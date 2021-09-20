理財問答／遺產認證 幾件事非知道不可

問：我正在進行遺產計劃，將來我走後，繼承人還需不需要遺產認證(probate)？

答：遺產計劃夠周全，有助於避免遺產認證，但有時還是免不了。

扼要的說，遺產認證是法院控管亡者資產的程序，將資產所有權從亡者轉移給受益人。

對於失去親人後打算進行遺產認證的繼承人、或者目前正在制訂自己遺產計劃的人來說，有必要全盤了解遺產認證。

遺產認證是什麼？

遺產認證是法院監督程序，將最近去世者的資產重新移轉到繼承人名下，包括驗證死者遺囑、將資產分配給繼承人並確保支付遺產債務。

科羅拉多州遺產規劃事務所 Evergreen Legacy Planning 律師克羅寧(Julia L. Cronin)說，遺產認證過程可能冗長而複雜、但也可能很有效率，各州有自己的遺產認證規定。

遺產管理通常牽涉到執行人或個人代表、受益人、債權人和法官。

遺產認證什麼時候是必要的？

在管理無法依合約法、州產權法或信託法轉移的資產財產時，遺產認證有其必要。遺囑中授予的任何資產財產、或未立遺囑亡者所擁有的資產可能需要遺產認證。

哪些資產需要遺產認證？

有些財產須通過遺產認證程序才能移轉到繼承人名下，主要包括透過遺囑授予繼承人的資產財產如家用品和汽車、死亡時擁有但未在遺囑中列出授予且未以其他方式轉讓的財產。

紐約一家律師事務所Daniel R. Bernard, a partner at Twomey, Latham, Shea, Kelley, Dubin & Quartararo LLP 合夥人伯納德(Daniel R. Bernard)說， 假如死亡時沒有遺囑，其遺產認證財產將根據死亡時居住州的無遺囑法律處理，遺產認證財產是個人持有、且沒有指定受益人的財產。

哪些資產無須遺產認證？

透過州合約法、州財產所有權法和州信託法移轉的財產不必經過遺產認證，可能包括指定受益人的退休基金、有指定受益人的壽險 、有指定受益人的年金、死後即付帳戶(Pay-on-death accounts)、死後轉帳帳戶(Transfer-on-death accounts)、具生存權的聯合租賃持有財產、整體租賃持有財產、所有信託財產。

財產認證如何進行？

各州有不同的遺產認證程序，通常第一步都是立遺囑；波士頓律師事務所 Conn Kavanaugh 遺產規劃律師兼合夥人塔迪奧(Jennifer D. Taddeo)建議在展開流程時聯繫家庭成員和繼承人。

塔迪奧建議，統計人數並看看每個人是否都與遺囑所列狀態一致、是否同意進行遺產認證，如果人人都在場、不會有任何反對意見，便可請律師準備遺產認證文件，盡快讓受託人簽署同意書並公證。將遺囑連同認證文件一起提交。

整個程序通常在法庭進行，但在新冠疫情 下，有些認證公聽會改在線上進行。

遺囑被承認有效後，遺產認證牽涉資產收集、提醒債權人和分配剩餘遺產。

請願人通常也是遺產執行人，應向法院提交文件，主要包括最終遺囑、經認證的死亡證明副本、亡者繼承人的姓名和地址、已知債權人名單。

遺產認證的時間和費用

遺產認證過程可能牽涉很廣、費時好幾年，新冠疫情下，時間拖更久。例如，在加州 可能需要一、兩年。

至於費用，平均法律和行政費用占遺產的5%到10%，有些更高達 20%。

律師費根據遺產大小和遺產認證地點而不同。在加州，費用有法規依據，其他費用包括執行人酬勞，另外還有提交和其他文書工作的法庭費及遺產認證保證書等費用。一旦出現問題時，遺產認證費用將顯著增加。

如何避免遺產認證？

遺產認證可能昂貴又耗時，而且過程公開，許多人選擇制訂遺產計劃，以便避開遺產認證而直接移轉資產，常用方法是創建可撤銷生前信託(revocable living trust)。

律師克羅寧說，可撤銷生前信託是由建立信託者指示管理人要如何管理某些財產，一般而言，您創建信託、下達指令、而後為信託提供資金，也就是將某些資產的所有權轉移給信託。

此外，還可指定IRA 等帳戶的受益人並確保更新，藉此避開遺產認證。