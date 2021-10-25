理財Q&A／網購商品退貨 6家最容易

問：我常在網站購物，買了之後不滿意想退貨，卻遇到困難。該如何確保退貨順利？

答：產品內容平台1WorldSync今年8月對1500名線上購物者進行調查，發現18個月內，60%線上購物者退貨或退款，58%受訪者認為網站照片與實體不符，42%指出產品描述誤導或不準確。

但是，並非想退貨就能退貨。評論平台PissedConsumer.com執行長兼聯合創辦人波多爾斯基(Michael Podolsky)說，該網站接獲投訴，指陳退貨政策不明、不當收取退貨費和其他阻礙。

事先了解各網站的退貨政策至關重要。

●退貨政策最優廠商

最佳退貨政策是退款窗口長、未必需要收據、線上購物有多種退貨方式。

USNews評選出退貨政策最優的六家零售商，包括大賣場好市多(Costco)、百貨公司諾斯崇(Nordstrom)、休閒服飾用品業者L.L. Bean、服飾零售網站Zappos、目標百貨(Target)、古董交易商MS Rau。

分述如下：

好市多：可隨時退貨，可使用會員卡查看購買詳情，不必保有收據；如在Costco.com購物，可到店內或郵件退貨。但有些例外，電子產品須90天內退換，使用壽命有限的物品如輪胎或電池，可能具有特定產品保修，酒類和香菸在法律禁止地區不能退貨，1克拉起跳的鑽石另有特殊退貨程序。

諾斯崇：退貨政策與客服都無與倫比，許多店面設有客服站可退貨。基本上，退貨沒有任何限制，而是依個案處理，退貨方式有多重選擇，可在路邊、店內選貨或郵寄。

L.L. Bean：過去曾不限時接受退貨，如今較嚴格，但仍可在一年內退貨，與很多業者要求最多90天退貨相較，堪稱慷慨。商品如有缺陷或在2018年2月9日前購買，即使超過一年也可以退款。可到店內或郵寄退貨，郵寄最多支付6.5元運費。

Zappos：以賣鞋著稱，也賣服飾，購物365天內接受退貨，而且郵寄退貨免運費；唯一要求是，退貨鞋子必須未穿過、保有原始包裝和任何標籤。

目標百貨：多數未開封物品可在90天內全額退費或換貨，其自有品牌如Cat & Jack、Boots & Barkley退貨政策更優渥，只要有收據，一年內可退貨。但手機 必須14天內退貨，蘋果 (Apple)手機之外的商品須15 天內退貨，電子和娛樂用品30天內退貨。手機退貨收取「補貨費」(restocking fee)。網購商品可在實體店退貨。

M.S. Rau：所購古董隨時可退貨，只要與購買時狀態相同，最長五年內的退費額每年升值5%，最高退費價值達125%；但退貨並非拿回現金，而是換得商店信用額度，免運費。

●退貨政策最劣廠商

主要包括蘋果公司(Apple)、巴諾書店(Barnes and Noble)、電器零售商上選公司(Best Buy)、辦公用品業者Office Depot/OfficeMax、亞馬遜 (Amazon)、二手網站。

分述如下：

蘋果：限期14天退貨，已下載的開啟軟體、禮卡及列印產品不得退貨；必須從蘋果公司直接購買才能到蘋果公司退貨。

巴諾書店：多數商品限期30天退貨，網購商品可到店退貨，郵寄退貨須自付運費，影音品經拆封不得退貨。電子書Nook退貨期縮為14天，買一送一商品只能換貨、不能退費。

上選公司：到店或郵寄退貨均可，免運費，但退貨限期15天，普通會員My Best Buy Elite可延至30天、精英會員My Best Buy Elite Plus可延至45天，針對手機等相關商品，一律限期14天，主要電器一律限期15天；手機等商品可能收取補貨費。

Office Depot/OfficeMax：辦公用品退貨期90天，印表機墨水、炭粉限期30天，科技電子、家具及未拆封軟體限期14天，清潔用品及禮卡不能退費。如果購買Office Depot產品，除墨水及炭粉，都可無限期退貨，要有收據。

亞馬遜：消費維護網站PissedConsumer.com約接獲1400個消費者對亞馬遜抱怨，僅20多例解決問題。 一般退貨期限為30天，有些產品另有規定，眾多合作廠商也各有規定。

二手網站：電子灣(eBay)、Poshmark等二手網站買賣方可輕易交易，但買方如對商品不滿意，很難退貨；在PissedConsumer.com抱怨名單上，電子灣位居榜首，1萬多評比中有1618人抱怨，僅8例獲解決。