工具，將列印出來的圖表貼在冰箱門上，不斷提醒該優先注意哪些事。

視覺追蹤工具的選擇很多，可從網站免費下載，也可到Etsy零售網購買；對於喜好藝術的人來說可能特別適用，可根據理財進展著色、增添裝飾。

即使不特別偏好藝術，還是可以使用視覺圖表、用最基本的方法追蹤理財進度，好比說，每存一筆錢、照著預算收支或完成另一項有助於理財的行動時，就在日曆上畫上一筆，顯示成果。

四、養成習慣

無論填寫視覺追蹤圖表、或者完成電子表格，只要規律性的追蹤財務目標，必然有效果；貝克說，把一點一滴努力記錄下來，可以看到進展，這很有趣。

為了將追蹤理財變成習慣，不妨和日常慣性活動結合在一起，好比說，每天早上喝咖啡時查電子郵件，就可查電郵之餘查看銀行帳戶，或者本來就每周付一次帳單，便可趁著付帳單時輕鬆更新電子表格。

五、和家人相聚討論

如果與家人同住，需要他們合作共同實現財務目標；為了讓每個人了解最新狀況，建議定期相聚交流。

有些夫妻或伴侶可能趁著約會檢視預算，至於孩子，邀他們一起交流或許不是讓他們參與決策，而是知道他們可以得到什麼、不可以得到哪些東西，無論如何，重點是不要因過度在意金錢而太過嚴厲。

紐約市財富諮詢公司Snowden Lane Partners合夥人穆里洛(Frank Murillo)說，金錢是個棘手話題，很容易破壞關係或友誼，每六個月相聚討論一次就足夠。

六、尋找牢靠的理財夥伴

有人跟著一起密切關注進展大有幫助；多數情況下，配偶是適任夥伴，好朋友也不失為理想人選。假如實在無法找到認識的人從旁監督鼓勵。或可在線上群組和論壇中尋求支持，再不然就是花錢雇用財務顧問協助，可獲專業訊息。

七、達標慶祝

達到某些里程碑時可犒賞自己；但要適時適量，確保不會花太多錢獎勵而讓目標落後，樂極生悲。提早一小時下班、租好片觀賞，都是不傷本的安全獎勵。

帳單 預算 紐約市

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