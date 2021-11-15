理財Q&A／帳戶太多 如何輕鬆管理？

問：最近我盤點自己的存款、投資 ，發現帳戶實在很多，有什麼辦法可輕鬆管理、讓資金進出帳戶流暢不複雜？

答：理財應用程式、熱門投資策略推陳出新，不斷追趕將精疲力盡，而且導致帳戶數量增加、難以集中理財，變得越來越複雜。

密西根州理財業者McKague Financial創辦人麥卡格(Gina McKague)說，人們強調分散資金、降低風險，不要把所有雞蛋放在同一籃子裡，問題是，有時籃子過多，適得其反。

為了用最簡便方式提高理財效率，不妨參考以下作法：

第一招：創建理財計畫

妥善理財入門之道是有完善財務計畫，可確保有適合帳戶實現理財目標。

加州財務顧問公司Polaris Wealth Advisory Group投資長鮑威爾(Jeff Powell)形容，這就好像不知道打算供應什麼晚餐，就不會知道要用什麼食譜，財務目標是晚餐，帳戶和投資組合就是食譜。

財務專業人士可幫忙量身訂做財務計畫，您自己也可試著規畫，重點是清點所有帳戶、資產和債務，而後列出財務目標優先順序。

第二招：挑出關鍵帳戶

列出目標、盤點所有帳戶後，接著該確定哪些是達到目標的關鍵。 常見帳戶包括儲蓄 帳戶、支票帳戶、退休帳戶如401(k)或IRA、大學儲蓄帳戶如529計畫、紅利積點信用卡 等。

賓州財務規畫業者Government & Civil Employee Services總裁巴格斯托克(Galen Bargerstock)說，如果同一類帳戶有好幾個，想想看哪個最常用、其他是否需要留著？而後取捨。

第三招：整併未使用帳戶

人們也許為了取得紅利開辦新信用卡、或者開立一個利率更高的新儲蓄帳戶，帳戶不斷增加。

佛州理財業者Chamberlin Financial總裁錢伯林(Stuart Chamberlin)說，擁有好幾個帳戶就得設定很多密碼、監看各帳戶餘額，變得太複雜，其實，只要有一張好信用卡或好的經紀帳戶就可實現很多理財目標。

合併餘額並關閉額外帳戶，資金管理得以簡化，連帶可降低身分盜竊風險；此外，有些帳戶根本沒使用，等於讓錢閒置、是變相損失。

第四招：設定自動繳款

多數人每月都要付水、電、瓦斯費還有租金、房貸、信用卡費等林林總總費用，萬一錯過帳單到期日就得被狠狠索取高額滯納金、罰款利息和其他費用，設定自動繳款就可高枕無憂，簡化生活又省錢。

可通過兩種方式設置自動繳款。其一，通過銀行，其二，直接在收款機構那裡設定。

第五招：分類存錢

基於不同目的將資金存入不同帳戶可讓資金管理一清二楚；過多帳戶並不好，但備有單獨帳戶存放緊急儲蓄或退休金有其必要，可容易追蹤存款目標的進度。

每個帳戶各有其登錄資訊，建議您把各帳戶資訊集中存在一個文件夾，易於管理。

第六招：思考投資組合

投資組合也要力求簡化。錢伯林說，除非是擁有大量資金的投資高手，否則，一般人不需要有好幾個經紀帳戶。

一人使用多個投資帳戶恐怕難保有適當投資組合來實現理財目標，而且，如果同時有好幾個財務顧問，得到的建議可能相互矛盾、無所適從。

錢伯林並建議查看基金的投資標的，很多人擁有若干共同基金，忙了半天才發現，這些基金投資目標一樣；將資金投入二、三個低成本交易所交易基金(ETF Exchange-Traded Fund)可能更容易管理、費用也低。

第七招：善用應用程式

一旦整理好帳戶、簡化投資並設定自動繳款，接著可使用應用程式統籌管理。

理財顧問可能會提供eMoney應用程式的使用權限，該程式是為專業人士設計，但包括客戶端入口，允許人們安全存儲敏感文檔、整併帳戶並追蹤目標進度。

eMoney只是選項之一，還有許多不錯的預算應用程式如Mint和Personal Capital，有助於簡單理財。