理財Q&A／7招給自己發紓困支票
問：政府疫情紓困金發放已告一段落，接下來沒有補助；我手頭很緊，該怎麼做才能減輕財務壓力？
答：就算無法領取政府紓困金，還是有辦法靠自己創造財富。
政府紓困金發放結束，不表示再也沒有固定薪資之外的收入。每個人處境不同，無論政府紓困金非常重要、攸關生計，或只是錦上添花的財務激勵，人人最好都要想辦法為自己創造財富。
這聽起來像是「多儲蓄、少花錢」的建議，確實如此，不過，任何激勵紓困支票都稱得上是額外資金，為財務注入強心針；依循這樣的邏輯，人人都可自己為自己打造纾困支票。
也許您想，專家大概又要提出兼差賺外快這類老生常談的建議，其實，兼職工作還不及以下七個方法容易、輕鬆又有趣。
方法一：自動儲蓄
特拉華州退休規畫服務公司Daniel A. White & Associates退休計畫顧問伍德(Andrew Wood)說，透過設定，每月自動將錢存入儲蓄帳戶可持續創造多出來的金錢，因為早已設定、不必刻意領錢，便會不知不覺儲蓄，多數人認為，即使每次只從薪資提撥一點點錢自動存款，也能很快累積可觀財富。
幾個月後就等同於自己發給自己紓困支票。
方法二：重新貸款
房貸利率下降使得重新貸款(refinance)成為許多屋主的誘人理財選擇。
西北互惠金融公司(Northwestern Mutual)旗下的私營客戶集團DKD Wealth Strategies Group註冊理財規畫師富爾克(Denny Fulk)說，重新貸款獲得批准可能需要時間，但長遠來看，有助於降低每月付款額。
銀行帳戶每月額外省下花費就如同每月獲得紓困支票。
不過，富爾克提醒，重新貸款是有成本的，假如不久前已重新貸款(例如過去一年，因利率早在疫情爆發前就一直下降而已重新貸款)，再次重新貸款前要好好計算，以確保值得這麼做。
通常，重新貸款的成交成本(closing costs)大約是本金餘額2%至3%。
富爾克表示，假如打算未來幾年內賣房子，也許不值得重新貸款。
方法三：挖掘該取而未領的金錢
有些網站專門幫人搜尋該領取而未申請支領的金錢，可善加利用。MissingMoney.com、Unclaimed.org都是這類網站，都是由全國無人認領財產管理員協會(National Association of Unclaimed Property Administrators)管理。如果您未曾造訪這些網站，請找時間前往一探究竟。
年齡越大，應該對這些網站越感興趣；試想，假如您多次搬家、而且多次進行金融交易，很可能在某個時候錯過保險賠付、或者租金及水電費押金。
經查詢發現確實錯過一些錢而想申領，可能要填寫文件。有些麻煩，卻可取得流失的金錢，不無小補。
方法四：變賣不要的物品
德州退休規畫業者TBS Retirement Planning總裁摩根(Michael Morgan)說，這是創造紓困支票的輕鬆方式。
摩根說，如果手上有您認為人們會購買的商品，建議在臉書市集(Facebook Marketplace)或電子灣(eBay) 等網站上出售，幾乎什麼都可變賣，甚至賣出自己的作品。
方法五：刪減保費
摩根建議投保時要多方比較。
針對健保、車險、屋主保險，假如已多年未檢視調整，不妨查看是否有更好、更便宜的選擇，也許可找到品質不打折卻較省錢的選項。
方法六：刪除訂閱服務
並不是要您捨棄真正喜歡的串流媒體服務。
富爾克說，人們可能有盲點，還在為不需要的服務付費；他建議花時間檢視最近信用卡和銷帳卡明細表，看看錢流向何處，可從中發現該刪除哪些訂閱，省不少錢。
方法七：還債
假如您身負高息信用卡債務，加速還債、最終還清是創建紓困激勵支票的好方法。
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