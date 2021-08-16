理財Q&A／1年後辦婚禮 該如何存錢？

問：我和未婚夫預計一年後結婚，有什麼方法可為辦婚禮存錢？

答：現代夫妻流行靠自己存錢、支付婚禮費用，將傳統放一邊。

根據2021年一項針對婚禮預算 的研究報告Behind the Wedding Budget Study，40%即將步入禮堂的伴侶訂婚後就開始儲蓄 ，但多半不只有婚禮一個花費目標，還忙著兼顧其他項目，例如買房、退休儲蓄，還可能因學生貸款和信用卡債而受到財務限制。

清晰務實的預算有助於平衡這些財務需求。

婚禮成本

專家說，越來越多準夫妻用自己的積蓄支付婚禮費用，而不向家人求助，尤其是千禧世代較年長的人；傳統上，結婚雙方中的一個家庭負責婚禮當天費用，另一個家庭負責排練晚宴的費用，這些費用差距很大，從法院婚禮所需要的小額費用、一直到大規模活動的10萬多元。

Knot對數千對夫婦年度調查發現，2020年平均婚禮費用為1萬9000元，遠低於2019年的2萬8000元，費用大降可能受到新冠疫情影響，許多新人縮小規模。

界定預算

新罕布什爾州婚禮服務業者Private Weddings and Events老板兼首席規畫師羅西尼奧爾(Mindy Rossignol )為新人規劃婚禮時，總先要求準新人排定各相關待辦事項的優先順序，按照1到5等級進行排名， 數字越高越優先，納入排序的項目包括鮮花、食物和音樂等。

從列順序開始，新人便可安排預算；預訂場地或供應商之前執行這個步驟，可以預算為前提進行取捨。預訂任何東西前一定要先有完整預算，以免事後遇到麻煩，例如未經考量就預訂夢想中的場地，事後才發現要花掉70%預算，不夠錢支付其他費用。

羅西尼奧爾經常看到準新人得到家人幫助之餘，為一個被列為特別優先的項目如樂隊存錢。分解預算可了解哪些項目負擔不起，趕緊利用時間存錢。

開源節流

準新人可在婚禮前減少生活支出，好比減少外食、休假和其他可自由支配的開支。

其他削減開支的方法包括取消有線電視、在舊貨店或特價區購物，也可查看信用卡帳單是否有閒置不用或不需要的訂閱服務，如健身房會員證或串流媒體服務。

省錢之外還可開發財源，不妨兼差賺外快或請雇主加薪。優步(Uber) 或DoorDash出租車公司很容易找零工，也可考慮在餐館和旅館打工。

善用投資

為婚禮存錢之餘，新人們也在考量其他財務目標，最普遍的是購屋。理財業者Personal Capital高級副總裁布朗斯坦(Michelle Brownstein)說，用於婚禮、購屋和其他三年以上大筆開支的資金應靠投資滾利。

布朗斯坦說，第一步是訂計畫。很多人很會儲蓄，但不擅投資，很擅長不花錢，但不懂得讓錢為他們工作。

布朗斯坦驚訝發現，有些年輕人將大部分錢存在銀行，不進行投資。根據Personal Capital公司2021年報告，20多歲的人將大約28.4%資產以現金形式存放，這一比例高於八、九十歲退休人員以外的任何其他族群。

布朗斯坦說，為大筆開支存錢時，不投資可能是個錯誤，即使是保守投資策略也可有效幫助新人實現儲蓄目標；她說，距離大筆開銷的日子越遠，應可承擔越大風險。

妥協讓步

假如夢想中的婚禮真是現階段人生第一目標，其他人生計畫可能要有所犧牲。

這些也許包括舉借更大筆的房貸或刷信用卡付婚禮費用，有些人可能放棄蜜月或暫時減少退休儲蓄；財務規畫師恐怕不建議犧牲退休儲蓄。

線上婚慶服務商WeddingWire高級創意總監特朗普博爾(Jeffra Trumpower)說，對許多人來說，為婚禮、新房、計畫生育或任何里程碑安排預算和存錢壓力很大，全盤考量、取捨是為了找到財務平衡。