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理財Q&A／預先買墓地 怎樣才妥當？

文／周芳苑

問：這波疫情不少人突然離世，讓人感覺無常隨時會發生。我想為自己先買墓地，以免日後子孫、家人費神費錢。該注意些什麼？

答：預先為自己買墓地確實可減輕家人日後的壓力。沒有人真的想去打理死亡這件事，不過，可以把買墓地想像成購買很長很長一段時間內都不會用到的禮物，感受比較好一些。

如果並非已迫在眉睫，最好不要急著決定，畢竟這是永久安息之地，是個家，就像所有房地產交易一樣，需要仔細考慮利弊。

●預先買墓地的理由

健康活著時先買墓地，多半有以下理由：

第一為家人減輕負擔。可視為遺產規畫的一部分。新墨西哥州墓園業者Historic Fairview Cemetery非營利組織總裁魯賓(Gail Rubin) 說，沒有人會想在已有一具屍體等著埋葬時才四處急著找墓地，應避免在如此緊張的情況下做決定。她曾經在聖誕夜早晨接到一位女士的電話，急著買墓地。

第二個理由是讓自己安心。除了讓家人減輕壓力，預先買好墓地等於為自己事先做了離世後的安排，心裡比較踏實。

第三個理由是鎖定買價，免得日後花更多錢。墓地行情如通貨膨漲和房地產價格一樣會年年升高，晚一點買可能要付出更高價。

●不預先買墓地的理由

有些原因會推遲買墓地，主要包括：

第一點，可能因搬家等因素而後悔。魯賓舉例，假如您或家人搬離目前居住地該怎麼辦？一旦搬家，墓地可能與家人相距八個州，有何意義？

第二點，墓園業者可能結束營業。密歇根州律師事務所 Simasko Law 資深律師兼財富保全專家西馬斯科(Patrick Simasko)說，人們必然想確保所付資金由信譽良好的殯葬業者或殯葬協會管理。

西馬斯科說，殯儀館有可能倒閉，必須確保支付的錢不會付諸流水；換句話說，正如同人生無常，墓地也可能預期外的消逝。

第三個理由，您也許不打算土葬。說不定考慮火葬、或者採取其他任何方式如將捐贈大體供科學或醫學研究之用，若是這樣就不必買墓地。

●墓地成本

根據葬禮規畫網站Funeralwise的數據，墓地平均1000美元到4500美元。不過，墓地成本只是喪葬費的一部份，另外還有棺木、葬禮費等等。

阿拉巴馬州財富管理公司Bridgeworth Wealth Management認證財務規畫師布萊克(Patti Black)有切身經驗，她母親、父親相繼於2018年及今年稍早過世；母親去世時處理喪葬事宜讓她震驚連連，總花費達1萬元，為父親處理喪葬事宜時因疫情而從簡，結果費用更高，達1萬4000元，經討價還價才降低一些。

●預算規畫不以墓地為限

西馬斯科說，通常會以兩種基本策略支付葬禮費用，其一是帶有保證價格協議的預付葬禮合約，其二是由壽險單資助的葬禮合約。他個人認為，預付葬禮費用上上策是簽訂有保證價格協議的合約，也就是，您現在付款、殯葬業者拿了錢，日後您去世時，業者依合約提供服務，承擔價格上漲風險，而且直到您死了才動用這筆錢。

如果不想這麼做，可買壽險，用壽險給付支應喪葬費用。西馬斯科說，以壽險付費有缺點，也許付1萬元買壽險，但實際喪葬費高達1萬2000元，家人須補差額。

無論採取哪一種作法，應盡可能與較有名氣、有口碑的業者打交道，而且讓家人了解您的計畫，如果您已預先付費，更要告訴家人，免得家人重複付費，花冤枉錢；面對死亡已夠令人傷心，千萬不要再橫生枝節。

壽險 疫情 房地產

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