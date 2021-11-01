理財Q&A／遺產規畫 確保錢留家人

問：我想進行遺產規畫，該怎麼做才能確保錢留給家人？

答：首先要了解，財產繼承的有利消息是，繼承人不太需要擔心遺產稅；2021年，亡者資產超過1170萬美元才會衍生遺產稅。財務規畫公司Moneta資深顧問特魯希略(Benjamin Trujillo)說，有些人擔心遺產稅影響家庭農場和小企業，但法律條款有助於免受巨額稅收影響。

壞消息是，可能有其他麻煩。例如，繼承人要為某些資產和退休 帳戶支付聯邦所得稅，假如未事先妥善規畫，遺產最終可能落入前配偶或債權人手中。

以下是遺產規畫基本要點：

第一，立遺囑

這是最基本的遺產規畫，寫明去世後要如何分配遺產。

雖然是重要的第一步，許多人卻懶得採取行動。提供老人看護資訊的網站Caring.com針對全美2500人進行調查，僅約33%受訪者表示已立遺囑，未立遺囑的人當中，34%說還沒準備好。

假如沒有遺囑，遺產將在遺囑認證法庭(probate court)上處置。不過，即使立了遺囑，繼承人仍要遺囑認證，通過法院系統審查並確認遺囑有效。

佛州遺產規畫顧問業者Stuart Estate Planning Wealth Advisors總裁柯斯納(Craig Kirsner)解釋，遺囑認證需耗時半年到兩年，又花錢，認證後，遺囑便成為公開文件，所以，想要快速、私密轉移財產應考慮其他遺產規畫策略。

第二，查看受益人

避免和遺囑認證法庭打交道的方法是指定資產受益人；某些帳戶如退休基金和壽險 都可直接指定受益人。

特魯希略說，在某些州，甚至可辦理受益人契約(beneficiary deeds)，去世後輕鬆轉移財產； 其他帳戶可能也設有死亡轉移條款(Transfer-On-Death, TOD)，是將資產轉移給繼承人最便宜簡單的方式。

指定受益人或使用TOD安排遺產，效力勝過遺囑，因此在世時每當發生重大生活變化如生育、結婚或離婚等，都該確認受益人訊息。

第三點，設立信託

如果遺產龐大、擔心繼承人將來不懂得好好用錢，可設立信託並指定受託人(trustee)分配財富。柯斯納說，如果遺產超過25萬美元，設立信託是好主意。

不可撤銷或永久信託可提供最大稅收優惠。錢一旦放入不可撤銷信託(irrevocable trust)，資產不再屬於個人，而屬於信託，無法繳遺產稅；雖然受託人控管資金，但您可事先設定用途，而且即使您還活著，也可從信託中分配資金。

柯斯納說，如果想讓遺產在自家血統中代代相傳，可設立王朝信託(dynasty trust)，免受離婚、訴訟和債權人索賠影響。

設立信託可諮詢遺產律師，律師收費約3000至6000美元。

第四，由傳統退休帳戶(Traditional IRA)轉為羅斯帳戶(Roth IRA)

擁有傳統401(k)或IRA帳戶的人可能無意中為繼承人留下巨額稅單。

所有傳統退休帳戶的支配使用都須繳常規所得稅。過去，兒童等非配偶繼承人可選擇延長支配、進而有效減少稅款；但現在，配偶以外的繼承人必須10年內從帳戶中提取所有資金，假如帳戶餘額很大，每次提領金額可能很高，將以更高稅率課稅。

為了讓繼承人免稅，可將傳統帳戶轉換為羅斯帳戶；進行轉換的金額需納常規所得稅，日後提領時免稅，如今稅率接近歷史低點，正是轉換好時機。

第五點，活著時贈與

活著時把錢捐出去，就不必擔心遺產稅規畫。 截至2021年，美國 國稅局允許每人每年最多贈與1萬5000美元，受款人也免稅。

但贈與會升值的資產如股票或房屋時要小心，資產應稅金額在所有者去世時將調整，因此，死後轉移某些特定資產可能有利。

已婚夫婦可使用配偶終身使用信託(spousal lifetime access trust)在兩人之間轉移一大筆錢，藉此從遺產中轉出資金。

另一種降低遺產價值的方法是慈善捐贈。可考慮設立捐助者建議基金(donor-advised fund)， 存入基金的資金馬上減稅，之後逐步慈善捐款，子孫可被指定為該基金的繼任管理者。

複雜策略和不斷變化的稅法讓人對遺產規畫望之卻步， 但置之不理可能終要付出代價，不可不慎。