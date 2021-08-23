理財Q&A／立授權書 先找對受託人

問：我打算進行遺產安排，聽說需要立授權書，請問該怎麼做？

答：遺產規畫律師對於客戶指定誰、以及可能需要哪一類型的授權書(Power of attorney)很重視。許多專家建議屆滿18歲便馬上敲定授權人、開立授權書。

授權書允許名為「事實代理人」(attorney-in-fact)或「代理人」(agent)的第三方代為做出財務、法律、醫療方面的決定；如果沒有授權書，即使關係親近，也無法代替任何無自主能力的至親成人做決定。

波士頓律師事務所Conn Kavanaugh遺產規畫律師兼合夥人塔迪奧(Jennifer D. Taddeo)說，年滿18歲就需要授權書。

開立授權書前，務必了解居住州的法律。

如何開立授權書？

開立授權書的第一步是選定受託人、並確定責任。塔迪奧說，受託人選應值得信賴、處事有條有理、面對壓力能保持冷靜。

一旦考慮好委託人選，接著就該起草文件，可藉助網站資源、或直接雇用遺產規畫律師；授權書通常與遺囑、醫療保健代理和醫療訊息隱私授權等其他遺產規畫和醫療文件一起使用。

塔迪奧說，起草文件後，對於誰該取得文件副本、以及文件該存放在哪裡等等要格外謹慎。

塔迪奧建議客戶遵循「1-2-3規則」，也就是一份原件、二位指定代理人、文件存放在三個地方。存放的地方應該是防火保險 箱、銀行保險箱，假如實在沒有安全地方存放，塔迪奧任職的律師事務所會代管，存放在防火保險箱。

開立授權書的最後一步是保管這份文件。有些金融機構拒絕受理過時授權書文件，因此有些遺產規畫律師要求客戶三到五年審查更新授權書。塔迪奧說，每當家裡有出生、死亡、婚姻或重大財務事件，就該更新。

持久授權書

當委託人(principal)無法自主時，授權書效力隨之終止，但這偏偏是最需要值得信賴的人代為打理很多事情的時候，「持久授權書」(Durable Power of Attorney)應運而生。

有了持久授權書，即使委託人喪失行為能力，持久授權書依舊有效，被指定的代理人仍可代為做出財務或醫療決定。

立即生效與觸發性

開立授權書可選擇簽名後立即生效、或在特定情況下生效。所謂特定情況，多指委託人喪失行為能力，有條件授權書稱為觸發性授權書(Springing Power of Attorney)。

俄克拉荷馬州 律師事務所Postic & Bates遺產規畫律師波斯蒂克(David M. Postic )建議採用立即生效授權書(Immediately Effective)，不要選擇觸發性授權書；他說，觸發性授權書是委託人喪失行為能力才生效，需要醫學鑑定，往往無法快速完成，而每當有人需要醫療保健授權書時，時效至為重要。

有限與一般授權

有些人可能只想針對特定項目開立授權書、指定代理人，稱為有限或特殊授權書(Limited Power of Attorney)，只允許代理人做某些事，例如出售一項財產。

一般授權書(General Power of Attorney)則賦予代理人財務、法律和醫療等全方位權力。這是全國遺產規畫師和委員會協會(National Association of Estate Planners)主席基希克(William D. Kirchick )多數情況下推薦的模式，他認為，對代理人設限有時弊多於利。

基希克說，紐約 等州有一份代理人授權項目清單，可據此列出讓代理人做哪些事，但他認為，既然要授權給某人，應盡可能賦予更多權力，假如不信任這個人，一開始又何必指定該人為代理人？

醫療保健授權書

最後，應考慮在授權書規畫中納入醫療保健授權書(medical power of attorney)，受託者稱為醫療保健代理人(health care proxy)，應了解立授權書者的醫療意願、並代做決定。