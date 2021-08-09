理財Q&A／設遺囑信託 不如生前信託

問：據說如果想讓資產在自己死後有最妥當的安排，可設「遺囑信託」，可否完整說明？如何安排？

答：是的，透過遺囑信託（Testamentary Trust），可在您死後控管資產用途；不過，其他選擇也許更好。

假如正在草擬遺囑、而且想把錢留給未成年子女，建立遺囑信託是不錯的方法；這項法律文件在多種情況下很管用，好比想把遺產留給某人，但沒把握接收人會妥善使用。

什麼是遺囑信託？

康州律師事務所Holland Law Offices的信託、遺產和稅務律師霍蘭（Paul Holland）解釋，遺囑信託是在某人死後根據其遺囑建立的信託，信託設立後，該人資產便被放入，並根據法律文件的指定去分配資產。

和生前信託的區別？

生前信託（Living Trust）也可稱「可撤銷信託」（revocable trust），是去世前設立的。

密歇根州律師事務所Simasko Law資深律師和財富保全專家西馬斯科（Patrick Simasko）解釋，可撤銷信託是在遺囑認證（probate）外創建的，繼承人無需通過法院系統就可從生前信託獲得資產，受託人可直接將資金分配給受益人。

遺囑信託和生前信託都可用於遺產規畫，但西馬斯科說，生前信託較靈活、長期成本較低，主要理由是，生前信託在遺囑認證外創建、而且在法院系統外管理，相對的，遺囑信託在有效期內透過遺囑認證進行管理。

遺囑信託優缺點

通常，遺囑信託被用來為未成年子女管理資金，也可在其他情況下保護資產，例如，或許您擔心成年子女可能離婚，不希望遺產在離婚訴訟中被分割，遺囑信託可能個好方法。

西馬斯科說，遺囑信託優點是受到更多的法院監督，缺點是，法院監督所費不貲。

例如，某人使用遺囑信託為8歲受益人管理資金直到25歲，遺囑認證期長達17年，律師費非常昂貴；所以，遺囑信託設立成本可能比生前信託低，但長遠來看，總成本可能更高。

經過27年執業經驗，霍蘭很難找到遺囑信託比生前信託好的地方，他說，像他這樣的律師已不再使用遺囑信託。

遺囑信託比生前信託具優勢的唯一例外是，如果遺產牽涉到的人偏好採取法律行動，法院介入管理可能更好。

如何設立遺囑信託？

有些網站提供模板讓人們自行創建信託文件，但專家提醒要謹慎再三。

信託業者Fiduciary Trust Company International全國信託和遺產負責人喬伊斯（Gerry Joyce）總告訴客戶委託律師起草文件。

找專業律師代勞時，務必請受託律師根據所在州要求起草遺囑和信託文件，並確保依您的資產意願編寫；西馬斯科說，設立遺囑信託的成本依所在州和律師收費而不同，大約1700元。

喬伊斯說，安排了遺囑信託後，去世時便依遺囑創建信託，並將資產轉移進去，而且在指定的信託中分配資產；例如，遺囑信託可聲明未成年子女在某個年齡能動用所有資產，或可安排為逐年提取、而非一次性提取。

別忽略受益人指定

假如資產已指定受益人、或者有死後轉移指定安排（transfer-on-death designations），這些資產將不會進入信託。

依法，受益人指定的效力凌駕遺囑或信託中的任何條款，每年檢視受益人訊息非常重要，否則，可能潛藏風險讓您的資產意外落入前配偶等已不在您生活圈裡的人手中。

壽險 、退休 基金、銀行帳戶和投資 都可指定受益人，應經常查看。

如何廢止遺囑信託？

活著時更改或取消遺囑信託很簡單，只需要修改遺囑，但喬伊斯說，死後變更或取消就難上加難，必須上法庭才能變更。

遺囑信託缺乏靈活性是一大缺點，也是為什麼喬伊斯等人提醒在遺囑信託和生前信託間抉擇時務必三思。