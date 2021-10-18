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理財Q&A／親朋好友來借錢 怎麼辦？

文／周芳苑

問：最近我親戚要買房子，向我借錢，該怎麼做才能在維持良好關係之下確保將來錢能收回來？

答：面對親朋好友借錢，最大顧慮就是萬一對方欠錢不還怎麼辦？到時候要撕破臉？還是當作把錢丟進水裡不計較？

總之，三思而行；掏錢出來之前，先審慎考量以下幾個重點：

第一點，不要馬上回應，跟對方說需要一點時間查看預算。爭取時間考慮，除了衡量各種因素，也可趁這個機會想一想，必要時該用什麼方法友善拒絕？此外，別礙於人情而害怕詢問錢的用途，想想看，銀行通常會詢問商業貸款用途，況且您不是銀行，沒有義務貸款，詢問錢如何使用合情合理。

第二點，確實查看自己的財務狀況。推估錢借出去後萬一對方很久之後才還錢是不是能承受得起？假如自身財力有限，大有理由拒絕。

第三點，白紙黑字記下借款還款要點。密歇根州退休管理和人力資源教授威德曼(Timothy Wiedman)曾借錢給女朋友，他們把借貸的一切重點寫下，他建議人人都這麼做，把貸款日期及金額、還款條件、利率、付款到期日等等一一寫下。不過威德曼提醒，有些人覺得如此一清二楚有可能會讓局面變得尷尬，要有心理準備、妥善因應。

第四點，考慮將還債設定為自動付款(Autopay)。紐約財務教練·傑爾馬諾(Maggie Germano)也同意用白紙黑字寫下借貸內容，此外她還建議擬訂還款計畫，例如她岳父借錢給她先生付學生貸款，她先生在銀行帳戶設置自動付款，固定分期還款，這麼一來便不會拖欠，借貸雙方零紛爭。

第五點，了解法律和稅賦影響。借錢給家人朋友是否合法？是的，話雖如此，老年父母借錢給成年子女時仍需要注意一些棘手的法律漏洞。密歇根州律師事務所Simasko Law老人律師西馬斯科(Patrick Simasko)表示，假如您借錢給孩子、而且五年內必須進入養老院並申請Medicaid醫療補助，你的孩子必須還錢，否則將衍生嚴重罰款，這筆借款將被視為贈與。

也要考量稅賦。根據Shah & Associates遺產規畫律師沙阿(Neel Shah)的說法，當金錢或任何有價值物品被轉移給朋友或家人時，將被視為禮物、貸款或買賣，都會衍生稅賦。好比說，如果借出夠多的錢，報稅時提報為貸款，國稅局將假設您收利息，即使實際上未收取利息，您也可以用「推定利息」(imputed interest)來處理、推算，當政府認定您收取利率，就會據此課稅。如果只是借幾百塊錢讓兄弟姐妹拿房租就沒有這些問題，不會驚動國稅局。

第六點，考慮是否酌收利息。一般借貸機構的利率從3%到36%不等，對親朋家人，應採低利；西馬斯科建議最好不要期待有利息收入，甚至要有心理準備，借出去的錢壓根收不回來，所以借出的金額要在可承受損失的範圍內，以免日後失望。

第七點，下次學會拒絕。假如覺得家人和朋友總把您當作銀行一樣動不動借錢，可能要有一套拒絕策略。大可誠實而堅定聲稱您正在制訂新原則，就是不借錢給朋友或家人；言明在先乍看無情，卻最可免於日後搞砸關係

務必謹記在心：錢是您的，您有權採取最適合自己的決定，無論最後選擇怎麼做，都不要覺得內疚。

貸款 利率 國稅局

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