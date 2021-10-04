理財Q&A／居家創業 專家提供7點子

問：我們公司下個月起要求員工回辦公室上班，我很想繼續在家工作 ，有什麼工作可在家做而且收入不比上班族差？

答：可考慮自己創業；只要能順應社會需求，不難靠著居家創業賺錢，收入不差。

ZenBusiness打從新冠疫情 爆發以來，已協助創業近20萬例；執行長布爾多夫(Ross Buhrdorf)說，全美經歷微型企業復興，疫情引發創業潮。

許多人一開始仍保有全職工作，以副業型態創業，有充裕籌碼確保新創事業適合自己、而且獲利足以支付帳單。

專家提供居家創業七個點子，可由此起步：

●電子商務(E-commerce)

這是一種生意模式，企業主打造產品如珠寶或蠟燭，而後通過商業網站或平台如Etsy或亞馬遜(Amazon)銷售。

另一種選項是「零售套利」(retail arbitrage)，通常在當地零售店購買折扣品，而後到網路上轉賣獲利，好比在庫存品商店、舊貨店和車庫拍賣時挖到寶，再到電子灣(eBay)、臉書市集(Facebook Marketplace)或亞馬遜出售，目前有Amazon Seller、Profit Bandit等應用程式，可簡單評估商品是否有利可圖。

●代發貨(Dropshipping)

如果對經營電子商務有興趣、但不囤放庫存，可採代發貨模式，向第三方下單後直接從那裡送貨給顧客；代發貨平台Zendrop創辦人戈茲(Jared Goetz)解釋，一旦有顧客在您電子商務網站下單，就可從供應商購買、直接從供應商送貨給買家。

代發貨並非零風險。產品直接從供應商發送給顧客，您幾乎無法管控品質，不過，可通過仔細審查供應商以降低風險。

經營代發貨成本很低，一旦找到供應商，唯一的前置成本是註冊網站域名、以及電子商務平台如 Shopify，月費不到30元，此外，為網站和產品打廣告可能也要花點錢。

●聯盟行銷(Affiliate Marketing)

這是按行銷效果付費的網路行銷模式，全方位線上行銷平台Digistore24執行長沃爾夫(Francis Wolff)說明，您利用一個平台，讓潛在顧客看到您認定有價值的產品，只要顧客點擊鏈結下單，便抽佣金，完全不必管理、也不經手商品付款。

包括亞馬遜在內的許多公司都採聯盟行銷，在網站頁面提供鏈接，只要有人點擊鏈接購物，便抽佣金；這也是部落格板主、網站賺取收入的常見方式。

沃爾夫建議，找一個有多樣化產品的產業，而且自己特別感興趣，在社群媒體 、商業網站或通過電子郵件推廣商品鏈接，須依政府規定揭露將因點擊鏈結交易而獲佣金。

●房地產銷售

從事房地產銷售較費神，通常要完成課程以取得國家許可，開始工作後，必須與顧客見面、帶顧客看房、協助完成文書。對於喜歡與人互動、希望靈活運用時間的人很適合。

●托兒服務

職業父母想找負擔得起的托兒服務向來不容易，疫情下難上加難，托兒服務需求很大。

在家提供托兒服務也費時費神。各州要求不同，基本上，多半要獲得許可及當地分區和營業許可，住家還要滿足空間和設備要求。

●寫作

有電腦並精通文字的人都可在家寫作賺錢。蘇托(Amy Suto)六年前開始在自由職業網站Upwork創個人資料，以每小時20元接工作，最後找到回憶錄代筆這份差事，成為最喜歡的領域，如今她到世界各地與客戶見面，每小時收費250元。

需要文字工作者撰寫的內容很多，從部落格文章到專業簡歷都是。

蘇托目前已是Kingdom of Ink公司執行長兼聯合創辦人，該網站將1%的自由代筆作家和文案作家與優質客戶聯結起來。

●靠專業技能賺錢

攝影、藝術、家教、網頁設計或幾乎任何才華都可以用來居家創業。

多倫多提供搜索引擎優化服務的企業Rank Secure執行長拉邦斯基(Baruch Labunski)說，他見過最成功的居家創業者是提供服務，因為開銷低。

有許多網站和平台讓人們向潛在顧客推銷服務，拉邦斯基建議人們不要自我設限，要進一步在網站和社群媒體上露臉，找到與理想客戶互動的方法，多在他們眼前出現。