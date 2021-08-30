理財Q&A／年中財務體檢 理財好習慣

問：一年已過一半，我想檢視財務狀況，該怎麼做？

答：年中檢視財務狀況是好習慣，如同中途為理財計畫加油，有助於實現目標。

年中財務體檢可全盤檢視年初計畫的執行進度、並據以調整今年剩餘月份的作法。

年中財務體檢重點如下：

第一項：評估預算

原本沒預算的人可趁機編列預算，並由此展開年中財務體檢；假如本來就編有預算，則可檢視哪些花費低於預算、哪些超出預算，也看看收入變化會如何影響未來預算。

完善預算應包括建立或維持應急金，尤其在新冠疫情導致許多人突然失業、財務充滿不確定性之際，應急金計畫格外重要。

高盛集團(Goldman Sachs)旗下的貸款事業Marcus by Goldman Sachs高層羅森伯格(Marcos Rosenberg)透過電郵說，生活充滿變數，需要有應急金計畫，應急金應足以支付三到六個月基本生活費用，當然，越多越好。

第二項：堵住預算漏洞

年中檢視預算時如果發現不必要的開支，諸如過度購物、非必要訂閱或其他經常性費用過高，都可趁機清理。

德州理財業者Forefront Wealth Partners財務規畫和財富財務長里克塞(Chad Rixse)透過電郵說，審視預算可全盤看清基本生活費用，進而找方法降低財務風險，例如還清信用卡債、消除或減少手頭吃緊時可能難以維持的支出項目如會員/訂閱、購物習慣、外出就餐等。

藉由檢視預算可堵住預算漏洞，包括取消很少使用的串流媒體服務、關閉不再使用卻還在付維護費的銀行帳戶。

第三項：加碼存退休金

趁著年中財務體檢，可評估退休計畫進度，確保依計畫日期、在保有計畫中的淨資產下安心退休。

最近被陞遷或加薪的人可增加退休存入款。屆滿50歲的工作者投入401(k)金額可比年輕人多6500元。

第四項：檢視彈性支出帳戶(FSA)和健康儲蓄 帳戶(HAS)

使用彈性支出帳戶的人每年須仔細檢視福利和使用情況，有些雇主不允許計畫參與者跨年結轉餘額，專家建議您與人力資源部門或福利主管交談以了解訊息，並根據今年迄今為止的使用情況進行調整。

此外，可趁此提高健康儲蓄帳戶供款、達到年度上限。依規定， 健康儲蓄帳戶餘額可跨年續存，無論工作如何變動都可帶著走，存入款超出使用額度也沒什麼害處。

第五項：檢視大學儲蓄和學生貸款

為人父母者進行年中財務體檢時應查看大學儲蓄利率(college savings rate)，可據以更新孩子年滿18歲時的大學費用預測、進行必要調整。假如尚未開始為子女進行大學儲蓄，可考慮相關選項，例如可享稅收優惠的529計畫。

學貸借款人在疫情期間獲得學貸減免和寬容，這些福利9月30日將到期；今年年中檢視時應確實為學貸還款做好準備。

第六項：管理債務並列出還款先後順序

根據Marcus by Goldman Sachs數據，全美超過四分之一認為未來六個月內還債是財務優先項目。趁著年中財務檢視，可審查並制訂還債計畫。

羅森伯格建議，將還債納入每月預算，確保每個月都有錢還債。

兩種常見的還債模式是「滾雪球法」(snowball method)及「雪崩法」(avalanche method)；滾雪球法是先還清小額債務，雪崩法則是先償還高利率債務。

第七項：檢查信用報告

年中檢視信用報告是很好的理財習慣；可使用annualcreditreport.com網站，免費查看身份盜竊或任何看似不妥的跡象，及早更正。

第八項：整理報稅資料

里克塞說，該整理的納稅資料包括申報免稅的費用紀錄，諸如自付的醫療費用、房貸利息和慈善捐款；不要到最後一刻才手忙腳亂收集文件。

第九項：更新遺產計畫

遺產規畫律師通常建議客戶每五年、或者人生發生重大事件時更新文件。里克塞說， 待審查的文件包括遺囑、對未成年子女監護人的指示、進階醫療保健指示和授權書等。