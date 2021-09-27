理財Q&A／討債自動終止 破產者喘口氣

問：我經營一家小公司，負債累累，聽說可申請「討債自動終止令」，該怎麼做？

答：只要申請破產 保護，便附帶「討債自動終止」(automatic stay)，將阻止債權人追討債務、甚至聯繫債務人。

從積極面來看，「討債自動終止」可讓破產者在最需要幫助的時候紓解債務壓力。

●什麼是討債自動終止？

這是聯邦禁令，可暫時阻止債權人、討債機構、政府部門和任何其他人催取債務，甚至不得聯繫債務人索債。

●如何進行？

如前所述，必須先申請破產保護， 一旦遞交相關文件，討債自動終止令自動生效。

位於費城的破產律師事務所Cibik & Cataldo PC律師西比克(Michael Cibik)說，過去40年裡，他幫助超過 1萬5000個客戶申請破產，討債自動終止令自動生效。

西比克說，討債自動終止令將阻止所有瞄準債務人的追討活動，包括訴訟、扣押、止贖、警長拍賣(sheriff sales，房產沒收後拍賣)、收回(repossessions)和定罪(convictions)等。

萬一申請破產後，討債人員繼續聯繫，務必要讓他們知道您正宣布破產並已啟動討債自動終止令，一開始也許他們不知道，但假如他們繼續討債，收款機構明知故犯下，可能被罰款。

宣布破產的時機至關重要。俄亥俄州 克破產律師海因斯(Adrienne Hines)說。假如您因欠債收到驅逐通知，之後才宣布破產，可能真的會被驅逐、深陷困境。

海因斯進一步說，相對的，假如早在驅逐通知發出前申請破產，法院將立即下達討債自動終止令；但她又說，2005年以來，如果收到驅逐通知後申請破產，房東可選擇無視該討債終止令，只不過債務人仍然可努力抗爭，俄亥俄州等州的規定是，只要債務人及時付租金，仍被允許留下來。

●不涵蓋哪些項目？

多數債務將被暫停追討，但有些例外，包括子女撫養費、配偶贍養費、法庭認定您積欠的債務。

●時效維持多久？

通常將持續到您前往破產法庭、破產保護案結案為止。但也有例外，好比說，假如一年內多次申請破產，自動終止只能持續30天。

如果一年內三度申請破產保護（註：第7章破產保護不可能，但第13章破產可能），除非能說服破產法庭不是連續破產申請者，否則，討債自動終止令不會自動生效。

紐約破產律師齊默爾曼(Matthew Zimmelman)提出另一件重要事項，雖然討債自動終止時效將持續到上破產法庭為止，但債權人可尋求破產法庭許可、讓終止令失效。

齊默爾曼說，通常在第7章破產保護、沒有付房款或車款的情況下，債權人會尋求法庭讓討債自動終止令失效。所以，債務人如想保有房屋或汽車 ，應繼續付款，至少試著協商支付部分款項。

無論申請第7或第13章破產保護，最終都必須在某個時候支付車款或和房款；齊默爾曼說，申請破產不會讓債務心免費享用房子或汽車。

●會損害信用分數嗎？

討債自動終止本身對信用分數也許不會造成任何實質影響，但申請破產保護必定有損信用分數，在信評機構看來，申請破產終究是大污點。

西比克說，多數有關破產的信用報告毫無意義，他進一步解釋，在債務人申請破產、緩除債務後，多數借貸機構都會根據其收入和就業期長短來評估信用。

但這並不表示您會有很好的信用分數。但如今，您將債務或其中最沈重的債務擺到一邊，可能比宣布破產前更容易取得貸款。

破產和討債自動終止的過程沒什麼是美好的，可能帶來很大壓力，不過，在討債禁止期間內，可與法院合作，釐清可支付哪些債務、無力支付哪些，以及哪些債務可被免除。總之，討債自動終止期間可讓您繼續向前邁進。