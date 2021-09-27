疫情下 理財目標如何實現

新冠疫情 一年半前在全美各地開始肆虐，許多人大幅調整消費習慣。

就算薪資收入未受大影響，由於疫情而處處設限，沒什麼地方可去、也沒機會花錢消費。儘管這場疫情鋪天蓋地影響人們生活，沒處花錢卻保住荷包，可稱得上是百害中的一利，對於有幸繼續工作、保有收入的人來說更是利多，個人儲蓄 率上升、而且信用卡債務開始減少。

西北互惠金融公司(Northwestern Mutual)進行美國金融習慣年度調查，發現疫情爆發至今將近兩年，少花錢、多儲蓄的好習慣似乎還持續著。近一半(45%)受訪者表示，去年藉由取消訂閱、減少外出用餐等而減少生活費用，34%受訪者比過去更有能力還債。

●善用時間 恢復投資 組合

這些好習慣幫助人們減輕疫情帶來的財務衝擊，但仍有45%受訪者表示，因為疫情，買房、房車等長期理財目標被迫推遲，對於40歲以下相對年輕的人來說，理財推遲的百分比更高，近三分之二千禧世代(1981-1996年出生)和Z 世代(1997-2012年出生)的人表示，疫情讓理財目標起碼延遲好幾年，所占比例各是65% 、63%。

針對這樣的調查結果，西北互惠公司客戶長米切爾(Christian Mitchell)覺得是預料之中，千禧和Z世代許多人就業時間相對短、為退休和其他目標所累積的資金較少，因疫情難免打亂目標。所幸，年輕人有「時間」這項最大本錢，可讓受創的投資組合復原。

米切爾認為，年輕人最該謹記在心的就是「時間」，時間總是站在他們這邊，年復一年，未來還有很多賺錢機會。

為了充分利用時間資產，應儘早開始儲蓄、投資，即使初始投入資金很小，也能小兵立大功。米切爾說，眼前做出的決定不論多微不足道，其效益將隨著時間而倍增，例如在401(k)計畫中多存一點錢、或在債款使用上力求平衡，看似不起眼的小決定都會產生巨大影響。

專家說，增加儲蓄的最簡單方法之一是花錢更明智，消費習慣即便只是小幅更動，都有助於財務目標加快實現，有沒有疫情都是如此。

●50-30-20法則 規畫支出

西北互惠公司一位在聖地亞哥的認證理財規畫師博諾(Chantel Bonneau)說，制定支出計畫時，必須先確切知道有多少資金入帳；她說，終其一生要採行的理財準則是清楚掌握進帳與花費、並且為明確理由花錢。

知道實得工資後，就用這個數字來規畫支出。一些專家建議採行「50-30-20」 規則，也就是，將收入的一半(50%) 支付基本帳單、30%用於可自由支配的支出、另外20%支應長期財務目標。

占去30%的可自由支配支出類別是一大重點，通常可藉由深思後的簡單調整取得重大成果，只要用心留意平常花費較多的項目，從這個小動作開始下功夫就好，大可不必費神上網搜尋電子表格、使用其他預算工具。

博諾建議，緊盯著自己心知肚明的一、二個支出漏洞並嚴格追蹤，好比說，支出漏洞主要是外出用餐、買外賣、使用DoorDash和Uber Eats等服務，就可針對這項項目制訂每月合理花費目標、自我約束。

切實掌握現金流入、流出動向有助於周全儲蓄，並為買車、學生貸款重新貸款或買房時做好準備。

●檢視開支 錢用在刀口上

清楚了解該如何安排預算，不單單只是要少花錢，還可產生消費更愉快的附加好處。因為這場疫情，博諾幾乎所有客戶都有機會好好檢視開支、意識到花費很大。

博諾形容，人們終於認清，平日支出可能超出需要，好比說把錢花在沒有真正使用的訂閱或其他服務上，其實並不是真的重視這些東西，只不過久而久之習慣了就繼續花費。

重新確認支出的優先項目可騰出更多預算，省下來存款或投資，連帶減少揮霍的內疚感。

這麼做並不是要捨棄所有歡樂，博諾舉例，假如自認是美食家、真的很喜歡每個月嘗試一家新餐廳，無可厚非，只要清清楚楚把錢花在看重的東西上，而不要因為習慣了便麻木放逸花錢。