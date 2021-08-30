想捐款行善 2途徑效應最大

如果想捐款行善，究竟該怎麼捐？有些人也許覺得，處處開支票捐款並非上上策。

對於想在此生、甚至離世後長期助人，讓善款發揮最大效應的人來說，可選擇把錢捐給私人基金會(private foundation)或捐贈人建議基金(donor-advised fund)。這兩者看來相似，實則存有差異，可仔細評估，從中擇一、或兩者並用。

位於加州 聖莫尼卡的財富管理業者Capital Intelligence Associates聯合創辦人克勞斯(Mitchell Kraus)是認證理財規畫師，他說，私人基金會或捐贈人建議基金都可進行長期捐款。

兩者最大的區別是，捐贈人建議基金較簡單，但靈活性相對受限。

●捐贈人建議基金

開設、維護這類基金很容易，扼要來說就是，把錢放入帳戶並獲得稅收減免，之後便可決定在什麼時候、捐多少錢給哪個慈善機構。

這類基金由社區基金會、其他團體(諸如醫院或教堂)、或隸屬富達投資 (Fidelity Investments)或先鋒(Vanguard)等金融業者的全國性非營利組織贊助。有些基金對捐款流向的把關較嚴格。

新澤西州 理財業者EKS Associates首席暨資深財富顧問胡克(Howard Hook)舉例，好比有個基金由某宗教組織贊助，可能限制錢不可捐到某些慈善機構，選定基金開戶前務必要確定是不是能依照意願把錢捐給特定機構。

至於稅收減免，享有稅收減免的捐款最高可達調整後總收入(AGI)60%，若是增值資產，扣除上限為30%。超過捐贈上限時，可將超過的扣除額跨年結轉，最多五年。

胡克特別提出2020年、2021年適用的臨時規則，允許價值高達調整後總收入100%的現金捐款不計入捐贈人建議基金額度。

這類基金通常收取年度費用，開戶最低金額規定不一，例如，捐贈人建議基金最大贊助機構之一的富達慈善(Fidelity Charitable)未設最低限額，費用約每年餘額的1%，包括管理和投資費用，從帳戶扣除。

還可將持有超過一年的資產(諸如股票或房地產)捐給捐贈人建議基金，一般來說，可依資產價值獲得稅收減免。

紐約理財業者Creative Financial Concepts 規畫總監門德爾斯 (David Mendels) 說，捐贈高增值財產時，可免付出售資產時本應繳納的資本利得稅。

此外，如果願意，可透過帳戶匿名捐款，目前尚無分配捐款的時間表，有關這一點，捐贈人建議資金備受抨擊，開戶人把錢放入帳戶並獲稅收減免，卻未安排從帳戶取出捐款助人的具體時間表。

●私人基金會

一般來說，設立私人基金會牽涉的作業更繁雜、成本更高，資源有限的個人恐怕較沒有興趣。

根據美國捐贈基金會(American Endowment Foundation)，為設立私人基金會，少則花4500元請專人提供基金會管理服務，多則花2萬5000元以上請律師打理作業。

克勞斯說，客戶捐款除非高達200萬、300萬元以上，他通常不會認真跟他們談論設立基金會；捐款金額不夠大卻設基金會，雇用會計師和律師的花費也許超過捐款，本末倒置。

除了支付持續性的管理費，還要打理捐贈人建議基金所沒有的報稅事宜；而且每年必須捐出5%資產，並針對淨投資收入課徵1.39%銷售稅(exercise tax)。

至於稅收減免，私人基金會的捐款稅收減免少於捐贈人建議基金：可享減免稅的現金捐款上限為調整後總收入的30%，公開交易證券捐贈上限為調整後總收入的 20%。

儘管如此，胡克說，有些人對於管理私人基金會興趣盎然。

私人基金會吸引力之一是，選擇捐助對象、董事會成員都更有彈性，基本上可全權作主。

根據 Foundation Source，透過私人基金會，可向既有的公共慈善機構捐款、提供國際捐款、頒發獎學金，甚至直接向個人供款；有些私人基金會推動自己設計的計畫。

總之，克勞斯說，如果想完全自主控制，或者曾是企業家並喜歡開創，私人基金會也許極具吸引力。

●雙軌並行

同時設立基金會和捐贈人建議基金可確保「隱私」。

克勞斯說，也許有時希望透過基金會捐款大肆宣傳，有時又想默默贊助某些對象，需要由捐贈人建議基金匿名進行，好比說，為支持具爭議的行為如槍支權利或墮胎權利而捐款，便可能希望遠離公眾視線。